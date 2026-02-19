Gotovo 1.600 zahtjeva roditelja prvašića u Zagrebu: Ukazuju na određene nelogičnosti u sustavu

U tijeku je upis prvašića u škole, a roditelji mogu zatražiti upis učenika u školu izvan njegovog upisnog područja, odnosno u drugu školu u koju ne pripada po ‘automatizmu’. Roditelji su se požalili da sustav ima puno nelogičnosti i da upisna područja nisu ažurirana, što dovodi do toga da učenici koji žive u istoj zgradi pripadaju u različite škole. Najviše zahtjeva za upis u drugu školu ima u Gradu Zagrebu – prošle godine bilo ih je oko 1.600. Iz Grada Zagreba su nam priznali da postoje nelogičnosti, ali da pronalaze načine da ih riješe.

– Godinama raspored upisnih područja nije ažuriran i potpuno je u nekim pogledima besmislen. Kod nas cijela stambena zgrada djece ide u školu izvan upisnog područja jer, potpuno nelogično, pripadamo u školu do koje je pješke 29 minuta, a do ove koju pohađamo imamo 10 minuta pješke. Gomila nelogičnosti generira zahtjeve za Upis izvan upisnog područja koji je sam po sebi nužan i opravdan, naveo je naš čitatelj na Facebooku u komentarima na vijesti da tisuće roditelja godišnje zatraži upis prvašića u drugu školu.

‘Grad Zagreb je uspostavio sustav prilagodbe koji omogućava uočavanje nelogičnosti i njihovu pravovremenu korekciju’

Objasnio je kako učenici često pripadaju školi koja je najudaljenija, a žive u ulici u kojoj druga djeca s drugog kućnog broja pripadaju bližoj školi, a razlog nije prekapacitiranost razreda. Upravo taj problem postoji i u Gradu Zagrebu gdje je prošle godine bilo oko 1.600 zahtjeva roditelja prvašića za upis izvan upisnog područja. U tu kategoriju, napominju iz Grada, ubrajaju se i zahtjevi za prijelaz između matičnih i područnih škola, neovisno o tome radi li se o upisu iz matične u područnu školu ili obrnuto.

– Grad Zagreb je tijekom protekle dvije godine uspostavio sustav prilagodbe upisnih područja osnovnih škola koji omogućava uočavanje nelogičnosti i njihovu pravovremenu korekciju. Time se upisna područja kontinuirano prilagođavaju stvarnim potrebama, broju školskih obveznika na pojedinim područjima, vodeći računa o kapacitetima školskih ustanova te gravitaciji pojedinih dijelova grada prema određenim školama, stoji u odgovoru Grada Zagreba na naš upit.

Naglasili su i da, vezano uz taj problem, tijekom jeseni redovito održavaju sastanke s ravnateljima svih zagrebačkih osnovnih škola kako bi se raspravile potrebe za eventualnim izmjenama upisnih područja.

– Upravo zahvaljujući tome, protekle je godine od ukupno 1.600 zahtjeva za upis izvan upisnog područja, u tek 43 slučaja kao razlog podnošenja navedena dostupnost škole, što potvrđuje da je postojeća mreža upisnih područja u Gradu Zagrebu dobro postavljena i u velikoj mjeri prati stvarno stanje na terenu, istaknuli su iz Grada Zagreba.

U Zagrebu je za trećinu slučajeva za upis izvan upisnog područja razlog bio da su braća ili sestre već upisani u željenu školu

Inače, upisno područje pojedine osnovne škole određuje njezin osnivač, dok se učenik u određenu školu raspoređuje prema adresi prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta. Roditelji, odnosno skrbnici, zahtjev za upis podnose online putem nacionalnog sustava upisa u osnovne škole. Prilikom podnošenja zahtjeva imaju mogućnost zatražiti i upis u školu izvan pripadajućeg upisnog područja. Detaljne upute o cjelokupnom postupku dostupne su u korisničkim uputama aplikacije te na web stranici Grada Zagreba.

– U otprilike trećini slučajeva razlog podnošenja zahtjeva za upis izvan upisnog područja bila je činjenica da su braća ili sestre već upisani u željenu školu. Nadalje, oko 400 zahtjeva predano je zbog planiranog preseljenja ili statusa podstanarstva, dok je jednako toliko zahtjeva izvan upisnog područja podneseno zbog drugih obiteljskih razloga, poput blizine šire obitelji ili radnog mjesta roditelja, odnosno, lakše organizacije, naveli su iz Grada Zagreba.

Osim navedenih razloga, nekoliko je roditelja, točnije njih 11, prošle godine u Zagrebu zatražilo upis u školu izvan upisnog područja i to u OŠ Ivana Cankara koja jedina u Zagrebu provodi cjelodnevnu školu. Razloge za upis u drugu školu u pet županija možete pročitati ovdje. Redovni upis u prvi razred online putem počeo je 16. veljače, a traje mjesec dana. Ključne datume vezane uz upise možete pronaći ovdje.