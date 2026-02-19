Ove tri škole najuspješnije su u ugostiteljstvu i turizmu: Zajedno osvojile 10.000 eura

Maturanti u Hrvatskoj i ove su godine dobili priliku besplatno se pripremiti za uspješnu karijeru u ugostiteljstvu i turizmu. Program Raise the Bar Youth pružio im je znanja koja poslodavcima i tržištu rada trebaju, a koje se uglavnom ne usvajaju u školi. Među 35 škola, najuspješnijom se pokazala Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, zatim Obrtnička škola Požega, a na trećem mjestu Ekonomska i turistička škola Daruvar.

Više od 1.200 hrvatskih maturanata završilo je četvrto izdanje programa Raise the Bar Youth, besplatnog obrazovnog iskustva Coca-Cole HBC Hrvatska koje ih priprema za uspješnu karijeru u ugostiteljstvu i turizmu. Dok poslodavci upozoravaju da obrazovni programi često ne odgovaraju stvarnim vještinama potrebnima na tržištu rada, ovaj program mladima nudi upravo ono što tržištu treba: znanja kojima usavršavaju svoje komunikacijske vještine, ostvaruju uspješnu timsku suradnju i usvajaju temelje financijske pismenosti i poduzetništva.

Pomoć u prvim koracima

U protekle četiri godine u programu je sudjelovalo više od 5.000 mladih diljem Hrvatske.

– Oni su naučili kako komunicirati, raditi u timu i razvijati svoje poduzetničke ideje. Danas diljem Hrvatske rade mladi profesionalci kojima smo pomogli da naprave prve i, vjerujem, uspješne korake u ugostiteljskom i turističkom sektoru. Ponosni smo što Coca-Cola HBC Hrvatska i na ovaj način može podržati razvoj hrvatskog ugostiteljstva i turizma, istaknuo je Igor Zgrabljić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost u Coca-Coli HBC Adria i pritom najavio da će se program nastaviti i sljedeće školske godine u osvježenom obliku.

Najuspješnije ugostiteljske i turističke škole

Program uključuje i nagradni dio koji učenicima pruža dodatnu motivaciju da stečeno znanje pretvore u vidljive rezultate. Ove se godine među 35 škola najuspješnijom pokazala Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, čiji su učenici u najvećem broju završili sve module i ostvarili najbolje rezultate na kvizovima. Kao nagradu, škola će dobiti 5.000 eura za unaprjeđenje nastave. Drugo mjesto i nagradu od 3.000 eura osvojila je Obrtnička škola Požega, a treće Ekonomska i turistička škola Daruvar uz nagradu od 2.000 eura. U nagrađenim će školama Coca-Cola HBC Hrvatska organizirati i masterclass predavanja.

Raise the Bar Youth dio je strateške platforme Raise the Bar Hrvatska kojom Coca-Cola HBC Hrvatska mladima pruža dodatne prilike za razvoj, umrežavanje i stjecanje vrijednih znanja – od stipendija za kuhare i slastičare za usavršavanje na najboljim svjetskim učilištima do Akademije za konobare, bariste i barmene, gdje mogu usavršiti svoje vještine ili naučiti osnove pokretanja vlastitog posla. Nastavit će se i sljedeće školske godine s ciljem da još jednoj generaciji maturanata srednjih škola s ugostiteljskim i turističkim usmjerenjima otvori vrata svijeta rada.