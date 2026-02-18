Za ženski WC u školi učenice moraju tražiti ključ, dečki ne: Ravnateljica tvrdi da je zbog sigurnosti

Posljednjih mjeseci učenice Pomorske škole u Splitu za korištenje ženskog WC-a u školi moraju tražiti ključ i vratiti ga na portu kada su gotove s korištenjem WC-a. To je novost koju je uvela škola, ali samo za ženski WC – učenici imaju slobodan ulaz u muški WC. Učenice su se zbog toga pobunile, a ravnateljica nam je objasnila zašto su donijeli takvu odluku samo za učenice.

U nekim manjim lokalnim birtijama nije rijetkost da se WC zaključava i da gosti na šanku moraju tražiti ključ. Takvu praksu od nedavno je uvela i Pomorska škola u Splitu za svoje učenice i ženski WC u školi.

– Prilikom odlaska na WC moramo se spuštati do portira po ključ, što uključuje silazak s drugog kata u prizemlje (stotinjak stepenica), te nakon korištenja isti ključ obavezno vratiti kako bi ga mogla koristiti sljedeća osoba. Nije dopušten odlazak više učenica istovremeno, već isključivo pojedinačno, uz obavezno vraćanje ključa, rekle su učenice za Slobodnu Dalmaciju.

Ravnateljica: ‘Zaključan je radi osiguravanja primjerenih sigurnosnih i higijenskih uvjeta za učenice’

Istovremeno, škola nije uvela takvu mjeru zaključavanja za muški WC i učenici ga mogu slobodno koristiti. Pitali smo školu zašto je donijela tu odluku i zašto baš samo za učenice.

– Sanitarni čvor za učenice organiziran je tako da je zaključan radi osiguravanja primjerenih sigurnosnih i higijenskih uvjeta za učenice. Učenicama je u svakom trenutku omogućen nesmetan pristup ključevima te korištenje prostora bez ograničenja, stoji u odgovoru ravnateljice Mirele Žižić.

Ravnateljica je za Slobodnu Dalmaciju istaknula da njihovu školu ‘pohađaju većinom učenici’ i da je zbog toga ‘sanitarni čvor za učenice iz organizacijskih i sigurnosnih razloga’ zaključan. Na pitanje koliko učenika imaju i koliki je omjer učenika i učenica, ravnateljica nam nije odgovorila.

‘Sigurnost, dobrobit i zaštita privatnosti naših učenica i učenika ostaju naš prioritet’

Ravnateljicu Žižić smo također pitali jesu li muški učenici radili probleme u ženskom WC-u pa da je škola zato odlučila zaključavati vrata toaleta i da, ako je to razlog zaključavanja, jesu li pokušali educirati muške učenike prije nego su djevojke stavili ‘pod ključ’.

– Škola kontinuirano provodi razgovore i odgojno-obrazovne aktivnosti s učenicima s ciljem poticanja odgovornog i primjerenog ponašanja, međusobnog poštovanja te očuvanja sigurnog i dostojanstvenog školskog okruženja za sve. Sigurnost, dobrobit i zaštita privatnosti naših učenica i učenika ostaju naš prioritet, stoji u odgovoru ravnateljice Pomorske škole Split.

Inače, učenici te škole su krajem prošle godine bili napadnuti u Zagrebu prilikom posjeta Interliberu, odnosno dok su u slobodno vrijeme šetali centrom Zagreba. Ravnateljica Žižić nam je tada rekla da im se ovo nikada nije dogodilo na niti jednom školskom putovanju i da je njihovim napadnutim učenicima bila pružena medicinska pomoć, ali da srećom nitko nije bio teže ozlijeđen.