U školi učenice koja je teško stradala u tramvajskoj nesreći maskenbal je bio drugačiji: 'Nedostaje tvoj osmijeh'

Umjesto maski, kostima i glazbe, u Katoličkom školskom centru ‘Sv. Josip’ u Sarajevu u utorak su odjenuli zajedništvo i ljubav. Nakon stravične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio student Erdoan Morankić, a njihovoj učenici Elli J. (17) amputirana noga, škola je otkazala planirani maskenbal i dan pretvorila u poruku zajedništva. Danas je u Sarajevu šesti dan prosvjeda u kojem sudjeluju učenici.



U stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu preminuo je student Erdoan Morankić, a teško je ozlijeđena srednjoškolka Ella J. (17), kojoj je nakon nesreće amputirana noga. Ella je učenica Katoličkog školskog centra ‘Sv. Josip’ Sarajevo. U brojnim su školama u utorak održao maskenbal, trebao je i u ovoj, ali nije. Umjesto kostima i plesa, odlučili su, kažu, obući ono najvažnije – podršku, zajedništvo i ljubav.

‘Danas su učionice tiše, ali su srca glasnija nego ikada’

Tako su učenici od 1. do 5. razreda imali program jer ne razumiju u potpunosti težinu situacije, a iz škole navode i da im je dužnost zaštititi ih od dodatnog straha i zbunjenosti. No, za starije školarce uobičajenog programa nje bilo – učenici su nosili bijele majice s natpisima podrške svojoj vršnjakinji Elli.

– Stariji učenici svjesni su svega i zajedno prolazimo kroz ove teške dane, razgovaramo, dijelimo emocije i pružamo podršku jedni drugima, napisali su iz Katoličkog školskog centra ‘Sv. Josip’ Sarajevo u objavi na Facebooku.

Svojoj učenici uputili su i dirljivu poruku.

– Draga Ella, danas su učionice tiše, ali su srca glasnija nego ikada. U mislima si svih nas – tvojih učiteljica, razrednice, nastavnika i profesora, Uprave škole, ali najviše tvojih prijatelja iz osnovne škole, Opće-realne gimnazije i tvoje Srednje medicinske škole. Nedostaješ nam. Nedostaje tvoj osmijeh, tvoja energija i toplina koju unosiš gdje god se pojaviš. Želimo da znaš da nisi sama – uz tebe smo u svakoj misli, u svakoj molitvi i u svakom školskom zvonu koje zvoni i za tebe. Jedva čekamo dan kada ćeš se vratiti u svoje školske klupe, među svoje prijatelje, gdje te čeka mjesto puno ljubavi. Volimo te. Ponosni smo na tebe. I stojimo uz tebe – danas i zauvijek, napisali su iz škole.

Kako je za Radiosarajevo.ba ove srijede izjavio Ismet Gavrankapetanović, ravnatelj Opće bolnice ‘Abdulah Nakaš’ u kojoj se učenica liječi, opće stanje joj se poboljšava.

– Planira se premještaj na poluintenzivnu njegu uz nastavak multidisciplinarnog tretmana, kazao je Gavrankapetanović za Radiosarajevo.ba.

Učenici već danima prosvjeduju

Inače, nakon teške nesreće mladi zabrinuti za svoju i sigurnost građana odlučili su izaći na ulice. Nakon tramvajske nesreće i masovnih prosvjeda koji su organizirani svakog dana od kada se nesreća dogodila, premijer Nihad Uk je podnio ostavku na mjesto premijera, čime je pala Vlada Kantona Sarajevo na čijem čelu je bio tri godine.

No, prosvjedi se nastavljaju, a danas je šesti dan. Okupljaju se uglavnom mladi i učenici i to ispred Zemaljskog muzeja, nedaleko od mjesta nesreće. Kako prenosi N1info.ba, građani okupljeni u grupe ‘Hoćel’ ta promjena’ i ‘Za bolje sutra’ su u najavi današnjeg okupljanja uputili poziv na Plenum građana na kojem, kako su rekli, će biti riječi o daljem tijeku prosvjeda, a namjeravaju i formulirati zahtjeve koji će biti upućeni vlastima. Isti medij prenosi i da je dan ranije prosvjedovalo nešto manje učenika srednjih škola jer im škole ne dozvoljavaju izostanak s nastave. Učenici traže i ostavku ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naide Hote-Muminović. Tvrde da upravo ona ne dozvoljava učenicima da dođu na prosvjede, a ona te navode negira.

– Ella se probudila i prebacili su je na poluintenzivnu njegu. Došao sam da dam glas kao srednjoškolac. I građani, i studenti, i srednjoškolci – svi smo zajedno. Svi stojimo jedni za druge. Ne daju nam da izađemo na proteste. Hota je zabranila da izađemo iz škole, prijete nam smanjenjem vladanja i ukorom, rekao je jedan od učenika koji prosvjeduju za N1info.ba.

Premijer u ostavci na jučerašnjoj konferenciji za medije pozvao je građane da službeno dostave zahtjeve kako bi ih mogli iskomunicirati i raditi na njima. Istraga nesreće i dalje je u tijeku, a sud nije prihvatio prijedlog tužiteljstva da se vozaču odredi jednomjesečni pritvor.