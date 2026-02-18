Generacija koja se boji biti ‘cringe’: U školi u Osijeku takve radove učenika pretvaraju u izložbu

Najčešća etiketa koju mlađe generacije vole davati drugima je ‘cringe’ – ili na hrvatskom – krindž. Kad vam netko kaže da je nešto što ste napravili krindž, to znači da je to što ste napravili zapravo sramotno jer je neoriginalno, neautentično. Upravo zbog straha da ne ispadnu krindž, učenici se teško mogu opustiti i biti svoji, a isto se odražava i na njihovu kreativnost. Kako bi učenici imali što manji strah od krindža, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku će od njihovih radova – koje smatraju sramotnima – napraviti pravu krindž izložbu.

‘CR.I.N.G.E. – Crteži intime: novi galerijski eksponati‘ naziv je izložbe koju organizira Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Ideja je da učenici, ali i nastavnici, prijave svoje radove za koje misle da su ‘cringe’, odnosno krindž.

‘Osluškujući govor novih generacija možemo primijetiti da često pojave i fenomene opisuju u kontekstu toga koliko izazivaju sram ili nelagodu’

Njihovi krindž radovi bit će izloženi javno, a cilj je da se riješe straha od toga da ne ispadnu krindž. Naime, kad vam netko kaže da je nešto što ste napravili krindž, to znači da je to što ste napravili zapravo sramotno jer je neoriginalno, neautentično. Upravo zbog straha da ne ispadnu krindž, učenici se teško mogu opustiti i biti svoji, a isto se odražava i na njihovu kreativnost, posebice u umjetnosti.

– Posljednjih nekoliko godina promatramo kako učenici ulaze u stvaralački proces i opažamo kako stvaraju svoj odnos prema kreativnosti. Već osluškujući govor novih generacija možemo primijetiti da često pojave i fenomene u svojoj socijalnoj okolini opisuju u kontekstu toga koliko izazivaju sram ili nelagodu. Slično je i u slučaju umjetničkog stvaralaštva. Nerijetko se početnici u umjetničkim profesijama nađu u dilemi gdje moraju birati između autentičnosti i socijalnog odobravanja. Ili barem misle da trebaju birati, objašnjava nam psiholog ŠPUD-a u Osijeku, Ivan Alagić.

‘Strah od pogreške jedna je od ključnih kočnica u kreativnom procesu’

Ovu izložbu organiziraju u sklopu školskih preventivnih programa u kojima nastoje osvijestiti određene artističke osobine potrebne za razvoj umjetničkog talenta. Prošle godine su se bavili prevencijom artističkog perfekcionizma i organizirali su izložbu umjetničkih radova s greškama. Ove godine zagovaraju, kaže Alagić, artističko samopouzdanje i hrabrost.

– Strah od pogreške (u vlastitim ili očima drugih) jedna je od ključnih kočnica u kreativnom procesu. Ta bojazan nas zaustavlja u slobodnom istraživanju ideja i eksperimentiranju s mogućnostima određene domene. To dovodi do konformističkog načina razmišljanja prema umjetničkoj produkciji čime se gubi inovativnost. Stvarati nešto novo i nekonvencionalno nas stavlja u rizik da ispadnemo ‘cringe’, da. Ali, je li to najgora stvar na svijetu? I je li ‘cringe’ sve što dobije takvu etiketu?, istaknuo je Alagić.

‘Etiketa ‘cringe’ uvijek ima dozu subjektivnosti, ne odnosi se na osobnost’

S etiketom krindž dolazi i osjećaj nelagode, a psiholog Alagić iz osječkog ŠPUD-a to vidi kao pokazatelj osviještenosti o socijalnom kontekstu, ali i trenutku u kojemu određeni umjetnički rad nastaje.

– Taj socijalni kontekst uključuje aktualne umjetničke standardne, neke tradicije, očekivanja stručnjaka i nestručnjaka, osvrt kritičara, interes publike i sl. Rastom bismo mogli opisati prihvaćanje nelagode kao sastavnog dijela umjetničke profesije, a posebice prevladavanje takve nelagode, odnosno imati svijest o tome da etiketa ‘cringe’ uvijek ima dozu subjektivnosti, da se odnosi na konkretan, a ne na sve radove i ponajviše da se ne odnosi na osobnost umjetnika. U konačnici, umjetnik može stvarati ‘cringe’ radove kako bi izazvao nelagodu kod publike. Primjerice, kada sam s kolegama raspravljao o ideji iza ove izložbe jedna mi je kolegica-umjetnica rekla da je za nju kič jedan primjer ‘cringea’ i kako ona baš voli takvu estetiku, navodi Alagić.

‘Aspekt sudjelovanja nastavnika smatramo izuzetno bitnim’

Prijave učenika i nastavnika na natječaj za ovu krindž izložbu škole u Osijeku traju do 7. travnja 2026. godine. Na samoj izložbi škola će organizirati i prateće aktivnosti poput panel rasprave o artističkoj hrabrosti i kompromisima, kao i izradu edukativnih materijala o ovim fenomenima, a aktivnosti će biti namijenjene učenicima i nastavnicima.

– S obzirom na iskustva od prošle godine, očekujemo podjednak odaziv učenika i nastavnika. Taj aspekt sudjelovanja nastavnika smatramo izuzetno bitnim. U svojim formativnim godinama kao umjetnika učenici trebaju osvijestiti da se do iznimnih vještina i talenata dolazi ustrajnošću, kao i da taj proces možda nikada ni neće biti završen. Profesionalni umjetnici također čine pogrešne korake i jednako tako mogu imati sumnje u originalnost vlastitih ideja, poručio je psiholog Alagić koji je autor izložbe uz programski tim s Andrejom Tomićem i Dianom Ososlijom.