'Skoro nitko nije dostojno obučen': Objava o trenirkama u školama izazvala sukob na Fejsu

Rasprava o trenirkama u školama ponovno je podijelila roditelje – ovoga puta na popularnoj Facebook stranici. Dok dio sudionika rasprave smatra da obrazovne institucije zahtijevaju određeni kodeks odijevanja i ‘dostojanstvo’, većina poručuje da su udobnost i funkcionalnost važniji od formalnosti. Iako pojedine škole imaju definirana pravila odijevanja, trenirke uglavnom nisu zabranjene.

Novo polugodište, nova, žestoka rasprava o trenirkama u školama. Ovoga puta na popularnoj Facebook stranici ‘Mamine tajne anonimne i javne’, a upit očito mlađe osobe primjerenosti trenirki u školama bio je namijenjen roditeljima koji ‘puštaju’ djecu u školu u tom odjevnom predmetu.

– Jel vama oke ovaj trend da klinci idu u osnovnu i srednju školu u trenirkama? Idem neki dan kraj osnovne škole i svi klinci mahom u trenirkama i tajicama. Skoro pa nitko dostojno obučen za obrazovnu instituciju. Puštate li djecu u trenirkama u školu? Ja sam rođena prije 30 godina i u trenirki se nekad išlo samo doma ako je zadnji sat bio tjelesni i to ne uvijek i tad bi se išlo odmah doma bez zadržava oko škole. Ovo ostalo nitko nikad nije nosio trenirku, ako i je odmah bi dobio negativnu etiketu, stoji u anonimnom upitu.

Škole imaju kodekse odijevanja, ali uglavnom ne brane trenirke

Neke škole imaju kodekse odijevanja, međutim trenirke uglavnom ne brane, a ključno je pravilo da učenici u školu dolaze čisti i bez neprimjerenih grafika na majicama. Primjerice, Osnovna škola Lučko prošle je godine donijela pravila i za učenike i za učitelje prema kojima se, primjerice, neprikladnim smatra doći u školu u majici koja otkriva dijelove tijela, dekoltiranoj majici, majici s tankim naramenicama, kratkim hlačama iznad koljena i dresovima izrazito poderanim hlačama, ali i tajicama, osim ako su prekrivene tunikom. Izričito je navedeno i da učenice ne smiju imati šminku na licu.

Kodeks odijevanja ima i, među ostalim, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, a pravila su slična – leđa i trbuh moraju biti prekriveni odjećom, dužina suknji i hlača mora biti do koljena, odjeća ne smije biti prozirna, a majice na bretele i majice s dubokim izrezom u ovoj školi nisu primjerene. Tajice ne smiju biti prozirne, a piše i da učenice koje ih nose moraju imati majicu koja prekriva stražnjicu i bokove. Niti u jednoj od škola dolazak u trenirkama nije zabranjen.

‘I prije 40 godina nosila sam trenirke’

Poviše spomenuta objava na Facebooku izazvala je žestoke rasprave, uglavnom onih koji ne vide ništa problematično u trenirkama, a javile su se i brojne majke čija djeca odlaze u školu u trenirkama.

– Ovo mi je baš neobično pitanje. Ja sam u školu krenula prije skoro 40 godina. Nosila sam trenirke, a nosili su i drugi. Kasnije sam i sama radila u školi prije nego me je život odveo u drugom smjeru. Nikad nisam ni pomislila da djeca u trenirci nisu obučena u skladu s obrazovnom institucijom. Bitno je da su čista i da im je čim udobnije, i trebaju biti ono što i jesu, djeca, jer u školi provedu velik dio svog djetinjstva! Nešto formalnije za posao trebaju se obući jedino učitelji jer je to njima radno mjesto, makar i tu moderno doba čini svoje pa više nije nimalo neobično vidjeti mlade učiteljice i učitelje u tenisicama, trapericama, udobnim majicama. Znam da većina učiteljica RN nosi i trenirke na dane kad s razredom imaju TZK. Težak je to posao, stalno si na nogama, stalno u visokoj psihičkoj, ali i fizičkoj pripravnosti, i udobnost je danas pritom jako važna. Nekada je sve bilo manje zahtjevno, djeca su bila manje zahtjevna, posao jednostavniji, moglo se više prosjediti za katedrom, naravno da je tada bilo više učiteljica u kostimima, salonkama itd. Danas je rad u razredu prava borba za opstanak. Lijep je to posao, ali baš baš težak. I sama sam vječito u razred ulazila u trapericama dok sam radila u školi, napisala je jedna gospođa dodavši da i njena djeca idu u školu u trenirci.

Druga je poručila da u obrazovnim institucijama ‘ima puno većih problema od toga da djeca dolaze u školu u trenirkama’.

– Updateaj si software u mozgu, 2026. je godina. Naravno da mi dijete ide u školu u trenirki, ide na treninge, radionice, rođendane. Tamo provede većinu dana, ne mogu zamisliti koliko bi me mrzio da mora biti u odijelu i kravati, napisala je jedna sudionica rasprave.

Da nije baš točno da su se nekad djeca formalnije oblačila, sugerirali su još neki koji su se uključili u raspravu.

– Išli smo isto tako u odjeći koja nam je bila udobna i čista. U 7./8. razredu je u bila u modi odjeća bar 3-4 broja prevelika pa smo išli u širokim trapericama i majicama XXL i kariranim košuljama kojima su rukavi bili predugi, napisala je jedna sudionica rasprave.

Ipak, neki malobrojni na strani su osobe koja je postavila ovo pitanje.

– Iskreno slažem se s vama u potpunosti. Ja sam ’97. godište i mi u srednjoj školi nismo smjeli ni u ludilu doći u trenerici u školu, a tajice isključivo ako je preko dovoljno duga tunika. Danas su se sve vrijednosti izgubile, pa tak i kodeks oblačenja… a tužno je vidjeti koliko ljudi u komentarima ne razumije važnost kodeksa oblačenja i da su osnovna i srednja škola obrazovne institucije gdje bi isti morao postojati, napisala je.

