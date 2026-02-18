Pokrenuta istraga protiv Sheina: Sumnjaju da izaziva ovisnost i prodaje jezive ilegalne proizvode

Mnogima omiljena web trgovina s odjećom, Shein, uskoro bi se mogla naći na ‘crnoj listi’ Europske unije. Naime Europska komisija pokrenula je istragu njihovog poslovanja zbog sumnje da je platforma dizajnirana tako da izaziva ovisnost i da se putem nje prodaju i ilegalni proizvodi. Kompanija će imati prilike da svoje poslovanje uskladi s europskim zakonima, ali mogle bi ih snaći financijske sankcije.

Europska komisija formalno je pokrenula istragu protiv Sheina, platforme za kupovinu poznate po prodaji priuštive odjeće. Istraga je pokrenuta zbog sumnji u kršenje europskih zakona, konkretno zbog dizajna platforme koji namjerno izaziva ovisnost i nedostatka transparentnosti njegovog algoritma, ali i prodaje ilegalnih proizvoda poput seks lutaka nalik djeci i oružja, piše BBC.

Europska komisija smatra problematičnim i to što Shein korisnike za engagement nagrađuje dodatnim bodovima, što ih im daje razlog da što više vremena provode proučavajući digitalne kataloge. Zabrinuti su da bi takav dizajn platforme mogao potaknuti razvoj ovisnosti. Također Shein će morati javno navesti kako funkcionira njihov sustav preporuke artikala, jer kupcima mora biti lako dostupan barem jedan artikl koji im nije izravno ponuđen zbog profiliranja, odnosno prikupljanja podataka o njihovim interesima i povijesti kupovine.

Prijete im velike novčane kazne

Komisija će nastaviti prikupljati dokaze i pratiti aktivnosti Sheina, a ovlaštena je donijeti privremene mjere ili odluku o tome da se Sheinovo poslovanje ne poklapa s propisima EU, u kojem slučaju im mogu izreći velike novčane kazne. Međutim zakon ne predviđa neki jasni rok u kojem bi formalna istraga morala završiti.

Istraga je pokrenuta nakon preliminarnih analiza izvješća o procjeni rizika koje je dostavio Shein, odgovora na službene zahtjeve Komisije za dostavu informacija te informacija koje su podijelile treće strane. Komisija je od Sheina ranije u tri navrata zatražila dodatne informacije o usklađenosti njihovog poslovanja s europskim Zakonom o digitalnim uslugama (DSA), osobito u vezi sa zaštitom potrošača i maloljetnika te transparentnošću njegovih sustava preporuka.

– Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci nastavili smo značajno ulagati u mjere za jačanje naše usklađenosti s DSA-om. One uključuju sveobuhvatne procjene sistemskih rizika i okvire za njihovo ublažavanje, pojačanu zaštitu mlađih korisnika te kontinuirani rad na oblikovanju naših usluga na način koji promiče sigurno i pouzdano korisničko iskustvo, poručili su iz Sheina kako prenosi Guardian.

Najveći prodavač modnih proizvoda na svijetu

Do prije samo nekoliko mjeseci vlada Francuska najavljivala je tromjesečnu zabranu prodaje Sheinu, međutim odustali su od zabrane. Na sudskom ročištu u Parizu u prosincu, državni tužitelj izjavio je Shein mora uspostaviti mehanizme nadzora na svojoj internetskoj stranici, uključujući provjeru dobi i filtriranje sadržaja, kako bi se osiguralo da maloljetnici ne mogu pristupiti pornografskom sadržaju.

Shein je osnovan 2008. godine u Kini. Izrazito je popularan među milenijalcima i generacijom Z, a 2022. godine postao je najveći prodavač modnih proizvoda na svijetu i te godine mu je sjedište prebačeno u Singapur, pisao je Retail Gazette. Prema projekcijama za 2025. Shein je planirao ostvariti između 50 i 58 milijardi eura prihoda, pisao je Bloomberg. Uz sve što je navedeno u priopćenju Europske komisije, kompaniju se i prije optuživalo za utaju poreza i kršenje zakona o radu i ljudskih prava.

Ovo je druga istraga pokrenuta u vezi s ovisničkim dizajnom internetske maloprodajne platforme, nakon postupka pokrenutog protiv Temua krajem 2024. godine. Temu je platforma slična Sheinu, no nudi širi izbor proizvoda, od odjeće do tehnike i igračaka. Preliminarnim dokazima Komisija je ustvrdila da na platformi postoji visok rizik da kupci naiđu na proizvode koji nisu u skladu s propisima. Temu još ima vremena da odgovori na dokaze koje im je Komisija dostavila, a ako ne usklade svoje poslovanje s europskom regulativom, mogu snositi novčane kazne u iznosu i do 6 posto svojeg globalnog prihoda, pisao je Euronews.