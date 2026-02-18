I dok se društvo cijepa na lijeve i desne, učenici triju religija šalju važnu poruku: Okupili se s jednim ciljem

Ususret korizmenom, vaskršnjem i ramazanskom postu, u Islamskoj su se gimnaziji u Zagrebu susreli učenici ove škole, Katoličke gimnazije iz Požege i Srpske pravoslavne opće gimnazije ‘Kantakuzina Katarina Branković’ iz Zagreba. Razgovarali su upravo o postu u našim religijskim tradicijama. Nakon službenog dijela programa uslijedio je domjenak koji je protekao u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi.

U Islamskoj gimnaziji dr. Ahmeda Smajlovića u Zagrebu početkom je mjeseca održan međureligijski susret učenika škola kojima je osnivač vjerska zajednica, na temu ‘Post u našim religijskim tradicijama’. Uz učenike ove škole, na susretu su sudjelovali i predstavnici Katoličke gimnazije iz Požege s vjeroučiteljem i duhovnikom škole Markom Gerendajem te predstavnici Srpske pravoslavne opće gimnazije ‘Kantakuzina Katarina Branković’ iz Zagreba, u pratnji vjeroučitelja, đakona Aleksandra Lukića.

Post u religijskim tradicijama

Središnja tema susreta bila je ‘Post u našim religijskim tradicijama’, kojom su učenici i nastavnici predstavili razumijevanje posta u islamu, katoličanstvu i pravoslavlju. Na početku susreta nazočnima se obratio ravnatelj Islamske gimnazije Mevludi ef. Arslani koji je gostima uputio riječi dobrodošlice te izrazio zadovoljstvo što se ovogodišnji susret održava u povodu sedme obljetnice potpisivanja Dokumenta o ljudskom bratstvu, koji su 2019. godine potpisali papa Franjo i veliki imam Sveučilišta El-Ezher Ahmed et-Tajjib. Govoreći o postu, istaknuo je kako on u svim religijama, unatoč različitim oblicima i pravilima, nosi zajedničku poruku duhovne sabranosti, samodiscipline, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.

Uslijedio je središnji dio programa – prezentacije učenika. Prvi su nastupili predstavnici Katoličke gimnazije, a o postu u katoličanstvu govorio je velečasni Marko Gerendaj. Nakon toga su učenici Srpske pravoslavne opće gimnazije izlagali o postu u pravoslavlju. Na kraju su o postu u islamu govorili učenici Islamske gimnazije Sumejja Brkić, Sarah Maslić i Eman Beganović. Program su vodili učenici Ajla Mandžić i Bilal Bukvić.

Domjenak u prijateljskoj atmosferi

Nakon iznimno kvalitetnih prezentacija uslijedila je dodjela zahvalnica Katoličkoj gimnaziji iz Požege i Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji iz Zagreba kao znak zahvalnosti za sudjelovanje i doprinos susretu. Na kraju se nazočnima obratio muftija akademik Aziz ef. Hasanović koji je pohvalio organizaciju susreta te istaknuo važnost njegovanja bratstva, međusobnog povjerenja i zajedničkih vrijednosti koje povezuju ljude različitih vjerskih i kulturnih pripadnosti. Također je naglasio kako se ovaj događaj održava u povodu potpisivanja Deklaracije o ljudskom bratstvu, na čijem je potpisivanju i sam sudjelovao.

Po završetku službenoga dijela programa uslijedio je domjenak u školskoj blagovaonici, koji je protekao u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, a susret je nastavljen neformalnim druženjem i razgovorom uz čaj u prostoru Omladinskog kluba muslimana.

Dodajmo da je susretu nazočila i skupina učenika Osnovne škole Borovje, predvođeni ravnateljicom Brankom Štefok Bojadžija i vjeroučiteljicama Željkicom Kraljević i Elmedinom Begović, a o svemu su na web stranici Islamske gimnazije izvijestili učenici Ajla Mandžić, Nejla Bajrami i Amar Idrizi.