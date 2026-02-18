Što će biti s vojnim rokom za one koji studiraju? Sve smo objasnili u kratkom videu

Studenti imaju pravo odgode vojnog roka do završetka studija, međutim za to će morati pravovremenu predati potvrdu o upisu. Ako obuku odgode sve do kraja studija, onda će morati na vojni rok nakon što diplomiraju. Sve što o vojnom roku trebate znati ako studirate saželi smo u kratkom videu.

Mladići u ožujku kreću na vojni rok, međutim na obuku ne moraju oni koji se još školuju, što uključuje i maturante i studente, kako redovne, tako i izvanredne. Za studente smo snimili kratak video sa svim informacijama o vojnom roku koje trebaju znati.

Odgodu možete dobiti do 29. godine

Ako ste upisani na visoko učilište i želite odgoditi vojni rok, trebate nadležnom područnom odjelu za poslove obrane predati potvrdu o upisu. Od iduće akademske godine zahtjevi će se morati predati odmah nakon upisa, najkasnije do 31. listopada, dok ove akademske godine, budući da se vojni rok tek uvodi, tog roka nema.

Odgodu obaveznog vojnog roka možete dobiti svake godine dok studirate, najkasnije do 30. rujna kalendarske godine u kojoj napunite 29 godina. To znači da, ako ste dobili odgodu osposobljavanja sve do kraja studija, vojni rok ćete morati proći nakon što diplomirate.

Studenti se mogu i dragovoljno javiti na vojno osposobljavanje, ali im ono ne opravdava izostanak s nastave. Ako se dragovoljno prijave, a vrijeme osposobljavanja im ne odgovara, imaju pravu na odgodu zbog školovanja. Ako dva puta zatraže i dobiju odgodu, smatrat će se da su odustali od dragovoljne obuke. To znači da studenti koji baš žele na obuku mogu pokušati tajmirati da je obave tijekom ljetnih praznika.

Tri su opcije

Vojni rok u vojarnama trajat će dva mjeseca, a alternativno u civilnoj zaštiti tri mjeseca, odnosno u jedinicama lokalne i regionalne samouprave četiri mjeseca. Mjesečne naknade za njih bit će 1.100 eura za obuku u vojarnama, 340 eura za obuku u civilnoj zaštiti i 170 eura za obuku u lokalnim jedinicama.

Mladići koji iz vjerskih, moralnih ili filozofskih razloga ne žele na obuku u vojarne, gdje će učiti pucati, mogu se pozvati na priziv savjesti i odabrati jednu od navedenih alternativa. Kako to učiniti i koje dokumente treba priložiti, objasnili smo u kratkom videu koji možete pogledati na poveznici.