Marija i Antonija se školuju za automehatroničarke: 'Tata i mama su me potaknuli da upišem to'

Na Zagrebačkom obrtničkom sajmu sreli smo dvije učenice Elektrostrojarske obrtničke škole Zagreb – Mariju Iličić i Antoniju Vriočki. One se školuju za automehatroničara i detaljno su nam objasnile kako izgleda to zanimanje, kako izgleda školovanje za taj program, imaju li praksu i jesu li se susretale s predrasudama zbog toga što su odabrale ‘muško’ zanimanje. Obje su istaknule da su ljubav prema automobilima dobile od svojih očeva, a nakon škole želja im je imati svoju radionu u kojoj će raditi i u kojoj će mušterije biti isključivo – žene.

Crne ruke Mariji Iličić i Antoniji Vriočki ne smetaju – one s ponosom i guštom rade ono što vole, a to je zanimanje automehatroničar. Njih dvije pohađaju Elektrostrojarsku obrtničku školu u Zagrebu, a na Zagrebačkom obrtničkom sajmu predstavljale su svoje zanimanje osmašima.

Učenica Marija: ‘Meni je najzanimljivije vaditi motor iz auta’

I nama su detaljno objasnile kako izgleda posao automehatroničara, kako izgleda školovanje za taj program, imaju li praksu i jesu li se susretale s predrasudama.

– Sve što automehaničar i autoelektričar rade, znači automehatroničar se bavi i strujom i mehanikom, sve kombinira u jednom. Na prvoj godini ništa nisam radila vezano za aute, nego sam turpijala i radila onaj rad koji bi se trebao raditi kada nešto popravljate, neki dio na autu. A onda tek na 2. i 3. godini vam se praksa temelji na autu, na motorima, na remenima i tako. Meni je najzanimljivije vaditi motor iz auta, rastavljati cijeli motor, vaditi klipove, slagati ga i to sam radila dva puta, objašnjava nam učenica Marija.

I nju i Antoniju automobili zanimaju od malih nogu, a za to su zaslužni – njihovi očevi.

– Non-stop sam bila s tatom negdje oko auta. I onda su me zapravo oni, tata i mama najviše potaknuli da upišem to, da dokažem da i žene to mogu raditi, navodi Marija.

Učenica Antonija: ‘Ja sam se susretala s najviše predrasuda od starijih ljudi’

No, i ona i Antonija su se susrele s predrasudama zbog toga što kao žene rade ‘muški’ posao. Zanimljivo, predrasude nisu došle od kolega iz razreda – s kojima im je, kako kažu, odlično – već od starijih osoba.

– Ja sam se susretala s najviše predrasuda od starijih ljudi. Kao ‘ti to ne možeš’ i onda kad ja to napravim, onda se dive, ispričala nam je Antonija.

Obje imaju želju otvoriti svoju radioni i imati zaposlene isključivo žene, kao i da bi kod sebe na praksu uzimale isključivo učenice, a i mušterije bi im bile – žene. Što su nam učenice još ispričale možete pogledati u videu ispod.