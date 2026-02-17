Velika županija i dalje nije isplatila stipendije, roditelji ljuti: Poznat važan datum

Iako su imena dobitnika stipendija Zagrebačke županije poznata već više od mjesec dana, isplata još uvijek nije krenula, zbog čega su mnogi roditelji učenika i studenata nezadovoljni. Jedna majka napominje da su iznosom stipendije uspijevali pokriti tekuće mjesečne troškove prehrane i nabavke školskog pribora, pa im nedostatak tog novca otežava situaciju. Iz Županije poručuju da će isplata krenuti nakon što se 24. veljače potpišu ugovori.

Zagrebačka županija raspisala je 17. listopada natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost svojim učenicima i studentima u aktualnoj akademskoj godini, dok je 14. siječnja objavila imena dobitnika. Ugovori još uvijek nisu potpisani pa isplata stipendija još uvijek nije krenula, što nije po volji učenicima, studentima, ali ni roditeljima koji se javljaju s upitom o datumu isplate te naglašavaju da je školska godina bliže svom kraju nego početku. Mjesečna pomoć u iznosu od 120 eura za učenike i 240 eura za studente itekako im nedostaje.

‘Mogli smo djetetu omogućiti lagodnije školovanje’

Jedna majka tako nam je rekla da je njezino dijete jako razočarano jer je svojom izvrsnošću ispunilo uvjete za dobivanje stipendije, ‘a od realizacije toga do sada ništa’. Dijete je, kaže, mjesečnim iznosom stipendije uspijevalo pokriti tekuće mjesečne troškove prehrane i nabavke školskog pribora.

– Kao učenik putnik (živimo u Zagrebačkoj županiji, a dijete pohađa školu u Zagrebu) puno vremena provodi izvan kuće pa se češće hrani izvan kuće. Iznos stipendije bio je popriličan doprinos našem kućnom budžetu i mogli smo našem djetetu koje je i dalje izvrstan učenik omogućiti lagodnije školovanje. Budući da stipendija još uvijek nije isplaćena, morali smo se prilagoditi i pokriti troškove za koje smo računali da će pokriti iznos mjesečne stipendije odnosno 120 eura, objašnjava majka.

Trošak nisu samo prehrana i školski pribor

Dodaje da troškovi vezani za školovanje djeteta nisu samo vezani za prehranu djeteta izvan kuće i nabave školskog pribora, već tu treba uključiti i obuću i odjeću, povremene izlaske u kino i kazalište, školske izlete i džeparac za poneko piće s društvom. Bez stipendije, zaključuje, njihovi su izdaci puno veći.

Iz Zagrebačke županije pak bez odgovora na pitanje zašto ugovori još uvijek nisu potpisani i kada će početi isplata stipendija. Poručili su nam tek da je svečano potpisivanje ugovora sa stipendistima zakazano za 24. veljače 2026. u hotelu Internacional u Zagrebu.

– Nakon potpisa ugovora kreće isplata stipendija uključujući i sve zaostatke, zaključili su iz Županije.