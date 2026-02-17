Ravnatelj Ruđera dobio još jedan mandat, najavio čime će se baviti: 'Nema prostora za opuštanje'

Dosadašnji ravnatelj Instituta Ruđer Bošković, David M. Smith izabran je na još jedan četverogodišnji mandat. Naglašava da će fokus trećeg mandata biti na ostvarenju O-ZIP projekta i provebi programskog ugovora, čije mjere omogućuju Institutu ulaganja u mlade istraživače. Smith kaže da će se i dalje voditi svojim pristupom ‘stabilnosti, usklađivanja i napretka’.

Institut Ruđer Bošković (IRB) jednoglasnom odlukom izglasao je da David M. Smith ostane ravnatelj još jedan četverogodišnji mandat. Smithu je to već treći mandat na ovoj poziciji, a na Institutu je proveo više od 20 godina. Ondje je došao 2000. na poslijedoktorsko usavršavanje, a za ravnatelja je prvi put izabran 2018. godine.

– Zahvaljujem Upravnom i Znanstvenom vijeću IRB-a na ukazanom povjerenju, a posebno zaposlenicima Instituta na podršci koja je u proteklim godinama bila presudna. U osam godina koliko sam bio na čelu IRB-a naučili smo da uvijek postoji ‘sljedeći izazov’ i da nema prostora za opuštanje. Upravo zato i dalje stojim iza pristupa koji sam nazvao ‘stabilnost, usklađivanje i napredak’, čiji je cilj osigurati čvrste temelje i okruženje u kojem zaposlenici mogu maksimalno biti usmjereni na svoj primarni posao, na izvrsnu znanost, razvoj i transfer znanja društvu i zajednici, rekao je dr. sc. David M. Smith prilikom reizbora.

Kao jedan od najvažnijih iskoraka tijekom ravnateljeva prethodna dva mandata, IRB ističe napredak infrastrukturnog projekta O-ZIP, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 108 milijuna eura, uključujući nabavu gotovo cjelokupne znanstvene opreme u vrijednosti oko 18 milijuna eura. IRB je u tom razdoblju potpisao i provodi Programski ugovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih za razdoblje 2024.– 2027., što je omogućilo ulaganje u mlade istraživače.

‘Najveća snaga IRB-a ostaju ljudi koji ga čine’

IRB navodi da će fokus trećeg Smithovog mandata biti na punom stavljanju u funkciju O-ZIP-a, daljnjoj provedbi Programskog ugovora, osobito mjera za mlade istraživače, jačanju međunarodne izvrsnosti i projektne konkurentnosti te nastavku digitalne i organizacijske modernizacije Instituta.

– Rezultate ćemo graditi mirno, sustavno i timski, jer najveća snaga IRB-a ostaju ljudi koji ga čine, poručio je David M. Smith prilikom reizbora.

Profesor David M. Smith svoju znanstvenu karijeru započeo je na Australskom državnom sveučilištu u Canberri, gdje je 1994. diplomirao kemiju i ekonomiju, 1995. magistrirao kemiju, a potom i doktorirao. Dobitnik je Dekanove nagrade za kemiju za najbolji doktorski rad 2000. godine.

Smithov znanstveni put

Nakon doktorata dolazi na Institut Ruđer Bošković na poslijedoktorsko usavršavanje, međutim ubrzo u okviru Zaklade Alexander von Humboldt odlazi na poslijedoktorsku specijalizaciju u München, gdje boravi do 2004. godine.

Tijekom karijere objavio je 75 znanstvenih članaka indeksiranih u bazi Web of Science. Primio je više nagrada, među ostalima godišnju nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ‘Lavoslav Ružička’ za 2008. godinu. Smith je aktivan i u stručnim tijelima i odborima na nacionalnoj i europskoj razini, uključujući programske i radne skupine povezane s programom Obzor Europa te izradu zakonodavnog okvira za znanost i visoko obrazovanje.

Od 2025. godine uključen je i u međunarodne upravljačke strukture kroz EU-LIFE, a bio je angažiran i u savjetodavnim i upravljačkim tijelima povezanima sa Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zagrebu, ističu iz IRB-a.