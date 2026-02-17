Fuchs objavio novu imovinsku karticu: Poznata mu plaća, konačno ispravio i veliki propust

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u ažuriranoj imovinskoj kartici prijavio je mjesečnu neto plaću od 4.609 eura te korigirao procjene zagrebačkih stanova nakon našeg upozorenja na njihovu raniju podcijenjenost. Osim niza nekretnina, suvlasnik je, među ostalim, šest građevinskih zemljišta, dviju šuma i vlasnik skupocjene umjetnine, vinograda, lovačkih pušaka, ali i, među ostalim, sata od preko devet tisuća eura.

Svi ministri imaju godišnju obvezu podnošenja imovinske kartice, a rok za to bio je 31. siječnja. Ministar Radovan Fuchs ažurirao je svoju. Plaća mu je približno ista kao u ranijoj kartici, međutim novost je da je korigirao cijene nekretnina, nakon što smo upozoravali da stanove u Zagrebu procjenjuje na tek oko tisuću eura po kvadratu. Nakon opomene povjerenstva unio je suvlasništvo nad šumom koja je u ranijoj izostavio, kao i neprijavljene dionice.

Mjesečna Fuchsova plaća prelazi četiri tisuće eura

Prema posljednjoj verziji imovinske kartice, bruto plaća ministra Fuchsa iznosi 7.297,06 eura mjesečno, odnosno 4.609,23 eura neto, dok mu supruga ima prihod od 1.100 eura mjesečno na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Fuchs u suvlasništvu ima četiri nekretnine. Naslijedio je dio kuće od 357 kvadrata za koju navodi da vrijedi 729.975 eura, stan od 80 kvadrata koji procjenjuje na 87.597 eura, i dva stana za koja navodi da su derutne nekretnine i nisu pogodne za stanovanje ili najam – jedan od 42 metra kvadratna procjenjuje na 46.718 eura, a drugi od 46 kvadrata na 51.098 eura.

Suvlasnik je niza građevinskih zemljišta i skupocjene umjetnine

Kada je riječ o ostaloj imovini, Fuchs je suvlasnik ukupno šest građevinskih zemljišta od koje najskuplja procjenjuje na 200.146 i 165.239 eura, a najjeftinije na 7.156 eura. Suvlasnik je dviju šuma od 99.400 i 40.082 eura, vlasnik dvaju vinograda i suvlasnik voćnjaka. Ima i umjetninu vrijednu 152.631 euro, dvije lovačke puške ukupno vrijedne oko deset tisuća eura, sat od 9.290 eura te, među ostalim, štednju od 72.200 eura. Dionice koje su bile predmetom povjerenstva i za koje je Fuchs zaradio opomenu vrijede 500 eura, a ima i automobil star 20 godina čiju vrijednost procjenjuje na 1.250 eura.

Kako je nedavno problematizirao naš sestrinski portal mirovina.hr, ministri u karticama trebaju navesti, osim dionica ili primjerice kriptovaluta, i informacije o uplatama i III. mirovinski stup. Međutim, od njih se ne traže podaci iz II. mirovinskog stupa, iako je riječ o obliku štednje. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa za mirovina.hr navelo je da bi eventualne izmjene mogle biti predmet budućih razmatranja promjene imovinskih kartica.

Novu imovinsku karticu ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa možete vidjeti u dokumentu u nastavku. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.