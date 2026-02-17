Span Centar kibernetičke sigurnosti održao Dan otvorenih vrata: Nude edukacije u sektoru s velikim manjkom stručnjaka

Kibernetička sigurnost područje je u kojem kontinuirano nedostaje stručnjaka, a edukacija je prvi korak za jačanje otpornosti pojedinaca i kompanija. U Centru kibernetičke sigurnosti IT tvrtke Span održan je Dan otvorenih vrata na kojem su predstavljeni obrazovni programi iz područja kibernetičke sigurnosti.

Span Centar kibernetičke sigurnosti uspješno je održao Dan otvorenih vrata tijekom kojeg su predstavnici različitih organizacija, institucija, kompanija te IT stručnjaci dobili uvid u najnovije informacije iz područja kibernetičke sigurnosti, razmijenili iskustva te razgovarali o realnim izazovima s kojima se danas susreću kompanije, ali i pojedinci.

Prisutnima su predstavljene sve vrste obrazovnih programa koji se provode u Centru, a obuhvaćaju formalna obrazovanja, specijalističke treninge te edukacije za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

U sklopu događaja održana je i panel rasprava na temu „Znanje kao štit: Edukacijom do sigurnijeg poslovanja“. Direktan povod bili su podaci s globalnog tržišta rada prema kojima nedostaje 4,8 milijuna stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti, dok je u Europskoj uniji oko 300 tisuća nepopunjenih radnih mjesta.

Panelisti (Vlatka Marčan, voditeljica Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti iz CARNET-a, Ilija Jozinović, Group Information Security Manager iz Orbico grupe, Luka Piasevoli, SOC Specialist i Hrvoje Englman, Chief Information Security Officer iz Spana) naglasili su kako se taj manjak može ublažiti jedino kvalitetnim planiranjem i kontinuiranim osposobljavanjem ljudi s jedne strane, dok je s druge strane potrebno prilagođavati edukativne programe novim trendovima i saznanjima, čime se izravno jača otpornost organizacija na kibernetičke prijetnje i umanjuje rizik od incidenata. Pritom ne treba zaboraviti ni cjeloživotno učenje jer su na meti kibernetičkog kriminala sve dobne skupine i profili korisnika.

– Dan otvorenih vrata pokazao je važnost edukacije u području kibernetičke sigurnosti i snažnu potrebu tržišta za stručnjacima koji razumiju stvarne prijetnje i znaju na njih odgovoriti. Naš je cilj pružiti programe koji proizlaze iz prakse i iskustva naših stručnjaka, a upravo ovakva događanja potvrđuju da smo na dobrom putu. Zahvaljujem svima koji su nam se pridružili i veselim se budućim susretima i novim generacijama polaznika, izjavio je Marinko Žagar, ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti.

Span Centar kibernetičke sigurnosti djeluje i kao Ustanova za obrazovanje odraslih i trenutno pruža dvije formalne edukacije: mikrokvalifikacije Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Edukacije su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e‑radnu knjižicu te se za njihovo pohađanje može koristiti program sufinanciranja putem HZZ vaučera. Osim toga, kroz online platformu Centra održavat će se besplatne edukacije za mala i srednja poduzeća, s ciljem jačanja njihove kibernetičke otpornosti te smanjivanja kibernetičkih prijetnji.

Nadalje, posjetitelji Dana otvorenih vrata također su dobili detaljne informacije o awareness te specijalističkim treninzima. Awareness treninzi za cilj imaju podizanje svijesti o sigurnosnim prijetnjama. Namijenjeni su svim zaposlenicima, bez obzira na tehničko znanje, kako bi razumjeli rizike i pravilno reagirali na kibernetičke izazove u svakodnevnom radu. Specijalistički treninzi fokusirani su na napredne teme iz kibernetičke sigurnosti te su najkorisniji IT stručnjacima koji žele usavršiti svoje vještine i steći dublje tehničko znanje pomoću praktičnih primjera.

Do sada je kroz Span Centar kibernetičke sigurnosti prošlo više od 3.000 polaznika i 200 organizacija, a održano je preko 100 edukacija. Sve informacije za nove treninge i usavršavanja mogu se pronaći na službenoj stranici Centra.