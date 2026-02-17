Span Centar kibernetičke sigurnosti održao Dan otvorenih vrata: Nude edukacije u sektoru s velikim manjkom stručnjaka

Kibernetička sigurnost područje je u kojem kontinuirano nedostaje stručnjaka, a edukacija je prvi korak za jačanje otpornosti pojedinaca i kompanija. U Centru kibernetičke sigurnosti IT tvrtke Span održan je Dan otvorenih vrata na kojem su predstavljeni obrazovni programi iz područja kibernetičke sigurnosti.
Span centar kibernetičke sigurnosti održao Dan otvorenih vrata | Foto: Span
Span Centar kibernetičke sigurnosti uspješno je održao Dan otvorenih vrata tijekom kojeg su predstavnici različitih organizacija, institucija, kompanija te IT stručnjaci dobili uvid u najnovije informacije iz područja kibernetičke sigurnosti, razmijenili iskustva te razgovarali o realnim izazovima s kojima se danas susreću kompanije, ali i pojedinci.
Prisutnima su predstavljene sve vrste obrazovnih programa koji se provode u Centru, a obuhvaćaju formalna obrazovanja, specijalističke treninge te edukacije za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.
U sklopu događaja održana je i panel rasprava na temu „Znanje kao štit: Edukacijom do sigurnijeg poslovanja“. Direktan povod bili su podaci s globalnog tržišta rada prema kojima nedostaje 4,8 milijuna stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti, dok je u Europskoj uniji oko 300 tisuća nepopunjenih radnih mjesta.
Panelisti (Vlatka Marčan, voditeljica Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti iz CARNET-a, Ilija Jozinović, Group Information Security Manager iz Orbico grupe, Luka Piasevoli, SOC Specialist i Hrvoje Englman, Chief Information Security Officer iz Spana) naglasili su kako se taj manjak može ublažiti jedino kvalitetnim planiranjem i kontinuiranim osposobljavanjem ljudi s jedne strane, dok je s druge strane potrebno prilagođavati edukativne programe novim trendovima i saznanjima, čime se izravno jača otpornost organizacija na kibernetičke prijetnje i umanjuje rizik od incidenata. Pritom ne treba zaboraviti ni cjeloživotno učenje jer su na meti kibernetičkog kriminala sve dobne skupine i profili korisnika.
– Dan otvorenih vrata pokazao je važnost edukacije u području kibernetičke sigurnosti i snažnu potrebu tržišta za stručnjacima koji razumiju stvarne prijetnje i znaju na njih odgovoriti. Naš je cilj pružiti programe koji proizlaze iz prakse i iskustva naših stručnjaka, a upravo ovakva događanja potvrđuju da smo na dobrom putu. Zahvaljujem svima koji su nam se pridružili i veselim se budućim susretima i novim generacijama polaznika, izjavio je Marinko Žagar, ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti.
Vlatka Marčan, Ilija Jozinović, Luka Piasevoli i Hrvoje Englman | Foto: Span
Span Centar kibernetičke sigurnosti djeluje i kao Ustanova za obrazovanje odraslih i trenutno pruža dvije formalne edukacije: mikrokvalifikacije Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Edukacije su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e‑radnu knjižicu te se za njihovo pohađanje može koristiti program sufinanciranja putem HZZ vaučera. Osim toga, kroz online platformu Centra održavat će se besplatne edukacije za mala i srednja poduzeća, s ciljem jačanja njihove kibernetičke otpornosti te smanjivanja kibernetičkih prijetnji.
Nadalje, posjetitelji Dana otvorenih vrata također su dobili detaljne informacije o awareness te specijalističkim treninzima. Awareness treninzi za cilj imaju podizanje svijesti o sigurnosnim prijetnjama. Namijenjeni su svim zaposlenicima, bez obzira na tehničko znanje, kako bi razumjeli rizike i pravilno reagirali na kibernetičke izazove u svakodnevnom radu. Specijalistički treninzi fokusirani su na napredne teme iz kibernetičke sigurnosti te su najkorisniji IT stručnjacima koji žele usavršiti svoje vještine i steći dublje tehničko znanje pomoću praktičnih primjera.
Do sada je kroz Span Centar kibernetičke sigurnosti prošlo više od 3.000 polaznika i 200 organizacija, a održano je preko 100 edukacija. Sve informacije za nove treninge i usavršavanja mogu se pronaći na službenoj stranici Centra.