Ne staje prepucavanje oko savjeta mladih: Mladež HDZ-a objavila nove optužbe

Mladež HDZ-a odlučila je uzvratiti SDP-u te su prozvali Savjet mladih Grada Čakovca u kojem, kako tvrde, većinu čine SDP-ovci za niz upitnih radnji. Tako ih prozivaju da je prijave više kandidata pisala ista osoba, da su članovi u zadnji čas mijenjali boravište kako bi se mogli prijaviti i da jedan te isti čovjek piše prijave i za SDP-ov podmladak i za neovisne udruge mladih. Forum mladih SDP-a pak tvrdi da je riječ o manevru skretanja pažnje u kojem se radi problem gdje ga nema.

Nakon što je Forum mladih SDP-a prozvao Mladež HDZ-a za ‘političku okupaciju’ Savjeta mladih Republike Hrvatske, iz HDZ-ovog podmlatka im uzvraćaju udarac. Naime Mladež HDZ-a Međimurske županije na Facebooku je optužila Savjet mladih Grada Čakovca za nekoliko upitnih radnji.

Iz Mladeži HDZ-a ističu da većinu Savjeta mladih Grada Čakovca čine članovi Foruma mladih SDP-a, a predsjednik savjeta je SDP-ovac Saša Jarni. Međutim Mladež navodi da kandidature za članove potpisuje javnosti nepoznata osoba te da se kao kontakt osoba Foruma mladih SDP-a Međimurske županije navodi osoba rođena 1957. godine.

– Audio zapis s Odbora za izbor i imenovanje potvrđuje da je ista osoba sastavljala kandidature Foruma mladih SDP-a, kao i kandidature za članove koje su formalno predlagale udruge mladih. Dok se nekima pedantno provjerava svaka točka i zarez, ovdje se očito postavlja pitanje vjerodostojnosti samog autorstva, napisali su iz HDZ-ove mladeži.

‘Mi u HDZ-u stojimo za fer igru’

Uz to optužuju SDP i da su dvije osobe, od kojih tvrde da je jedna sadašnji potpredsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca, neposredno prije objave javnog poziva promijenile boravište na područje Grada Čakovca. Tvrde da su tako osigurali formalne uvjete za kandidaturu i potrebnu većinu. Upozoravaju i da je troje članova Savjeta mladih prijavljeno na istoj adresi te da je kandidature potpisivala ista osoba i aludiraju da je predsjednik jedne udruge mladih sam sebi potpisao kandidaturu.

– Prije nego što na nacionalnoj razini drže lekcije o pravdi i transparentnosti, Forum mladih SDP-a mora pokazati da te vrijednosti živi lokalno. Smiješne kandidature, mijenjanje boravišta u zadnji trenutak, isti rukopis za ‘konkurenciju’ i troje članova na istoj adresi. Pa to nije pomladak, to je politički inženjering! Ovo nije autentično predstavljanje mladih, već klasični model SDP-ove organizacijske mašinerije koja institucije koristi za vlastitu moć. Ako SDP želi poučavati HDZ o pravilima, neka prvo očisti svoj lokalni nered. Mi u HDZ-u stojimo za fer igru. A vi?, prozvali su ih iz Mladeži HDZ-a Međimurske županije.

‘Boravište samo po sebi ne predstavlja nepravilnost’

Nakon ovog obratili smo se Forumu mladih SDP-a iz kojeg ističu da su sve kandidature za Savjet mladih Grada Čakovca podnesene sukladno javnom pozivu i važećim propisima te da je nadležno tijelo Grada Čakovca ustvrdilo da su ispunile sve formalne propise.

– Boravište samo po sebi ne predstavlja nepravilnost ako su ispunjeni uvjeti iz javnog poziva, što je u ovom postupku nedvojbeno potvrđeno. Što se tiče navoda o kontakt osobi, važno je pojasniti da politički pomladci nemaju pravnu osobnost, zbog čega je ovlašteni potpisnik bio predsjednik gradske organizacije, što je u skladu s važećim propisima i dosadašnjom ustaljenom praksom. Ta okolnost ni na koji način ne utječe na valjanost kandidatura, poručuju iz Foruma mladih SDP-a.

Tko može predložiti kandidature?

Provjerili smo što o izboru kandidata za gradski savjet mladih piše u Zakonu o savjetima mladih. Ondje piše da članove bira predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Čakovca), a kandidature za članove savjeta mladih na temelju javnog poziva ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (s najmanje 15 članova za grad veličine Čakovca).

Također kandidati za Savjet mladih moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih. Moraju imati između 15 i 30 godina i ne mogu istodobno biti član savjeta mladih i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ga je u savjet mladih izabrala.

U aktualni Savjet mladih Grada Čakovca devetog rujna izabrani su Abel Mislović, Neven Horvat, Karlo Povodnja, Iva Medved, Megi Sabolčec, Luka Mesarić, Saša Jarni, Josipa Jarni te Ena Deduš. Saša Jarni je predsjednik Savjeta, a Megi Sabolčec njegova zamjenica.

‘Savjetodavno tijelo postaje stranački monopolizirano’

Objavu HDZ-ove mladeži iz Foruma mladih SDP-a nazvali su pokušajem da proceduralno uredan lokalni postupak predstave kao problem. Tvrde da je objava politički motivirana i usmjerena na skretanje pozornosti s važnijih pitanja.

– Apsolutno smo spremni na razgovor o unapređenju modela savjeta mladih i njihovoj depolitizaciji. Nismo protiv toga da političke opcije predlažu svoje predstavnike, ali jesmo protiv situacije u kojoj jedno savjetodavno tijelo postaje gotovo potpuno stranački monopolizirano. Mladi zaslužuju ozbiljan i uključiv sustav participacije, a ne političko skretanje pozornosti s nacionalnih problema na proceduralno neupitne lokalne postupke, zaključili su iz Foruma mladih.

Podsjetimo, Forum mladih SDP-a nedavno je prozvao Mladež HDZ-a za manipulaciju izmjena Zakona o savjetima mladih. Kako tvrde, prijedlozi Mladeži bili su formalno odbijeni, da bi kasnije bez objašnjenja bili prihvaćeni i implementirani u zakon, koji, kako tvrde, dopušta strankama preuzimanje kontrole nad Savjetom mladih RH. Mladež HDZ-a, baš kao i SDP u ovom slučaju, tvrdi da je sve bilo po zakonskoj proceduri.