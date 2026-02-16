Roditelji se žalili na učiteljicu, učenica otrčala po pomoć: U školi intervenirala policija

Učiteljica se ponašala ‘nesuvislo i nepovezano’, postavljala uznemirujuća pitanja te iznosila sadržaje neprimjerene dobi učenika i školskom okruženju. Kažu tako roditelji učenika koji pohađaju jednu osnovnu školu u Puli, a na čiji dopis, kažu, nisu reagirali ni škola ni nadležne institucije. U PU istarske su izašli na teren i poručili da ‘nisu utvrđeni elementi prekršaja ili kaznenog djela’.

Roditelji učenika jedne osnovne škole u Puli skrenuli su pažnju javnosti na učiteljicu koja je, kako kažu, ‘imala ispad psihičke naravi’, a sve su opisali u pismu koje su dostavili Glasu Istre. Dodali su da su isto pismo uputili i školi te nadležnim institucijama, ali da do tog trenutka nisu dobili odgovor. Također, željeli su ukazati na aljkavost i sporost sustava, apsurdne zakone i nepravovremene reakcije, a sve u cilju zaštite djece.

Ponašala se ‘nesuvislo i nepovezano’

Sve se, opisali su, dogodilo tijekom redovitog nastavnog sata u jednom razredu kada se učiteljica ponašala ‘nesuvislo i nepovezano’, postavljala uznemirujuća pitanja te iznosila sadržaje neprimjerene dobi učenika i školskom okruženju.

– Znam ja da vi možete ući u moj mozak i vidjeti rezultate, jedna je od rečenica koje su roditelji naveli u pismu koje su poslali Glasu Istre.

Policija nije utvrdila elemente prekršaja ili kaznenog djela

Nakon toga je napustila učionicu uz najavu da će se vratiti. Po povratku je, dodali su, obavijestila učenike da je pozvala policiju te ‘vidno rastrojena nastavila nizati besmislice neprimjerene dobi i obrazovnom okruženju’. Roditelji su objasnili da se situacija riješila tako što je jedna učenica shvatila da je situacija ozbiljna i pod izlikom odlaska na toalet zabrinuto otrčala po pomoć.

Potom je u učionicu stigla stručna djelatnica koja je učiteljicu izvela iz razreda te se vratila učenicima. Nakon toga su, tvrde roditelji, u školu stigli policijski službenici i djelatnici hitne medicinske pomoći. U pismu su naveli da ovo nije bio izolirani slučaj te opisali još nekoliko primjera. Iz Policijske uprave istarske (PU istarska) rekli su nam da nisu utvrđeni elementi prekršaja ili kaznenog djela.

– Policija je 6. veljače zaprimila dojavu o potrebi za intervencijom u jednoj osnovnoj školi na području Pule. Prilikom postupanja nisu utvrđeni elementi prekršaja ili kaznenog djela, potvrdili su nam iz PU istarske.