Tisuće roditelja godišnje zatraži upis prvašića u drugu školu: Doznali smo najčešće razloge

U samo pet županija prošle je godine oko 1.500 prvašića zatražilo upis učenika u školu koja je izvan njihova upisnog područja. Roditelji moraju navesti razlog promjene, a u nekim slučajevima on im se može odbiti. Prema podacima Zagrebačke, Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke i Požeško-slavonske županije, najčešći razlog upis izvan upisnog područja prošle je školske godine bio obiteljske naravi.

Počeo je upis prvašića za novu školsku godinu, a tisuće njih neće ići u školu koja im pripada prema upisnom području. Inače, dijete se upisuje u osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta. Ako iz nekog razloga dijete ne može pohađati tu školu koja mu pripada, roditelji elektroničkim putem, odnosno preko Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole mogu zatražiti upis u drugu školu.

Prema podacima pet županija – Zagrebačke, Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke i Požeško-slavonske – najčešći razlog za upis u školu izvan upisnog područja prošle školske godine je bio obiteljske naravi. No, u nekim slučajevima, taj zahtjev se može i odbiti. Iz županija sam nam objasnili kako to funkcionira. Najviše zahtjeva za upis druge škole ove školske godine bilo je u Zagrebačkoj županiji – 459.

– U Nacionalnom informacijskom sustavu upisa u osnovne škole roditelji će moći predati zahtjeve za upis u prvi razred osnovne škole svojeg djeteta u kojemu odmah mogu izabrati i u koju školu žele da dijete ide i tako podnijeti zahtjev za premještaj u drugu osnovnu školu. U zahtjevu je već ponuđeno nekoliko najčešćih razloga za premještaj (obiteljski razlozi, preseljenje, produženi boravak i ostalo), koje mogu roditelji izabrati. Najčešći razlozi za premještaj su: produženi boravak, obiteljski razlozi (brat ili sestra idu u tu školu itd.) te preseljenje, navode iz Zagrebačke županije.

Neki žele da im djeca idu u eksperimentalnu cjelodnevnu školu

Svi zahtjevi su, kažu, bili prihvaćeni. Iz Primorsko-goranske županije, gdje je u školskoj godini 2025./2026. bilo 405 zahtjeva, objasnili su nam u kojim se slučajevima zahtjevi mogu odbiti.

– Upis djeteta u školu kojoj ne pripada prema upisnom području moguć je samo ako ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u osnovnoj školi u koju se upisuje i ne narušava optimalni ustroj rada škole te ne onemogućuje upis obveznicima koji pripadaju tom upisnom području, objasnili su iz Primorsko-goranske.

I u toj županiji je među najčešćim razlozima su obiteljski razlozi (blizina šire obitelji, radno mjesto u blizini i sl.), braća/sestre već upisani u školu, preseljenje, produženi boravak, ali i cjelodnevna nastava.

– Broj zahtjeva u kojima je kao razlog za upis djeteta u drugu školu izvan upisnog područja bila navedena mogućnost cjelodnevne nastave ili produženog boravka u školskoj godini 2025./2026. iznosio je 94, rekli su nam iz Primorsko-goranske.

Istarska županija nema cjelodnevnu

U Istarskoj županiji, s druge strane, nema niti jedne škole koja provodi eksperimentalni program cjelodnevne škole. Prošle školske godine u Istarskoj županiji zabilježeno je 317 zahtjeva za upis u školu izvan upisnog područja, a ove godine bilo ih je nešto manje.

– Ove školske godine 2025./2026. u Istarskoj županiji zabilježeno je 312 zahtjeva za upis u školu izvan upisnog područja. Prošle školske godine najčešće navedeni su obiteljski razlozi i preseljenje. Kao i prošle školske godine, najčešće navedeni razlozi za premještaj u drugu školu su obiteljski razlozi i preseljenje, stoji u odgovoru Istarske županije na naš upit.

‘Roditelji često biraju školu koja je bliža njihovom poslu, što znatno olakšava logistiku dovoženja i odvoženja djeteta’

U Karlovačkoj županiji također nije bilo niti jednog zahtjeva koji je kao razlog naveo cjelodnevnu školu. Kako su nam objasnili, u gradskom prstenu niti jedna škola ne sudjeluje u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole, a županijske škole su prostorno udaljene.

– Odbijeno je svega nekoliko zahtjeva iz razloga popunjenosti razrednih odjela učenicima iz upisnog područja. 2024./2025. godine bilo je 224 zahtjeva, a 2025./2026. bilo je 213 zahtjeva. Najčešći razlozi su: braća i sestre već idu u tu školu, preseljenje, bake i djedovi žive na adresi koja pripada školi, lokacija radnog mjesta. Roditelji često biraju školu koja je bliža njihovom poslu ili se nalazi na ruti kojom putuju, što znatno olakšava logistiku dovoženja i odvoženja djeteta, objasnili su nam iz Karlovačke županije.

Mnogima braća i sestre idu u neku drugu školu

Za Požeško-slavonsku županiju brojke zahtjeva o premještaju u drugu školu nešto su manje. Prošle školske godine imali su 90 takvih zahtjev, a ove su imali 109 zahtjeva. I u ovoj županiji najčešći razlozi za upis u drugu osnovnu školu su preseljenje, obiteljski razlozi i produženi boravak.

– Za školsku godinu 2025./2026. najčešći razlozi za upis u drugu školu bili su: obiteljski razlozi (najčešće braća i sestre već polaze drugu školu) – 42 zahtjeva; produženi boravak – 18 zahtjeva, preseljenje – 13 zahtjeva. Za školsku godinu 2025./2026. upis u drugu osnovnu školu u tri slučaja je naveden razlog cjelodnevna škola, a za školsku godinu 2024./2025. to je bio razlog u dva zahtjeva, rekli su nam iz Požeško-slavonske.