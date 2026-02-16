Uskoro stiže naknada za 147.569 Hrvata: Poznat je i datum isplate, istječe važan rok

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je datum isplate dječjeg doplatka za siječanj 2026. U odnosu na ranije mjesece, uvjeti su ostali isti. Ono što je različito je broj korisnika kojima se isplaćuje – porastao je u odnosu na prosinac 2025. godine. Korisnici koji žele primati doplatak u 2026. do 1. ožujka moraju podnijeti zahtjev.

U srijedu 18. veljače 2026. počinje isplata doplatka za djecu za siječanj 2026., priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Kako navode, doplatak za djecu dobit će 147.569 korisnika za ukupno 295.969 djece. Inače, broj korisnika dječjeg doplatka porastao je u odnosu na mjesec ranije, primit će ga 747 roditelja više za 1.603 djece više.

HZMO podsjeća korisnike doplatka za djecu podsjećamo do 1. ožujka 2026. trebaju podnijeti zahtjev kako bi nastavno mogli primati doplatak i u 2026. godini, kao i sve koji nisu bili korisnici, a ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava. Dohodovni cenzus iznosi 618,02 eura mjesečno po članu kućanstva, odnosno 140 posto proračunske osnovice koja za 2026. godinu iznosi 441,44 eura, isto kao i u prethodnoj godini. Svota doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno, u propisanom postotku od 7 do 14 posto od proračunske osnovice, a može iznositi od 30,90 do 61,80 eura.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnom uredu HZMO-a, a može se predati i u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, u poštanskim uredima na području RH, usmeno u zapisnik u područnom uredu HZMO-a, a može se podnijeti i putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani. Tiskanica se može preuzeti na webu HZMO-a.

Uz roditelje, pravo na dječji doplatak ima i druga osoba koja na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruje roditeljsku skrb, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na svakodnevnu skrb za svu djecu koju uzdržava. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Zakon kaže da pravo mogu ostvariti samo oni koji imaju hrvatsko državljanstvo i hrvatsko prebivalište najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva. Iznimka su osobe koje imaju status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta. Uvjet je da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom i uzdržava dijete. Postoje i iznimke, a sve o tome i kako se podnosi zahtjev pročitajte ovdje.