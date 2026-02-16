Tuga na zagrebačkim fakultetima, preminula omiljena profesorica: 'Generacije studenata pamte predavanja'

U 69. godini života preminula je omiljena profesorica, kolegica i prijateljica Mirjana Šagud. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala iz područja predškolske pedagogije. Sa zagrebačkog Učiteljskog fakulteta navode da je uvijek bila pozitivna, strpljiva i promišljena, a generacije studenata pamte njezina kvalitetno pripremljena predavanja. Posljednji ispraćaj održat će se u utorak 17. veljače.

Dana 11. veljače u 69. godini života preminula je omiljena profesorica Mirjana Šagud, a od nje su se oprostili zagrebački Učiteljski i Filozofski fakultet te Hrvatsko pedagogijsko društvo. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala iz područja predškolske pedagogije. Početkom 90-ih godina započela je svoj rad na tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, a potom i na Visokoj Učiteljskoj školi u Petrinji, gdje je bila i dekanica.

Uvijek pozitivna, strpljiva i promišljena

S UFZG-a navode da su njezino znanje i strast prema pedagogiji ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja bili pokretači ‘za sve nas koji smo ju poznavali i s njom surađivali, učili od nje, poštivali je i voljeli’.

– Napustila nas je kolegica, prijateljica i omiljena profesorica Mirjana Šagud. Uvijek pozitivna, strpljiva i promišljena – generacije studenata pamte njezina kvalitetno pripremljena predavanja, plemenitost njezina srca i human odnos prema svakoj osobi. Uzor profesionalne izvrsnosti, iza nje ostaje njezina prepoznatljivost u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti koju mogu ostvariti samo rijetki, iskreni, vrijedni i pošteni. Počivaj u miru Božjem, draga naša profesorice, napisali su s UFZG-a.

Mirjana Šagud ostavila je neizbrisiv trag u pedagogiji

Iz Društva i FFZG-a naveli su da je ostavila neizbrisiv trag u pedagogiji, davši izniman doprinos razvoju pedagogije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, posebice temama refleksivne prakse, profesionalnoga razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika te uloge odgajatelja u dječjoj igri. Dodali su da je zbog svoje stručnosti, topline i dobronamjernosti brojnim studentima Odsjeka za pedagogiju, kao i Centra za obrazovanje nastavnika, bila omiljena profesorica.

– Kao njezini studenti, kolege i prijatelji, duboko smo zahvalni na svemu što nas je naučila i što je dijelila sa svima nama. Draga profesorice, počivajte u miru, napisali su iz Društva i FFZG-a.

Posljednji ispraćaj bit će u utorak 17. veljače 2026. godine u 11:15 sati na groblju Miroševac.