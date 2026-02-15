Velika analiza cijena: Kondomi koštaju skoro isto kao i kada su bile kune, a ulošci su poskupjeli

Dok su cijene uložaka u posljednjih nekoliko godina porasle, klasični kondomi danas koštaju gotovo isto kao i u kunama. Pokazala je to naša analiza cijena kondoma i uložaka povodom Valentinova. Analizirali smo cijene iz kataloga od 2019. do 2021. i cijene u trgovinama u 2026. Kutija klasičnih kondoma je prije sedam godina koštala oko 30 kuna, odnosno oko 3,90 eura, a danas iznosi čak i manje – 3,85 eura. S druge strane, paket klasičnih uložaka od 20 komada se prije mogla pronaći za 2,92 eura, a danas cijene idu i preko 3,50 eura.

Ulošci su u gotovo svim varijantama poskupjeli, dok su klasični kondomi ostali na cijeni kao i prije uvođenja eura. No, čim posegnete za onima s okusom, rebrastima ili ekstra tankima – što je mnogima i plan povodom Valentinova – cijena skače čak i za više od 50 posto u odnosu na prije pet godina. Analizirali smo kataloge iz 2019., 2020. i 2021. – u vrijeme korone, potresa i nekadašnjih kuna. Izdvojili smo cijene klasičnih uložaka u pakiranju od 10 i 20 komada, kao i cijene paketa kondoma od tri komada.

Ulošci spadaju pod osnovnu higijenu, a kondomi pod sigurnu zaštitu tijekom spolnog odnosa. S obzirom na to da djevojčice sve ranije dobivaju prvu menstruaciju, opseg potrošača se u tom pogledu povećao. A sudeći prema katalozima od prije pet godina, povećale su se i cijene klasičnih uložaka.

Prelistali smo kataloge od prije pet i sedam godina i usporedili s današnjim cijenama

Pregledali smo kataloge dviju trgovina – jedne drogerije i jednog velikog trgovačkog lanca – i usporedili cijene iz starih kataloga s cijenama koje smo zatekli u samim trgovinama. Cijena paketa uložaka od 10 komada je u periodu 2019. do 2021. koštala između 1,45 eura i 1,86 eura, a u 2026. cijena se kreće od 1,20 eura do 2,25 eura.

Prema tome se može zaključiti da je najskuplja varijanta uložaka od 10 komada u pakiranju za 21 posto skuplja. S druge strane, najniža cijena paketa uložaka od 10 komada se smanjila, ali valja napomenuti kako se radi o robnoj marki drogerije u kojoj smo bili, što je u pravilu uvijek jeftinija opcija.

S druge strane, cijena paketa uložaka od 20 komada je od 2019. do 2021. koštala između 1,72 eura i 2,92 eura, a u 2026. cijena se kreće od 2,04 eura do 3,69 eura. Tako je najniža i najviša cijena paketa uložaka od 20 komada porasla između 18,6 posto i 26,4 posto.

Ulošci bi možda bili još skuplji da nemaju ograničenu cijenu

Zanimljivo, ulošci imaju ograničenu cijenu proizvoda koju je postavila Vlada. Na tom popisu proizvoda ograničenih cijena stoji da standardni higijenski ulošci ne smiju koštati više od 0,25 eura po komadu. Prema sadašnjim cijenama cijena klasičnih uložaka po komadu iznosi između 0,10 i 0,18 eura. Prije pet godina koštali su 0,08 i 0,15 eura po komadu. Da se higijenski ulošci ne nalaze na popisu ograničenih cijena, možda bi bili još skuplji nego što su sada.

Inače, prema istraživanju iz 2020. – kada je cijena uložaka bila za oko 20 posto niža – čak trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima, 10 posto njih ne može kupiti dovoljno uložaka kako bi ih redovito mijenjale, a 3,6 posto žena uopće si ne mogu priuštiti higijenske proizvode pa umjesto njih koriste gaze, krpe, izrezane tkanine, čarape, toaletni papir, pa čak i pelene. Nakon tog istraživanja pokrenute su mnoge akcije protiv menstrualnog siromaštva. Neke škole, ali i fakulteti i studentski domovi, osigurali su besplatne uloške za učenice i studentice.

Klasični kondomi koštaju isto kao i u kunama, ali oni ‘luksuzni’ su skuplji za oko 50 posto

Što se tiče kondoma, situacija je ipak drugačija. Kutija klasičnih kondoma od tri komada je od 2019. do 2021. bila u prosjeku 3,97 eura, a danas koštaju čak i manje – 3,85 eura. To je oko nekadašnjih 30 kuna. Ali, kao i prije, i danas ima jeftinijih brendova čija je cijena između 2,30 i 2,50 eura. No, situacija se drastično mijenja kada se pogleda cijena kondoma s okusom, rebrastih ili ekstra tankih. Prije pet godina koštali su između 4 i 4,50 eura, a danas im cijena ide do 6 pa 6,80 eura za pakiranje od tri komada, što je povećanje za oko 50 posto.

Prema tome može se zaključiti da je osnovna spolna zaštita ostala cjenovno dostupna, ali sve što se ne uklapa u klasičnu varijantu danas se znatno više plaća. I dok kondomi ne spadaju pod proizvode s ograničenom cijenom, vidljiva je velika razlika u cijeni između osnovne i ‘luksuzne’ verzije spolne zaštite.