Sociologinja objašnjava zašto je humor mladih tako bizaran: 'Od starijih se ne očekuje da to shvate'

Sociologinja Matea Čular objašnjava nam da je humor na društvenim mrežama sve bizarniji jer su mladi prezasićeni sadržajem. Predvidljivost dovodi do toga da pažnju privlače začuđujuće i nebulozne fore, često bez ikakvog smislenog konteksta. Deepfried i brainrot memeove sve više se generiraju umjetnom inteligencijom, a Čular smatra da će to dovesti do paradoksa zbog kojeg će se ljudska kreativnost opet cijeniti. Brainrot sadržaj može smanjiti raspon pažnje, ali Čular smatra da se ne treba previše zabrinuti jer pojava svakog novog medija obično izaziva strah.

Na Instagramu i TikToku feed se prilagođava vašim interesima i sadržaju koji vam zaokuplja pažnju, no između postova o hobijima ili osobama koje vas zanimaju, vjerojatnu uleti i koji deepfried meme. Možda ste primijetili da memeovi postaju sve čudniji, imaju sve manje poveznice sa stvarnošću, a mnogi od njih mogu se svrstati i u kategoriju brainrota.

Umjetna inteligencija pokrenula je novu ‘revoluciju’ brainrotted sadržaja, od talijanskih brainrot likova koji su bili jako popularni prošlog ljeta do generiranih soundova koji brzo postaju viralni, a zatim padaju u zaborav. Ovaj novi humor ne samo da ne razumiju odrasli, već i mladi koji nisu neprestano na internetu ‘ispadaju iz toka’ pa često mogu u nevjerici pokušavati dokučiti značenje iza neke bizarne sekvence generiranih slika i zvukova.

‘Predvidljivost usmjeravat humor k apsurdnom’

O fenomenu sve bizarnijeg humora na društvenim mrežama razgovarali smo sa sociologinjom Mateom Čular, asistenticom na kolegiju Sociologija zabave na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ona smatra da promjene u humoru proizlaze iz prezasićenosti sadržajem, iz čega se javlja ta ‘bizarnost’.

– Ne morate predugo analizirati medije kako biste primijetili da smo izloženi tisućama objava na dnevnoj razini te zbog toga i humor kao takav postaje predvidljiv, očekivan. Upravo ta predvidljivost je dovela do toga da se humor počne usmjeravati k apsurdnom, nelogičnom ili pak kombinaciji (dotad) nepovezanih ideja, objašnjava Čular.

‘Mentalno stanje mladih je osjetljivije’

Ona smatra da je riječ o kombinaciji promjena kod ljudi i thenologije. Naime, ljudi stalno traže nove i zanimljive podražaje, a društvene mreže imaju algoritme koji takav sadržaj ‘nagrađuju’. Često se možemo uhvatiti da neki sadržaj gledamo usprkos čuđenju, a društvene mreže na temelju toga će nam nuditi još sličnog sadržaja. S vremenom ljudi se tome prilagođavaju i jednom bizaran sadržaj postaje uobičajeniji.

– Jedan od razloga zbog kojih su mladima takvi formati smiješni je generacijski kod, odnosno činjenica da svaka generacija izgrađuje svoj ‘vlastiti’ jezik humora. Od starijih se generacija ne očekuje da shvate ili cijene humor onih mlađih. Nadalje, moramo imati u vidu mentalno stanje mladih koje je značajno osjetljivije nego u vremenu prijašnjih generacija. Brojna su istraživanja pokazala da mladi danas žive u vremenu tjeskobe, ekonomske nesigurnosti i konstantne usporedbe s vršnjacima, naročito u online svijetu te im stoga humor predstavlja određenu vrstu obrambenog mehanizma, objašnjava Matea Čular.

Da se raspravljati o tome je li ovakav humor doista smiješan ili samo zaokuplja pažnju. Čular nam objašnjava da postoje dvije vrste smijeha. Prva se veže uz razumijevanje šale koja ima smislenu poantu, a druga vrsta smijeha je onaj refleksni u kojem se fokus stavlja na zvuk i sliku te na sam efekt iznenađenja. Ona smatra da se brainrot humor usmjerava na drugu vrsto odnosno da ne mora biti dubokouman da bi bio učinkovit, odnosno jednostavno ‘it’s not that deep’.

Javlja se manjak originalnosti, a cijeni autentičnost

Umjetna inteligencija imala je snažan utjecaj na zabavu i zabavne elemente, pogotovo na društvenim mrežama. Količina sadržaja je dramatično povećana, svatko može napraviti neograničen broj memeova i brainrot objava. Sve je češći sadržaj koji kombinira neljudske izraze lica, čudne zvukove i distorzirane slike, pa se tako javljaju novi brainrot i deepfried estetski stilovi.

Jedan od glavnih negativnih utjecaja takve prezasićenosti je upravo manjak originalnosti. Kad imate bezbroj mogućnosti uređivanja i stvaranja teško se istaknuti. Matea Čular izvdvaja da se zbog toga javlja paradoks; što umjetna inteligencija ili AI proizvodi više sadržaja, to ljudi više cijene ljudsku autentičnost.

– Kao i sve, tako i humor ima dvije strane. S aspekta pozitivnog utjecaja možemo istaknuti povezivanje zajednica, rasterećenje stresa i frustracija kod mladih ili normalizaciju razgovora o teškim temama jer se vrlo često mlade usmjerava da iste pokušaju prepričati kroz određenu šalu. Isto tako, ne možemo ‘zažmiriti’ na negativne strane kao što su cinizam, banaliziranje ozbiljnih problema i naposljetku stvaranje navike da se sve pretvori u šalu. Navika da se sa svime šalimo i svemu smijemo nas dovodi do stanja gdje sve promatramo ironično, a samim time i teškoće da život shvatimo ozbiljno, navodi sociologinja.

Memeovi budućnosti generirani za vas ponaosob

Također brainrot humor može utjecati na smanjenje raspona pažnje kod mladih, zbog čega im je sporiji sadržaj dosadan. Međutim Matea Čular naglašava da svaka nova medijska forma izaziva određenu vrstu straha i da se često priča o dramatičnim posljedicama koje na kraju ne budu tako ozbiljne.

– Prisjetimo li se vremena kada su najnovija forma zabave bili stripovi ili videoigrice, prisjetit ćemo se i toga da se i tada o tim medijima govorilo kao o ‘propasti’ za mlade, što naravno nije bio slučaj. Velika je mogućnost da će evolucija humora donijeti još personaliziranih memeova, odnosno memeova generiranih za svakog pojedinca ponaosob, ali isto tako postoji mogućnost da se vratimo onom ‘sporijem’ i negeneriranom humoru kao rezultatu zasićenja ubrzanim brainrot sadržajima. Današnji humor nije nužno lošiji, ali je drugačiji upravo zbog tehnološke evolucije i promjene medija, zaključila je Matea Čular.