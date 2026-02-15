Što je priziv savjesti? Sve objašnjavamo u kratkom videu

Ako iz vjerskih, moralnih ili drugih uvjerenja ne želite učiti pucati i uvježbavati se za vojsku, možete se pozvati na priziv savjesti. Proces je jednostavan i zapravo samo trebate ispuniti jedan obrazac i predati potvrdu da ne posjedujete oružje. Nakon toga birat ćete jednu od dvije alternative obuci u vojarni. Sve možete doznati i u kratkom videu koji smo vam pripremili.

Mreža mladih Hrvatske izradila je priručnik o tome što je priziv savjesti. To je osobni i moralni čin odbijanja neke obaveze, poput vojne službe ili učenja pucanja iz dubokih uvjerenja. Ona mogu proizlaziti iz moralnih, vjerskih ili filozofskih razloga. Sve o prizivu savjeti možete doznati u kratkom videu kojeg smo snimili.

Potrebno je ispuniti obrazac Povjerenstva za civilnu službu

Zahtjev za priziv savjesti možete predati prije, za vrijeme ili nakon poziva u vojsku, no odluka se čeka 30 dana. U već spomenutom letku stoji da je za to potrebno predati sljedeće dokumente ispunjen obrazac Povjerenstva za civilnu službu (PZC) i njegovu ovjerenu kopiju, a možete ih dobiti u matičnom Odsjeku za poslove obrane te potvrdu MUP-a da ne posjedujete oružje.

Uz PZC obrazac potrebno je priložiti i Potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela uporabom oružja ili uporabom sile i osobnu fotografiju dimenzija 28 × 32 milimetra. Te dokumente trebate odnijeti u nadležni Područni odsjek za poslove obrane ili ga poslati preporučenom poštom s povratnicom. U slučaju da je zahtjev za prizivom savjesti odbijen, možete žaliti u roku od 15 dana.

Ako vam odobre zahtjev za priziv savjesti morat ćete se odlučiti hoćete li na temeljnu obuku ići u civilnu zaštitu ili jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave, a već smo pisali o uvjetima oba modela.

Koje su alternative?

Služenje civilnog vojnog roka u Civilnoj službi uključuje osposobljavanje kroz nastavu na lokacijama u Jastrebarskom, Divuljama, i Bizovcu i kroz praksu odnosno specijalističko osposobljavanje i uvježbavanje, a više o lokacijama možete doznati u poveznici.

Posljednja alternativa je rad u općini, gradu ili županiji. Plan je da ročnici obavljaju poslove koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Može to biti uređivanje prostora za sklanjanje i evakuacijskih puteva, košnja trave, uređenje parkova i igrališta, čišćenje kanala, raslinja i grmlja, sudjelovanje u čišćenju ilegalnih odlagališta otpada i smeća ili, primjerice, sadnja drveća. Mogu raditi i na aktivnostima lokalnog Crvenog križa. Sve to prema radnom vremenu institucije u kojoj obavljaju civilni rok.