Pitali smo roditelje ograničavaju li djeci mobitel i kako im uspijeva: 'Ne popuštamo pritisku i trendovima'

U osnovnim školama se naveliko planira potpuna zabrana korištenja mobitela učenicima, a na političkoj sceni se predlaže i zabrana korištenja društvenih mreža mlađima od 15 godina bez pristanka roditelja. Kao glavni razlog često se navodi kako roditelji ne mogu sami postaviti granice djeci oko mobitela i da im treba pomoć države i škole. Stoga smo pitali upravo roditelje ograničavaju li svojoj djeci korištenje mobitela, ako da kako im to uspijeva i koje su posljedice za djecu.

Dati djetetu mobitel ili ne? Ako da, u kojoj dobi? Treba li mu odmah dati i pristup društvenim mrežama ili ne? Treba li mu ograničiti vrijeme provedeno na mobitelu? Sva ova pitanja vrte se u glavama mnogih roditelja, dok se paralelno u osnovnim školama priprema potpuna zabrana korištenja mobitela učenicima, a stranka Možemo! predlaže da se na razini cijele države zakonom zabrane društvene mreže mlađima od 15 godina bez pristanka roditelja.

Kao najčešći razlog za ovakav pokušaj intervencije države i obrazovnog sustava u odgoj djece navodi se nesposobnost roditelja koji sami ne uspijevaju u postavljanju granica oko mobitela i društvenih mreža. Za zabranom društvenih mreža već je posegnula Australija, a o istome razmišljaju i mnoge druge zemlje u Europi.

Majka šestero djece dokaz je da se može: ‘Nikad se ne umorimo i ne popuštamo pritisku i trendovima’

Pitali smo roditelje ograničavaju li mobitel svojoj djeci, ako da na koji način i kakve posljedice je to ostavilo na djecu.

– Moja najstarija djeca, 7. i 5. razred, imaju mobitele koje smiju koristiti jedan sat dnevno. Nema Googlea, YouTubea i društvenih mreža. Ako skidaju neku aplikaciju, trebam odobriti. Curica većinu vremena provede u dopisivanju preko WhatsApp-a, a dečko igra igrice. Povremeno pogledam poruke za svaki slučaj. Četvero mlađih još nemaju mobitele. Djevojčica u razredu je pitala moju curicu što radi doma cijeli dan kad nema mobitel – 3. razred osnovne škole. Da, jedina je koja nema mobitel. Često pitaju za društvene mreže i Snapchat pa to koristimo kao povod za ponovne razgovore o sigurnosti na internetu i komunikaciji na raznim kanalima. Nikad se ne umorimo i ne popuštamo pritisku i trendovima, ispričala nam je Sanja Vrbanić Stanićak, majka šestero djece.

Neki roditelji su protiv ograničenja, drugi koriste aplikaciju za kontrolu djetetovog mobitela

Pitanje o ograničavanju mobitela smo postavili u Facebook grupi Roditelji o školi. U komentarima su nam se javili mnogi roditelji, a neki od njih smatraju da je zabrana ili ograničavanje korištenja mobitela pogrešan način.

– Postiže se upravo suprotan efekt. Kao što je rekla jedna poznata psihologinja, uskraćivanje mobitela je u današnje vrijeme zlostavljanje djeteta. Bolje pitanje je kako kontrolirati što se gleda na mobitelu. Mobiteli mogu biti izvrstan alat za educiranje, komentirala je Tihana Koršić.

No, drugi se s tezom da se ograničavanjem mobitela stvara suprotan efekt, nisu složili. Mnogi su spomenuli da koriste aplikaciju Family Link kako bi preko svojih mobitela kontrolirali što rade djeca na svojim mobitelima.

– Imamo Family Link, curka 6. razred, sin 4. razred. Imaju dva sata na dan e-Dnevnik i WhatsApp, Viber i pozive otključano. Dozvoljena jedna igrica, kad vrijeme iscuri – sorry. Nema kontra efekta, tako im je postavljeno u startu – za drugo ne znaju. Sve ostalo im je zaključano – nikakve društvene mreže, nema Facebooka, nema Instagrama, nema Snapchata, TikToka… Ako nešto trebaju za školu dali smo im stari laptop pa na njemu to rješavaju. U školu ga nosi samo kćer i gasi ga za vrijeme nastave i otključava kad škola završi, ispričala je Tajana Cazin.

‘Školstvo ih prisiljava da ga imaju, a kao brane ih’

Neki roditelji su istaknuli da nisu djeci nikada dali čak i svoj mobitel da na njemu nešto gledaju ili da tipkaju. ‘Ne fali im ono što nikad nisu ni imali’, istaknuli su. Drugi su naveli da svojoj odraslijoj djeci ne ograničavaju mobitel, već da se djeca i sama jako dobro kontroliraju, čak i bolje od odraslih. S druge strane, ima roditelji koji bi htjeli djeci ograničiti mobitel, ali zbog školskih obaveza im to ne mogu napraviti.

– Školstvo ih prisiljava da ga imaju, a kao brane ih. Ja ih ne prisiljavam da ih nemaju, ali mi neće visit cijeli dan na njima. Nemaju vrijeme kad smiju, a kad ne smiju, nego kad ga uzmem ni taj školski domaći me ne zanima, nastavnik me može slobodno kontaktirat jer nekad prekrdaše. Bilo je momenata kad sam mislila da me dijete sprda koliko toga rade. Školstvo je po tom pitanju postalo bezobrazno. Pa se čude što su djeca toliko na mobitelu, komentirala je Iris Ćićota.