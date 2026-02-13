Javio nam se župnik koji je odgodio krizmu: 'Napadaju me jer sam radio svoj posao'

Župnik Kristijan Malnar, koji je odgodio krizmu za ovogodišnje krizmanike, za naš je portal objasnio zašto je to odlučio napraviti. Naime, u Facebook objavi je istaknuo kako krizmanici nisu dovoljno zreli i da nemaju dovoljno znanja za primitak sakramenta svete potvrde. Župnik nam je rekao da je problem bio u nedolasku krizmanika na vjeronauk, kao i nedolazak njihovih roditelja na mise. Crkva ima propise prema kojima se mora proći priprava prije primitka sakramenta, a krizmanici tu pripravu nisu dobili jer nisu dolazili na crkveni vjeronauk.

Nakon što je župa Sv. Jeronima Klana na Facebooku objavila da se odgađa ovogodišnja krizma zbog nedovoljne zrelosti krizmanika i njihovog nedovoljnog znanja, vijest je odjeknula Hrvatskom. Još smo jutros poslali upit župi da nam župnik Kristijan Malnar ispriča detalje ovog slučaja, a on nam se povratno javio kasno poslijepodne i objasnio što se zapravo dogodilo i zašto je donio takvu odluku.

– Djece nije bilo tri mjeseca u Crkvi, nisu dolazili na župni vjeronauk, a ni roditelji nisu dolazili na misu. Ako njih nema, ja nemam kome govoriti i prenijeti znanje koje je potrebno za primitak sakramenta svete potvrde. Priprava (priprema) za svetu krizmu je standardan propis Crkve da osoba koja ide na krizmu mora biti pripravljena. Ta priprava počinje početkom pastoralne godine u rujnu, kao i školska godina i prati cjelokupnu školsku godinu i vjersku godinu. Priprava podrazumijeva da se ide na svetu misu i redovite kateheze, odnosno na župni vjeronauk. Ako ne postoji mogućnost da djeca dođu, jer djeca su previše zaposlena na sve strane, bio sam primoran objaviti da odgađamo krizmu, rekao nam je župnik Malnar.

‘Nisam nikoga vrijeđao u objavi, niti sam ikoga prisiljavao, niti nametao vjeru’

Dodao je da je to objavio na Facebook stranici župe jer nije mogao doći do roditelja. No, nakon današnje objave na Facebooku, roditelji su se čuli sa župnikom i dogovorili roditeljski sastanak. Župnik Malnar tvrdi da do odgode krizme možda, u konačnici, neće ni doći jer je do toga preostalo još 10 crkvenih vjeronauka i krizmanici u to vrijeme mogu nadoknaditi propušteno, ako se tako dogovori s roditeljima.

– Nije potrebna krizma za crkveno vjenčanje, dovoljno je krštenje, ali smatra da sve što primaš, da ona trebaš i dati nešto od sebe. Nisam nikoga vrijeđao u objavi, niti sam ikoga prisiljavao, niti nametao vjeru. A sada zbog objave doživljavam osobne napade jer sam radio svoj posao. Uz to, biskupija je prije dva tjedna bila upozorena na problem i za odgodu krizme, objasnio nam je župnik.

‘Radio sam kao profesor i znam da školski vjeronauk ima dodirnih točaka u kurikulumu, ali to nije isto’

Istaknuo je kako je prije radio kao nastavnik u školi i da nije mogao tražiti privatne informacije roditelja od vjeroučiteljice. Napomenuo je i da crkveni vjeronauk i školski vjeronauk nisu iste stvari.

– Vjeroučiteljica se trudi najbolje što može u školi, ali ne mogu ja nju tražiti privatne kontakte roditelja pa da ih nazivam ili im dolazim na kućnu adresu i vučem za rukav. Radio sam kao profesor, imam položen državni ispit i znam da školski vjeronauk ima dodirnih točaka u kurikulumu, ali to nije isto. Župna kateheza priprava za život u vjeri, a školski vjeronauk je upoznavanje s vjerom u kojoj živiš, naglasio je župnik Malnar.