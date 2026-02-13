Prvašići već tri dana bojkotiraju nastavu: Učenik ih gađa škarama u vrat, grize učiteljicu

Učenici jednog prvog razreda Osnovne škole Stoja u Puli tri dana nisu došli na nastavu. Roditelji su se odlučili na bojkot zbog učenika koji maltretira i učenike i učiteljice – jednog učenika pogodio je škarama u vrat, učiteljici je istrgnuo ogrlicu s vrata, intenzivno trlja spolovilo. Smatraju da škola nije učinila dovoljno pa su se obratili medijima.

Učenici prvog razreda Osnovne škole Stoja u Puli ni danas nisu došli na nastavu, izvijestio je HRT. Roditelji su se, naime, odlučili na bojkot nastave kako bi upozorili na alarmantno ponašanje jednog učenika.

Učenika pogodio škarama u vrat, učiteljici istrgnuo ogrlicu s vrata

Nastavu su bojkotirali i zadnja dva dana. Roditelji rješenje traže od početka godine, no ni jedno nije urodilo plodom pa su se odlučili obratiti medijima. Učenik, kažu, napada i djecu i učiteljicu, piše Istra24.

– Baca stvari kroz prozor, bježi iz učionice, intenzivno trlja spolovilo, uzima učiteljici stvari za vrijeme sata i skriva ih. Osim što fizički nasrće i udara djecu, fizički udara i učiteljicu. Također je napao i drugu učiteljicu koju je pokušao ugristi za ruku te joj je istrgnuo ogrlicu s vrata. U jednom od slučajeva jedno je dijete pogođeno škarama u vrat, a bilo je i ubadanja pribadačom, ničim izazvano trganje majice, prenosi Istra24 pismo roditelja.

Ravnatelj ‘ne može komentirati’ ima li učenik asistenta u nastavi

Dodaju da je kap koja je prelila čašu bila situacija kada se učenik popeo na prozor učionice koja je smještena na drugom katu škole, a pedagoginja ga je jedva spriječila da ne padne kroz prozor. HRT je jutros razgovarao s ravnateljem škole Zoran Bjelopetrovićem koji je potvrdio da je od početka upoznat sa situacijom te da su obaviještene sve mjerodavne službe i stručni tim škole koji se ‘kontinuirano bavi učenikom’. Pitali su ga i ima li učenik asistenta u nastavi, no nije želio ulaziti u pojedinosti.

– Ne bih to mogao komentirati kada je riječ o pojedinom učeniku, kao ni o bilo kojem drugom. Stručna služba je involvirana u sva događanja u školi, tako i u tom razredu. Stalno smo pripravni, stalno smo u suradnji i razgovorima, rekao je Bjelopetrović za HRT.

Podsjetimo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) je u izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera predložilo pravilo koje bi trebalo onemogućiti bojkote nastave od strane roditelja, ali i učenika. Roditelji su tijekom bojkota nastave koristili mogućnost pravdanja izostanaka učenika bez liječničke ispričnice do tri dana uzastopno. Ako se ova izmjena uvede, to više neće moći koristiti kako bi bojkotirali nastavu.

– Svjedočili smo pokušaju utjecaja na instituciju od strane roditelja koji su najavljivali da neće slati djecu u školu dok se neke stvari ne razriješe. Roditelji i dalje imaju pravo ispričati dijete do tri dana, ali ako se k tome još najavi da dijete neće slati u školu ako netko nije, recimo, počeo raditi obećane građevinske radove u školi, u takvom slučaju krše prava djece. Ne može se djecu koristiti kao sredstvo pritiska da im se prijeći odlazak na nastavu. U tom slučaju će ravnatelji obavijestiti socijalne službe koje će poduzeti mjere predviđene zakonom, komentirao je resorni ministar Radovan Fuchs.