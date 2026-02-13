Župnik odgodio krizmu jer smatra da je generacija neozbiljna: 'Nije to ništa novo'

Župnik Sv. Jeronima Klana objavio je pomalo neobičnu odluku – odgodio je krizmu za godinu dana jer je ovogodišnja generacija krizmanika – neozbiljna. Kaže kako je primijetio da ne pokazuju znakove zrelosti, ali i da im nedostaje znanja i posvećenosti pripravi za sakrament krizme. Napomenuo je kako to nije ništa novo niti neobično i istaknuo da se krizma u Splitu provodi u 2. razredu srednje škole, iako je običaj da to bude u sedmom ili osmom razredu osnovne škole.

Da su novije generacije drugačije i da zahtijevaju drugačiji tretman od prethodnih, sada je potvrdio i jedan župnik. Naime, u župi Sv. Jeronima Klana župnik je otkazao je krizmu, odnosno odgodio ju za godinu dana jer generacija krizmanika nije dovoljno zrela za primitak tog sakramenta.

– Kao što sam najavio na roditeljskom sastanku za sakrament Krizme mora postojati priprava, a i sami se sigurno sjećate priprave za svoju Krizmu. Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi uslijed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine, stoji u Facebook objavi župe.

Dodao je kako sakrament kršćanske zrelosti pretpostavlja da je kandidat za nju zreo, a pravo omogućava župniku da odgodi krizmu generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti.

– Nije to ništa novo jer u drugim biskupijama, kao npr. u Splitu, krizma je u 2. razredu srednje škole. Ovime želimo naše krizmanike potaknuti da se ozbiljnije pripreme za ovaj sakrament dogodine s generacijom 2026./2027., poručili su iz župe Sv. Jeronima Klana.