U nedjelju tramvaji neće voziti dijelom Zagreba: ZET objavio promjene trasa

Ove nedjelje, zbog radova na kontaktnoj mreži u Zapruđu tramvaji neće voziti Novim Zagrebom sve do Vukovarske. Umjesto toga vozit će izvanredna linija autobusa, koji će polaziti sa Savskog mosta, a ići će Novim Zagrebom do Vukovarske.

Ako ove nedjelje planirate ići kroz Novi Zagreb, obratite pažnju na izmjene u prometu. Naime 15. veljače tramvaji neće voziti kroz Novi Zagreb i Držićevom do Ulice grada Vukovara od 8 pa sve do 17 sati. Razlog izmjena u prometu su radovi na kontaktnoj mreži u Zapruđu.

Umjesto tramvaja prometovat će izvanredna autobusna linija 607 (Savski most – Novi Zagreb – Ulica grada Vukovara). Tramvajske linije 6, 7 i 14 vozit će izmijenjenim trasama.

Izmijenjene trase

Linija 6 vozit će trasom: Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Žitnjak.

Linija 7 vozit će trasom: Savski gaj (Rotor) – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Autobusni kolodvor Kvaternikov trg – Dubrava.

Linija 14 vozit će trasom: Mihaljevac – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Savski most.

Nakon završetka radova linije 6 i 7 vozit će redovitim trasama, dok će linija 14 voziti skraćeno do Savskog gaja (Rotor).

Radovi od ponedjeljka

Zbog nastavka radova od ponedjeljka, 16. veljače tramvajske linije 6 i 8 produljit će trase, a linija 14 vozit će skraćenom trasom. Te promjene trebale bi biti na snazi sve do travnja radi rekonstrukcije Sarajevske ceste te uspostave nove tramvajske pruge.