Učenici cvjećari preporučili kakve bukete pokloniti za Valentinovo: 'Svatko voli nešto drukčije, ali...'

Bliži se Valentinovo i jedan od neizostavnih poklona je – cvijeće. No, koje cvijeće je najbolje pokloniti za dan zaljubljenih? Savjete su nam dale učenice Agronomske škole Zagreb koje se školuju za cvjećare. Predstavile su nam i svoje zanimanje te navele koje predmete imaju u školi, kao i imaju li praksu i kako ju odrađuju.

Buket ili jedan cvijet ubran na putu – svakome se pokaže osmijeh na licu kada na poklon dobije bilo kakvo cvijeće. Stoga ne čudi što je za Valentinovo upravo cvijeće jedan od neizostavnih poklona uz čokoladu ili plišance. A koje cvijeće je najbolje za pokloniti na dan zaljubljenih objasnile su nam učenice cvjećarice iz Agronomske škole Zagreb.

– Ovisi od osobe do osobe. Svatko voli nešto drukčije, ali najpopularnije su ruže. Možda neki veći buketi od sedam, devet ruža, rekle su nam učenice Lora i Aneta.

‘Ruža ima tijekom cijele godine, a neko sezonsko cvijeće se treba ranije naručiti’

Ipak, zna se koje je cvijeće najpopularnije tog dana – ruže.

– Najčešće vole njihov izgled i miris valjda, ali ima puno različitih boja i neki to više vole. Možda se nekima ne sviđa, ali uvijek su se najbolje prodavale. Uz to, ruža ima tijekom cijele godine, a neko sezonsko cvijeće se treba ranije naručiti, objasnile su nam učenice.

‘Radimo bukete za vjenčanja, za neke prigode svečane. Možemo napraviti i grobni aranžman’

Njihovo zanimanje je, kažu, zanimljivo i kreativno. Obje su upisale taj smjer iz vrlo jednostavnog razloga – jer vole cvijeće. Osim onoga što uče u školi, moraju odraditi i praksu u cvjećarnama.

– Radimo bukete za vjenčanja, za neke prigode svečane. Možemo napraviti grobni aranžman. Uglavnom svašta. Kreativnost je bitna. Imamo ustrojstvo rada u cvjećari, tamo učimo kako opremiti cvjećarnu, kako prodati to što proizvodimo i tako imamo i cvjećarstvo i aranžiranje. Imamo praktičnu nastavu u školi, imamo u cvjećarnama isto, ondje mi je super zato što se puno toga nauči za komunikaciju s ljudima. Na primjer, kad dođe više ljudi, onda baš trebaš biti brz. Trebaš poštivati njihove odluke, ispričale su nam učenice Lora i Aneta.