Grad propustio bespovratna sredstva za gradnju nove škole koju je kaznio čak i Državni inspektorat

Nakon što je Državni inspektorat u prvom polugodištu financijski kaznio Osnovnu školu Fran Franković i njezina ravnatelja, iz Grada Rijeke sada kažu da je izabrana ponuda za izradu idejnog rješenja za gradnju nove škole na lokaciji postojeće. Ipak, zbog nedostatka projektne dokumentacije ranije, propustili su priliku za bespovratna sredstva.

Već smo pisali o problemima s kojima su se učenici i djelatnici Osnovne škole Fran Franković, jedine škole u Rijeci koja nastavu i dalje u potpunosti provodi u dvije smjene, suočavali prošlog polugodišta. Zgrada je prokišnjavala i bila u toliko lošem stanju da je intervenirao čak i Državni inspektorat. Školu je kaznio s 1.327 eura, a ravnatelja Vedrana Kosovca s 252 eura. Ususret drugom polugodištu, ravnatelj i Grad Rijeka potvrdili su nam da su sanirali nedostatke i da nastava kreće normalno. Gradu smo se sada javili ponovno s pitanjem o izgradnji nove škole.

Propustili bespovratna sredstva

Naime, iz Grada su nam potvrdili da im je do 15. siječnja, odnosno do roka za dostavu ponuda za izradu idejnog rješenja za gradnju nove škole na lokaciji postojeće, pristiglo pet ponuda. Odlučili su se za onu ponuditelja Studio Mapa d.o.o., ekonomski najpovoljniju.

– Sve su ponude u okviru procijenjene vrijednosti nabave koja je iznosila 26.000 eura bez PDV-a. Valja naglasiti da kriterij za odabir ponude nije najniža cijena, već ekonomski najpovoljnija ponuda koju, osim cijene, čine i dodatno specifično iskustvo nominiranog stručnjaka, kao i broj nagrada nominiranog stručnjaka na javnim arhitektonskim natječajima. Odluka o odabiru donesena je u ponedjeljak 2. veljače i isti je dan zajedno s pripadajućim zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda javno objavljena putem sustava za provedbu jednostavne nabave Ensolva. Odlukom je odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja Studio Mapa d.o.o., Križanićeva 7, 51000 Rijeka, kažu nam iz Grada.

Dodaju da su u ovogodišnjem proračunu osigurali ukupno 400.000 eura za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju triju škola. Ono što financijski otežava situaciju je to što je Grad propustio prijavu na poziv za bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

– Grad Rijeka je putem nadležnog odjela u siječnju prošle godine pokrenuo postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Fran Franković te je, kao naručitelj, sklopio Ugovor s projektantskim poduzećem M-ING d.o.o. iz Osijeka radi izrade projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i dogradnju škole. Budući da projektna usluga nije izvršena kako je planirano i u zadanom roku, Grad Rijeka je bio primoran jednostrano raskinuti ugovor. Zbog činjenice da za projekt nije postojala projektna dokumentacija, on nije mogao biti prijavljen na poziv za bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pojašnjavaju iz Grada.

Nova Osnovna škola Fran Franković i dalje na čekanju

Pojašnjavaju da trenutačno nema najavljenih poziva za bespovratna sredstva na koje bi se projekt mogao prijaviti.

– No, kao što je i rečeno, cilj ovih priprema je da Grad ima spremnu projektnu dokumentaciju za prijavu na buduće natječaje, što u slučaju škole Fran Franković do sada nije bio ostvareni uvjet, ističu iz Grada.

Što se tiče izabrane ponude ponuditelja Studio Mapa d.o.o., nakon što se završi postupak Grad će potpisati ugovor s odabranim izrađivačem te će se u roku od 60 dana izraditi traženo idejno rješenje za gradnju nove škole.

– Potom će se nastaviti s daljnjim aktivnostima, odnosno potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih RH na idejno rješenje. Po dobivenoj suglasnosti pristupit će se izradi glavnog i izvedbenog projekta. Gradnja nove škole može započeti nakon ishođene pravomoćne građevinske dozvole, temeljem glavnog projekta. Dodajmo, dovršena je i izrada Elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije Osnovne škole Fran Franković, zaključuju iz Grada.