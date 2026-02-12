Škola objavila hit fotke s nastave, nižu se komentari pratitelja: 'Možemo li to kupiti?'

Na hodnicima ove srednje škole ne uči se samo iz knjiga – ovdje se miješa mlijeko, puni kalupi i kušaju gotovi proizvodi. Učenici Srednje škole Petrinja sami rade sir, kobasice, sokove i cvjetne aranžmane, a interes građana bio je toliki da su pitali jedno: može li se to kupiti? Od mljekarskog praktikuma do deficitarnih zanimanja i stipendija od prvog razreda, ova škola pokazuje kako izgleda učenje koje stvarno priprema za tržište rada.

Ako bacite oko na društvene mreže Srednje škole Petrinja, dobre su šanse da ćete ostati iznenađeni. I to pozitivno. Da je praksa najbolji način izučavanja zanata, svjesni su i tamošnji nastavnici pa učenje gradiva ne staje samo na teoriji.

Učenici rade svoj sir

Učenici koji se školuju za prehrambene tehničare, među ostalim, izrađuju i svoje kuhane sireve. Baš nedavno objavili su fotografije njihove izrade, što je građane oduševilo do te mjere da su pitali mogu li ih kupiti. Da to uistinu je jedna od najzanimljivijih aktivnosti u školi, koju učenici povremeno realiziraju u mljekarskom praktikumu, smatraju i u Srednjoj školi Petrinja. Za srednja.hr otkrili su i kako taj proces izgleda.

– Proces izrade sira odvija se kroz nekoliko faza koje učenici izvode samostalno, pod vodstvom svojih nastavnica. Prvo pripremaju mlijeko za sirenje, zatim dodaju sol, a kad mlijeko zakipi dodaju kiselinu i formira se sirni gruš. Zatim se provodi obrada gruša te punjenje u kalupe, prešanje i cijeđenje. Nakon cijeđenja sir se hladi i pakira. U sir se također dodaju i začini poput paprike i vlasca kako bi se dobila raznolikost proizvoda. Učenici imaju priliku pratiti čitav proces proizvodnje, od sirovine do gotovog proizvoda, kada sir dobiva svoju konačnu strukturu i okus. Učenici su ujedno i prvi degustatori vlastitog proizvoda te imaju mogućnost organoleptički ocijeniti sir. U praksi primjenjuju ono što uče na predavanjima, odnosno u vođenom procesu učenja i poučavanja kroz predmete ili module strukovnih kurikula. Uz to, učenici se u modernim školskim praktikumima upoznaju s uređajima, uče kako njima sigurno rukovati što utječe na njihovu osposobljenost za tržište rada, navodi nam ravnatelj Milan Orlić.

Naravno, učenici uče i o higijeni prostora i sigurnosti hrane, a istodobno kroz ovakvu nastavu razvijaju radne navike i vještine timskog rada. Zanimalo nas je ono što i građane – može li se taj sir i kupiti.

– S obzirom na to da proizvodni kapaciteti nisu veliki, prve količine sira smo prodali između učenika i zaposlenika škole, a u planu je priprema i ponovno otvaranje školskog dućana za zainteresirane građane. Osim sira, prehrambeni tehničari u školskim praktikumima kroz godinu proizvode sok i čips od jabuke te pekarske proizvode, navodi Orlić.

Obrazuju i jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada: Stipendije od prvog razreda

Sir nije jedino što stvaraju vrijedne ruke učenika petrinjske škole. Prije Božića su cvjećari izrađivali vijence koji su krasili vrata petrinjskih domova i ustanova.

– Dekoracije koje nastaju u školskim praktikumima dijelom se stavljaju u prodaju, dok se ostatak koristi za uređenje školskih prostora i razna događanja. Svi sveti, Božić, Valentinovo, Dan žena, Dan škole, Uskrs, samo su neki od datuma koji se u školi obilježavaju uz cvjetne aranžmane i dekoracije nastale zajedničkim radom učenika i nastavnika. Uz to učenici brinu o ukrasnom bilju u prostoru škole kao i o okolišu. Također, učenici svoje završne radove izlažu u školi, kaže Orlić.

Prema nedavno objavljenim preporukama oko upisnih kvota koje izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje, jedno od najtraženijih zanimanja u mnogim županijama je zanimanje mesar. I taj se smjer izvodi u SŠ Petrinja. Praktični dio nastave provodi se u realnom sektoru i u školskom praktikumu pa je i za ove učenike poprilično je zanimljiv. U mesarskom praktikumu rade mnoge proizvode – od pljeskavica, preko ćevapa pa do raznih vrsta kobasica i suhomesnatih proizvoda, koji se isto brzo rasprodaju između učenika i profesora. Prihod koji škola na ovaj način ostvari ostaje za nabavku novih sirovina, materijala za rad i ostalih potrepština za provođenje učenja temeljenog na radu. Na taj način učenici vide svrsishodnost svih procesa od nabave, proizvodnje, pakiranja, prodaje i prihoda te upoznaju cijeli ciklus, ističe naš sugovornik. Sve ovo je životna priprema učenika za poslove na tržištu rada.



– Koliko je ovakva kombinirana nastava ključna, pokazuju nam i povratne informacije od poslodavaca za učenike koji se zapošljavanju odmah nakon škole. Mnogi od njih su od Petrinje i Siska preko Ivanić Grada, Popovače i Velike Gorice pa do Zagreba za kratko vrijeme napredovali na radnom mjestu i vrlo brzo postali pomoćnici voditelja pa i voditelji mesnica. To dovoljno govori o važnosti ovakve nastave jer priprema učenike za realni sektor i tržište rada, gdje se oni odlično snalaze i konkuriraju te postižu izvrsne rezultate, navodi Orlić.

Tvrdi da interes za ovo deficitarno zanimanje u SŠ Petrinja raste iz godine u godinu i da je u njihovoj školi ono stipendirano za sve učenike od prve godine u suradnji s realnim sektorom. Ne iznenađuje i podatak da se svi učenici tog smjera zaposle čim završe školu.

– Plaće nisu zanemarive, vrlo su pristojne i uvjeti rada se iz godine u godinu poboljšavaju, upravo radi deficita radnika na tržištu rada. A deficit nastaje iz više razloga. Prvo odlaze ljudi u mirovinu, a osmašima mesar nije zanimljiv kao neka tzv. ‘zanimanja budućnosti’ pa je relativno slabiji upis u odnosu na potrebe tržišta rada. Uz to postoje neke predrasude u društvu vezane uz to zanimanje da su loši uvjeti, da je teško i naporno raditi, da je hladno… što nije sukladno istini i te predrasude treba razbijati. Također, deficit je mesara i u Europskoj uniji pa se netko odluči i za odlazak izvan granica lijepe naše, smatra Orlić.

Najpopularniji smjer su veterinarski tehničari

Ipak, kada je riječ o strukovnim smjerovima SŠ Petrinja, kaže da je najveći interes za smjer veterinarski tehničar. Ljubav prema životinjama česta je prevaga kod njegova odabira, a učenici koji žele mogu na maturu pa na fakultet.

Zanimalo nas je i kako su se u ovoj školi snašli po pitanju modularne nastave, reforme koja je zahvatila sve strukovne škole u Hrvatskoj. Ravnatelj kaže dobro, a kada je riječ o izazovima, oni su najviše organizacijske prirode u pojedinim kurikulima.

– Neki moduli su preveliki, volumenom, po mom mišljenju trebali su biti rascjepkani na manje module, poglavito u zanimanju veterinarski tehničar. Ostali koje mi provodimo u školi su u redu i nema poteškoća. Uz to, samo prvi razredi su trenutačno u modularnoj nastavi, a ostali rade po ‘starom’ pa je radi toga najviše organizacijski izazov. Poglavito tu mislim na organizaciju rada i zaduženja nastavnika. Već će sljedeće godine biti lakše kada dva razreda budu u modularnoj nastavi i tako još dvije, tri godine dok sve kompletno ne pređe u modularnu nastavu. Mislim da ćemo tada svi biti iskusniji, provoditi modernije načine učenja i poučavanja te koristiti sve prednosti modularne nastave na dobrobit učenika, kaže nam Orlić.

Važan segment rada ove škole je i rad s učenicima s teškoćama u razvoju koji se obrazuju za niz pomoćnih zanimanja, a i s njima se provodi puno praktičnog rada i učenja temeljenog na radu kako bi stekli kompetencije i praktične vještine za budućnost. Za kraj na ravnatelj otkriva – u planu Srednje škole Petrinja je i pokretanje novih smjerova.

– Prvo što uvodimo već od sljedeće godine je zanimanje nutricionist koje nudi moderno i atraktivno zanimanje, ali smatramo da je prehrambeni tehničar i dalje izvrsno zanimanje s velikim rasponom znanja koje učenike priprema za nastavak školovanja ili tržište rada u širokom području prehrane od trgovine, preko turizma do industrije, bez obzira na to što nema ‘atraktivni’ naziv poput ‘food designer’ ili ‘prehrambeni operater’… Zato planiramo kombinirani razred nutricionist i prehrambeni tehničar što nam upravo omogućuje modularna nastava. Opći dio je identičan za oba programa dok se strukovni moduli u dobrom dijelu podudaraju, a razlike u kurikulima nisu velike. Prehrambeni tehničar je u našoj školi stipendiran od strane realnog sektora za najbolje učenike Također, planiramo i pripremamo već duže vrijeme i uvođenje obrazovanja odraslih, za što se nadamo da će se stvoriti materijalni uvjeti od sljedeće školske godine kada se gimnazijski dio preseli u matičnu zgradu i oslobodi prostor u drugoj smjeni, zaključuje ravnatelj.