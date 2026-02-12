Brutalni napad na 16-godišnjaka u Rijeci: Ovo su četiri stvari koje su zasad poznate

Novi slučaj brutalnog nasilja i to nad maloljetnim 16-godišnjakom u Rijeci ponovno je šokirao javnost. Prema riječima svjedoka, ali i prema snimkama nadzorne kamere, 16-godišnjak su napala trojica muškaraca i pretukla ga na ulici. Završio je u bolnici s teškim ozljedama, ali sada je stabilno. U javnost je s ovim slučajem izašao otac 16-godišnjaka, a policija je u međuvremenu uhitila jednog od napadača.

Pretučeni maloljetni 16-godišnjak iz Rijeke trenutačno je stabilno, rekli su iz KBC-a Rijeka. Ovaj slučaj brutalnog nasilja u javnost je izašao zbog otac 16-godišnjaka koji je objavio fotografiju lica svog sina, ali i snimku nadzorne na kojoj se vidi napad. U nastavku smo izdvojili četiri stvari su do sada poznate oko ovog slučaja nasilja.

#1 Napad se dogodio na ulici, povod nije poznat

Iako svjedoci za lokalne portale navode da se napad dogodio iz čista mira, policija još nije objavila takve detalje. No, na snimci nadzorne kamere vidi se da je 16-godišnjak sjedio kada mu je prišao napadač i počeo ga udarati. Napad se dogodio oko 4:30 ujutro u središtu Rijeke.

Na kraju su se pojavila još dvojica napadača koji su ga također počeli udarati, čak i dok je 16-godišnjak bio na podu. Napada je trajao tri minute, a nakon toga su se napadači dali u bijeg. No, 16-godišnjak nije bio sam, što je vidljivo iz policijskog priopćenja.

#2 Policija je uhitila dvojicu od trojice napadača

Ubrzo nakon napada, policija je uhitila jednog od napadača – 29-godišnjaka.

– Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja. Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede, navode iz Policijske uprave primorsko-goranske županije.

Policija je tijekom dana nastavila kriminalističko istraživanje kako bi pronašla još dvojicu odbjeglih napadača. Uspjeli su pronaći još jednog napadača, Hrvata od 33 godine, javlja HRT. Iz policije su najavili da se uskoro očekuje i privođenje i trećeg napadača.

#3 Stanje 16-godišnjaka se poboljšava

Nakon napada 16-godišnjak je završio u bolnici s teškim ozljedama, ali iz KBC-a Rijeka su priopćili kako mu se stanje poboljšalo, odnosno da je trenutačno stabilno. Izjavu o stanju maloljetnika medijima je dala pomoćnica ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka za kvalitetu, Renata Dobrila-Dintinjana.

Istaknula je da tu informaciju iznosi uz dopuštenje roditelja. Nad ozlijeđenim 16-godišnjakom se, kaže, i dalje provode dijagnostičko-terapijske mjere. Ostale detalje, navela je pomoćnica Dobrila-Dintinjana, ne može iznositi.

#4 Reagirala i gradonačelnica Rijeke, najavila mjere

Na ovaj stravičan slučaj nasilja reagirala je i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Za lokalni portal fiuman.hr zaželjela je brz oporavak 16-godišnjaku i da će proći bez trajnih posljedica. Uvjerena je, rekla je za Fiuman, da će policija uskoro privesti sve počinitelje koji su ovo napravili. Najavila je i neke mjere u gradu kako se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali.

– Ovakav čin neprihvatljiv je i jasno pokazuje porast nasilja u društvu, čemu već neko vrijeme svjedočimo i, zajedno s nadležnim službama radimo na mjerama prevencije i sigurnosti na javnom prostoru. Mjere prevencije, građanski odgoj i obrazovanje mladih, edukacija, ali i mjere sigurnosti u samom javnom prostoru, poput postavljanja kamera, neka su od rješenja koja ćemo implementirati kako bi Rijeka bila sigurnije mjesto za sve naše sugrađane, izjavila je za Fiuman gradonačelnica Rinčić.

Ako si žrtva zlostavljanja ili misliš da se ono događa nekome koga poznaješ, slučaj možeš prijaviti policiji putem aplikacije Red Button na ovoj poveznici. Ukoliko hitno trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije – umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Ako ste žrtva nasilja ili zlostavljanja, bilo obiteljskog, vršnjačkog ili od strane treće osobe možete se javiti i Hrabrom telefonu na 116 111 (za djecu), odnosno na 0800 0800 (za mame i tate). Informacije o postupku prijave možete dobiti na besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na 116 006 koja je otvorena svaki dan od 0 do 24 sata. Potonja, napomenimo, radi samo s odraslima.

U slučaju da vi ili netko koga znate ima suicidalne misli ili je žrtva cyberbullinga i druge vrste nasilja, možete se obratiti psihološkom centru TESA. Psihološko savjetovanje je dostupno putem telefona za psihološku pomoć na 01 48 28 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata.