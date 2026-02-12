Ovako su mladi prije 30 godina reagirali na uvođenje zabrana: 'Jadna djeca, stvarno ih žalim'

Prije 30 godina organizacija Hrvatska mladež Republike Hrvatske predložila je Akt o zaštiti mladeži kojim su se trebale uvesti zabrane i ograničenja za mlade. Jedna od kontroverznih stvari u tom aktu bilo je ograničenje kretanja mladima do 14 i od 14 do 18 godina i to u disco klubovima kako bi se smanjila šansa da konzumiraju alkohol ili drogu. HRT je tada snimao tribinu mladih koji su raspravljali o tom aktu, a mnogi su objasnili zašto su protiv takvih zabrana.

– Djeca do 14 godina će moći boraviti u disco klubovima bez konzumiranja alkoholnih pića do 21 sat. Mladež od 14 do 18 godina će moći boraviti u disco klubovima bez konzumiranja alkoholnih pića do 24 sata. Svi oni punoljetni, dakle od 18 na dalje godina, moći će boraviti bez ograničenja u disco klubovima, ovisno kakvo će biti radno vrijeme disco klubova, rekao je za HRT prije 30 godina Domagoj Margetić, student i predsjednik Hrvatske mladeži Republike Hrvatske o Aktu o zaštiti mladeži kojim su se trebala regulirati prava i ponašanja mladih Hrvata.

Taj prijedlog je kod mladih osoba 1995. godine izazvao popriličan revolt. Smatrali su da, kako je vidljivo iz HRT-ovog priloga, takva ograničenja rade suprotan efekt kod djece i mladih. Zbog tog Akta organizirala se i tribina pod nazivom ‘Okuj me nježno – zakon o mladeži’.

– Ne smije se prepustiti odgoj mladih ljudi nekim društvenim organizacijama koje bi bile represivne i svaki represivni zakon je loš. Možemo takvim zakonom dobiti jednu isfrustriranu mladež koja bi mogla biti samo neproduktivna i nenormalna, jednostavno rečeno, rekao je mladić Andrija Rudić u prilogu HRT-a koji se našao na tribini 1995. godine.

‘One stvari koje se mladima zabranjuju, mladi će to još i više raditi’

Mnogi drugi mladi su se složili da su predložena ograničenja prestroga.

– Bit će jako teško djeci. Jadna djeca, stvarno ih žalim. Ja bih to oštro iskritizirala zato što jedino što nam nisu zabranili, to su zabrane. Ako smo mi demokratska zemlja, onda bi mogli imati više sloboda. I mislim da one stvari koje se mladima zabranjuju, mladi će to još i više raditi, bili su neki komentari mladih tada za HRT.

Na tribini je bio i Nenad Fanuko, sociolog i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je trenutačno umirovljen, a napisao je i udžbenik za gimnazije o sociologiji.

– Omladina je jedna heterogena skupina i govoriti o nekakvoj generacijskoj svijesti, o nekakvoj posebnoj ulozi koju bi omladina trebala imati u društvu i tako dalje, mislim da nema puno smisla, komentirao je tada Fanuko, prenosi HRT.

Zabrane je tada komentirao i pjevač Gobac: ‘Kao da se ne mogu na cesti drogirati ako im se drogira’

Ograničenja mladima koja je predlagala Hrvatska mladež komentirao je i Davor Gobac, frontmen grupe Psihomodo Pop koji je tijekom devedesetih godina bio popularan među mlađom generacijom.

– Nešto sam čuo da ne bi smjeli ići u disco klubove da se ne bi tamo drogirali. Kao da se ne mogu na cesti drogirati ako im se drogira, ali dobro. Mislim da će se svatko u životu od te mladeži snaći ili se neće snaći, bez obzira na to hoće li disco klubovi raditi ili ne, rekao je Gobac u HRT-ovom prilogu.

Podsjetimo, uskoro bi mlade u Hrvatskoj, i to možda već ove godine, mogla dočekati zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama, a na nacionalnoj razini predlaže se i zabrana društvenih mreža mlađima od 15 godina ako nemaju dozvolu roditelja.