Profesor Epsteinu slao mail o svojoj studentici, hvalio njezin izgled: Ne vidi problem

‘Veoma sitnom i zgodnom plavušom’ opisao je Jeffreyju Epsteinu svoju studenticu David Gelernter, donedavno ugledni profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Yale. Pokušao se opravdati dekanu te je izjavio da mu je jako drago što je napisao tu poruku jer je studentica zaista bila ‘pametna, šarmantna i prekrasna’ te da nije trebao prešutjeti tu informaciju. Udaljen je s katedre.

Sveučilište Yale potvrdilo je da je njihov ‘ugledni’ profesor računalnih znanosti David Gelernter privremeno udaljen s katedre jer je Jeffreyju Epsteinu poslao e-mail u kojem studenticu opisuje ‘veoma sitnom i zgodnom plavušom’ te ju preporučuje za posao, piše AP. Sve se dogodilo u listopadu 2011., par godina nakon što je Epstein priznao krivnju za poticanje na prostituciju maloljetne djevojke. Njihove poruke nalaze se u dokumentima koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo krajem siječnja.

‘Trebao sam prešutjeti tu informaciju? Nikako’

Gelernter se prošlog tjedna e-mailom javio dekanu Fakulteta inženjerstva i primijenjenih znanosti Jeffreyju Brocku i pokušao opravdati svoju poruku, a e-mail je proslijedio i studentskim novinama, piše Yale Daily News, prenosi AP. U toj poruci stajalo da je Epstein bio ‘opsjednut djevojkama kao i svaki drugi neoženjeni milijarder na Manhattanu, zapravo kao i svaki drugi heteroseksualni muškarac’.

– Sve dok nisam govorio ništa što bi je na neki način osramotilo, rekao bih mu otprilike ono što je želio čuti. Bila je pametna, šarmantna i prekrasna. Trebao sam prešutjeti tu informaciju? Nikako! Jako mi je drago što sam napisao tu poruku, napisao je Gelernter.

Studenti su šokirani

Sveučilište je pak objavilo kratko priopćenje. Napisali su da ne odobravaju Gelernterovu praksu niti način na koji je preporučivao studente odnosno studentice. Dodali su da se situacija istražuje i da ovaj profesor neće predavati sve dok se postupak ne privede kraju. Svoje viđenje situacije podijelili su i neki studenti.

– Šokirani smo jer zvuči nevjerojatno da je jedan od naših profesora u tim Epsteinovim dokumentima, ali ono što me najviše iznenadilo je kako je pokušavao braniti svoje prijašnje riječi i postupke, rekao je student Kris Aziabor.