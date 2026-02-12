Ovakvi zadaci iz Matematike najgore su riješeni na nacionalnim ispitima: Učenike muči isti problem

Osmašima je na nacionalnim ispitima prošle godine najviše glavobolje zadavala Matematika. Iz NCVVO-a su nam rekli da su se najviše mučili s pitanjima iz područja ‘Mjerenje’ i ‘Oblik i prostor’, pa u tekstu rješavamo par takvih zadataka. Uz to iz NCVVO-a naglašavaju da su učenici imali problema s tekstualnim zadacima na ispitima iz svih predmeta, što pokazuje da je to nešto što svi učenici trebaju vježbati.

Nacionalni ispiti sve su bliže, štoviše od prvih je preostalo manje od mjesec dana. Prvo ih pišu četvrtaši, od 2. do 6. ožujka, a zatim osmaši, od 9. do 26 ožujka. Iako nacionalni ispiti ne utječu na ocjene u školi ni upis u srednje škole, važan su pokazatelj znanja i pripremljenosti učenika.

Prošle godine četvrtaši su najgore su riješili ispite iz Prirode i društva, a osmašima je glavobolje najviše zadavala Matematika. Pitali smo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje (NCVVO) s čime su učenici imali najviše problema, a zaključak im je da su najlošije riješili zadatke koji od njih traže da primijene naučeno znanje.

– Također je utvrđen siromašniji vokabular učenika te slabije razumijevanje pročitanoga teksta, što se u najvećoj mjeri odrazilo na uspješnost rješavanja zadataka koji sadrže veći opseg teksta, i to u svim ispitima, odgovorili su nam na upit iz NCVVO-a.

Četvrtaši najviše problema imali s cjelinama ‘Oblik i prostor’ i ‘Brojevi’

Na primjeru ispita iz Matematike rekli su nam da su učenici četvrtog razreda visok postotak rješenosti ostvarili u područjima ‘Algebra i funkcije’ te ‘Mjerenje’, dok su zadatci iz područja ‘Oblik i prostor’ te ‘Brojevi’ riješeni nešto slabije.

Kao primjer iz područja ‘Oblik i prostor’, i to srednje težak, naveden je zadatak s ilustracijom koju možete vidjeti ovdje. Učenici trebaju odgovoriti koliko točaka pripada nacrtanom kutu. Napomena: Zbog postavki našeg sustava u svim zadacima morali smo ponuditi četiri odgovora. Na ispitu državne mature učenici u ovim oblicima pitanja nemaju ponuđene odgovore.



Osmašima su najteži bile cjeline ‘Oblik i prostor’ i ‘Mjerenje’

Većina osmaša bila je uspješna u područjima ‘Brojevi’, ‘Algebra i funkcije’ te ‘Podatci, statistika i vjerojatnost’, dok su slabiji rezultati zabilježeni u područjima ‘Oblik i prostor’ te ‘Mjerenje’.

Kao srednje težak zadatak iz područja Mjerenje za osmi razred u Vodiču je naveden zadatak s pratećom ilustracijom koju možete vidjeti u dolje. Učenici moraju izračunati duljinu dvaju jednakih stranica trokuta x (kateta), ako znaju da stranica između njih (hipotenuza) iznosi 6√2.



Izračunajte površinu kruga

U vodiču je naveden još jedan zadatak iz područja Mjerenje, koje se učenicima pokazalo najtežim. Iz priložene slike kruga potrebno je izračunati njegovu površinu, ako učenici mogu izmjeriti njegov polumjer.



