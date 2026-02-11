Mladež HDZ-a ne želi reći koliko članova imaju u Savjetu mladih: 'To je izvrtanje činjenica'

Forum mladih SDP-a upozorio je na to da je Savjet mladih RH pao pod kontrolu HDZ-a. Smatraju da je to rezultat netransparentnog, neinkluzivnog i politički vođenog procesa izmjena Zakona o savjetima mladih. Iz Mladeži HDZ-a nisu nam htjeli priznati koliko je članova Savjeta u njihovoj stranci, no iskoristili su priliku da pohvale svoj dosadašnji rad. Tvrde da u Savjetu sjede mladi ljudi različitih svjetonazora i iskustava te da su interesi mladih u Hrvatskoj legitimno predstavljeni.

Prošlog tjedna osnovan je Savjet mladih Republike Hrvatske, tijelo koje okuplja predstavnike županijskih savjeta mladih. Zamišljeno je kao predstavničko i savjetodavno tijelo mladih, no kako smo već pisali, budući da je najmanje 12 od 15 njihovih članova usko povezano s vladajućom strankom, upitno je koliko je reprezentativno.

O tome su se oglasili i iz Foruma mladih SDP-a, upozoravajući na to da su izmjene Zakona o savjetima mladih za cilj imale stvaranje potpune političke kontrole nad ovim tijelom.

– Ne radi se pritom o tome da HDZ ima većinu, nego o tome da ima gotovo sve. Ako je netko i imao dilemu je li Savjet mladih zamišljen kao pluralno savjetodavno tijelo ili kao produžena ruka vladajuće stranke, ta je dilema sada otklonjena. Ovakav sastav Savjeta mladih Republike Hrvatske nije slučajnost, već logična posljedica netransparentnog, neinkluzivnog i politički dirigirano vođenog procesa izmjena Zakona o savjetima mladih, napisali su u priopćenju.

‘Mnogi stranački kadrovi nemaju veze sa sektorom mladih’

U Zakonu stoji da članove Savjeta mladih Republike Hrvatske predlažu konstituirani županijski savjeti mladih i savjet mladih Grada Zagreba. Forum mladih SDP-a smatra da se tim procesom sustavno ignoriraju organizacije civilnog društva koje desetljećima rade s mladima, među kojima i Mreža mladih Hrvatske, koja je i sama komentirala sastav Savjeta mladih. Forum mladih SDP-a tvrdi da se ovim procesom nepovjerenje prema mladima koji nisu stranački organizirani pretvorilo u zakon.

– Posebno je indikativno da su prijedlozi Mladeži HDZ-a, koji su tijekom javnog savjetovanja bili odbijeni, naknadno prihvaćeni, i to bez ikakvog javnog obrazloženja. Središnji državni ured za demografiju i mlade tada je tvrdio jedno, a danas imamo dokaz da se radilo o prikrivanju istine. Danas više nije riječ o strahu da će Savjet mladih Republike Hrvatske postati politički obojen. Danas je to gotova činjenica. Savjet mladih Republike Hrvatske ispada ispunjen stranačkim kadrovima, od kojih mnogi nemaju nikakve stvarne veze sa sektorom mladih, s radom u zajednici, s organizacijama mladih ili s javnim politikama za mlade. Imaju, međutim, jasnu stranačku iskaznicu, što se očito pokazalo kao jedini relevantan kriterij, napisali su u priopćenju.

‘Radi se o discipliniranju glasa mladih’

Iz toga Forum mladih SDP-a zaključuje da se ovakvim rješenjima mladima šalje poruka da sudjelovanje, kompetencije i iskustvo rada s mladima nije važno te je jedino što igra ulogu politička podobnost.

– Ako je to vizija participacije mladih koju nudi HDZ, onda je barem pošteno to jasno reći. Još jednom ponavljamo da osnivanje Savjeta mladih Republike Hrvatske u ovom obliku nije rješenje, nego problem. Ne radi se o jačanju glasa mladih, nego o njegovom discipliniranju. Ne radi se o uključivanju, nego o kontroli. Ne radi se o savjetovanju, nego o simulaciji dijaloga. Upozoravali smo da će se ovo dogoditi. Danas gledamo rezultat. Savjet mladih Republike Hrvatske nije savjet mladih, nego ispostava HDZ-a, poručili su iz Foruma mladih SDP-a.

Mladež HDZ-a nije nam odgovorila jesu li članovi u stranci

Zamolili smo Mladež HDZ-a da komentira ovo priopćenje i odgovori na prozivke. Nisu nam izravno odgovorili na pitanje o tome je li 13 članova Savjeta doista učlanjeno u njihovu stranku, ali su iskoristili priliku da se pohvale svojim aktivnostima.

– Kao najveća politička organizacija mladih, koja je prisutna u svim dijelovima Hrvatske, aktivno sudjelujemo u konzultacijama s donositeljima odluka, a kroz proteklih nekoliko godina sudjelovali smo i u transparentnom predlaganju rješenja i kroz sustav javnog savjetovanja, što je pravo svih građana, za svaki akt koji donosi Vlada. Postupak javnog savjetovanja prvi je korak u postupku donošenja zakona, nakon kojega ide proces konzultacija unutar Vlade Republike Hrvatske, napisali su iz Mladeži HDZ-a.

Tvrdnje SDP-a nazivaju zlonamjernima i politički motiviranima

Što se tiče tvrdnji Foruma mladih SDP-a o tome da su prijedlozi Mladeži HDZ-a, koji su tijekom javnog savjetovanja bili odbijeni, naknadno prihvaćeni, iz Mladeži HDZ-a kažu da su prijedlozi prošli cijeli postupak te da su tvrdnje o naknadnom prihvaćanju bez ikakvog obrazloženja netočne. Također tvrdnju o tome da su izmjene Zakona o savjetima mladih kao cilj imale političku kontrolu smatraju zlonamjernom i politički motiviranom.

– Zakon se unaprjeđivao upravo kako bi se povećao broj osnovanih i aktivnih savjeta mladih, koji su, uz vijeća učenika, studentske zborove i druge načine uključivanja mladih, jedini okvir za predlaganje i realizaciju ideja mladih u lokalnim zajednicama. U tom pogledu, izmjene Zakona o savjetima mladih, jasnije su definirale ulogu i nadležnost savjeta mladih, bile su usmjerene na jačanje njihove institucionalne pozicije te omogućavanju kontinuiranog i strukturiranog dijaloga mladih s donositeljima odluka. Savjeti mladih nemaju izvršne ovlasti, ne donose obvezujuće odluke i djeluju isključivo savjetodavno, zbog čega je teza o političkoj kontroli neutemeljena. Dok se Forum mladih SDP-a bavi performansima i prosvjedima, Mladež HDZ-a djeluje transparentno, u skladu sa zakonom, a radi konkretnih i provedivih politika za mlade poput priuštivog stanovanja, odgovorili su iz Mladeži HDZ-a.

‘U Savjetu mladih RH sjede mladi različitih svjetonazora’

Umjesto da jasno odgovore o članstvu pojedinih članova Savjeta u stranci, iz Mladeži HDZ-a odgovorili su nam da oni ne imenuju članove Savjeta, već županije raspisuju javne pozive za isticanje kandidatura, koje biraju demokratski izabrane županijske skupštine. Nakon konstituiranja, članovi Savjeta sami između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika, a potom iz svojih redova delegiraju predstavnika u Savjet mladih Republike Hrvatske. Drugim riječima, stranka koja ima većinu u županijskoj skupštini vjerojatno će odlučivati o tome tko će činiti većinu u županijskom savjetu mladih.

– U Savjetu mladih Republike Hrvatske sjede mladi ljudi različitih svjetonazora i iskustava iz cijele Hrvatske, a svođenje njihova rada na stranačku pripadnost izvrtanje je činjenica te napad na rad tijela koje osigurava legitimnu predstavljenost interesa mladih iz cijele Hrvatske, zaključili su iz Mladeži HDZ-a.