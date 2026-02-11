Nije bitno imate li spolne odnose ili ne: Evo koliko često biste trebali ići ginekologu

Ginekologinja Petra Kejla koju smo ugostili u našem podcastu objasnila je da žene, od srednjoškolskih dana pa do umirovljeničkih, trebaju ići ginekologu barem jednom godišnje. Posebno je naglasila da nije bitno imaju li spolne odnose ili ne jer, kaže, ne ide ginekologu zbog toga što žene imaju intiman kontakt s muškarcima, već zato što su – žene. Zbog toga savjetuje majkama da dovedu svoje kćeri u ginekološku ordinaciju još početkom srednje škole.

Koliko često treba ići ginekologu? Ako nema nikakvih problema, najčešća zabluda je da se ginekologu ne mora ići. Ili, još veća zabluda, da se ne mora ići ginekologu ako nema spolnih odnosa. Kako je to u našem podcastu objasnila ginekologinja Petra Kejla – ne ide se ginekologu zbog toga što žene imaju spolni odnos s muškarcima, već zato što su – žene.

– Preporuka je da se ide ginekologu jednom godišnje, bez obzira na to imate li tegobe i bez obzira na to imate li spolne odnose. To nije važno. Ako netko nema spolne odnose, prvi pregled bi trebalo svakako napraviti barem s 21 godinom. Znači neovisno o spolnoj aktivnosti, a ako je spolna aktivnost nastupila onda i ranije, rekla je Kejla.

Objasnila je i da je mit da se ginekologu ne ide prije prvog spolnog odnosa jer se onda pregled radi rektalno. Upravo se ti mitovi i pogrešne informacije, kaže ginekologinja, nenamjerno prenose već generacijama. Stoga je pravovremeni odlazak ginekologu – ne na pregled, već na informativni razgovor – potrebno obaviti još u školskim danima.

– Ja bih preporučila svakoj djevojci i svakoj majci djevojaka da dovedu svoju kćer u ginekološku ordinaciju barem tamo negdje početkom srednje škole ili krajem srednje škole, ako već nije prije bilo mogućnosti, bez obzira na spolnu aktivnost, poručila je ginekologinja Kejla.

Ginekologinja Kejla nam je u podcastu odgovorila i na razna druga pitanja, poput:

je li normalno da ženski spolni organ ima miris

je li normalno da postoji iscjedak

kako ju uopće pravilno prati

smiju li se dlake brijati ili depilirati

Cijeli podcast s odgovorima na ova, ali i druga bitna pitanja o ženskom spolnom zdravlju, pogledajte u podcastu s ginekologinjom Kejlom na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.