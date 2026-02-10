Što su studirali ministri? Jedan pao prijemni na Akademiji, druga ima tri faksa, a treći htio prepisati rad

Ministar Habijan pokušao je upisati Akademiju dramske umjetnosti, no nije prošao prijemni pa je otišao na pravo. Ministrica Obuljen Koržinek može se pohvaliti diplomama triju fakulteta, a ministar Vlajčić svojedobno je uhvaćen s prstima u pekmezu – u srednjoj je druge tražio da mu pišu dio referata. Ovo je samo dio zanimljivosti iz obrazovnog kartona aktualnih ministara u Vladi RH.

Redovito pišemo obrazovne kartone naših sportaša, a što su završili oni koji upravljaju našom državnom, ministri u Vladi Andreja Plenkovića? Budući da je razriješen još jedan u nizu, ministar Marin Piletić, bilo je vrijeme da osvježimo obrazovni karton Vlade Republike Hrvatske.

Andrej Plenković – predsjednik Vlade RH

Aktualni premijer završio je Osnovnu školu Jordanovac u Zagrebu, a nakon toga Obrazovni centar za jezike, iz kojeg su nastale tri današnje gimnazije – XVI., Klasična i XVIII. gimnazija. S obzirom na to da je Plenković pohađao smjer Suradnik u kulturno znanstvenim ustanovama, zapravo je bivši učenik XVI. gimnazije, pojasnila nam je još 2016. donedavna ravnateljica te škole, Nina Karković. Tom je prilikom bivša razrednica Jelica Galić Plenkovića opisala kao samozatajnog učenika. Redovito izvršavao svoje obveze, a otkrila je i da nije bio odlikaš. Nakon srednje, Andrej Plenković upisao je Pravni fakultet u Zagrebu na kojem je magistrirao međunarodno javno i privatno pravo.

Alen Ružić – ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zanimljivo, razriješeni ministar Marin Piletić bio je učitelj, a nasljeđuje ga Alen Ružić koji je redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Na istom je tom fakultetu diplomirao i stekao doktorat znanosti. U biografiji nije zabilježeno koju osnovnu i srednju je završio, a neki od kolegija čiji je voditelj na Medicinskom su Prehrana, navike i zdravlje, Pretilost i metabolički sindrom, Klinički pristup internističkom bolesniku, Ehokardiografija, Kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca, Klinička medicina…

Irena Hrstić – ministrica zdravstva

Za ministricu zdravstva jedino je dostupno da je osnovnu i srednju školu završila u svom rodnom gradu, Puli. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i doktorirala. Stekla je užu specijalizaciju iz gastroenterologije s hepatologijom. Studirala je i zdravstveni menadžment na Visokom učilište Effectus te je docentica na studiju sestrinstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Nataša Mikuš Žigman – ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mikuš Žigman je 1998. završila Filozofski fakultet u Zagrebu na kojem je stekla zvanje profesorice germanistike i anglistike. U životopisu se pohvalila da je bila na studijskom boravku na Sveučilištu u Tübingenu kao stipendistica njemačke Vlade. Dvije godine kasnije dobila je Master of Arts in Contemporary European Studies (magisterij suvremenih europskih studija) na Sussex European Institute u Brightonu u Velikoj Britaniji kao stipendistica hrvatske Vlade. Studirala je i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je 2012. stekla zvanje sveučilišni specijalist ekonomike Europske unije.

Tonči Glavina – ministar turizma i sporta

Ministar Glavina srednju školu završio je u SAD-u, a riječ je o MacArthur High školi u Lawtonu u Oklahomi. Iz njegove biografije na stranici Vlade vidljivo je i da je više razine obrazovanja također završio u SAD-u. Najprije 2003. diplomski studij, smjer poslovna ekonomija i marketing, na Wesley Collegeu u Doveru u saveznoj državi Delaware. Na istom je koledžu dvije godine stekao i magisterij s područja Poslovne ekonomije, smjer izvršni management i strateško poslovno upravljanje. Iz njegove biografije valja izdvojiti i crticu da je od 2003. do 2005. bio direktor studentskog doma na Wesley Collegeu.

Nina Obuljen Koržinek – ministrica kulture i medija

Ministrici Obuljen Koržinek u biografiji piše da je osnovnu i srednju školu završila u Dubrovniku, nakon čega se 1988. godine upisuje na Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet u Zagrebu gdje diplomira violinu (1992. godine) te francuski jezik i komparativnu književnosti (1996. godine). Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu magistrirala je politologiju, smjer komparativna politika (2004. godine). Na istom fakultetu stekla je stupanj doktora društvenih znanosti u znanstvenom polju politologije stječe na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2013. godine), s temom disertacije ‘Promjene opsega nacionalnih kulturnih politika pod utjecajem međunarodnih integracijskih procesa’. Uz to, završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova RH.

Ivan Šipić – ministar demografije i useljeništva

Od javnih podataka o obrazovanju ministra Ivana Šipića dostupan je samo podatak da je diplomirao je 1998. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je stekao zvanje diplomiranog teologa. Svoju karijeru započeo je 2000. godine kao vjeroučitelj u nekoliko osnovnih škola na području Cetinskog kraja.

Radovan Fuchs – ministar znanosti, obrazovanja i mladih

Fuchs je već u jednom navratu bio ministar obrazovanja, a kad je to prvi puta postao 2009. godine, za HRT je otkrio da je srednju školu završio u Berlinu. Godine 1978. diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, 1985. postao je magistar biomedicinskih znanosti, a 1987. doktor biomedicinskih znanosti iz područja farmakologije i toksikologije u Švedskoj na Royal Institute of Technology Stockholm.

Damir Habijan – ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Habjan je osnovnu školu pohađao u Varaždinu, a ondje je završio Glazbenu školu i Prvu gimnaziju u Varaždinu. Poznato je da je namjeravao studirati na Akademiji dramskih umjetnosti, ali nije prošao prijemnu audiciju. Kasnije je upisao Pravni fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao 2007. godine. Specijalizirao je trgovačko pravo.

– Krajem srednjoškolskog obrazovanja odlučio sam da ću se prijaviti na prijemne ispite na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti, s obzirom na to da sam u tom trenutku definitivno znao da me zanimaju društveni predmetni, a ne prirodni. Mada, najveća želja bio mi je upis na Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Prijemni za Pravo i Politologiju bili su u srpnju te sam prošao na oba prijemna ispita, dok je prijemni na Akademiji bio u rujnu, no nisam uspio proći na audiciji. Nakon toga, odlučio sam upisati Pravni fakultet u Zagrebu i više nikada nisam probao izaći na audiciju na Akademiji. Uvijek mi je bilo malo žao što nisam bio uporniji i odvažio se opet, ali očito je neka viša sila imala drugačije planove. Smatram da je svaki fakultet zahtjevan i nije ga jednostavno završiti, no bitno je postaviti si cilj i gledati prema njemu, ne obazirati se na poneke ‘padove’ koji su sastavni dio studiranja, rekao je svojedobno Habijan za Story.hr.

Marija Vučković – ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije

Bivša ministrica poljoprivrede, danas ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, Marija Vuković 1997. diplomirala je, a 2002. magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Ministarstvu uprave 2005. položila je državni stručni ispit, a u HANFA-i 2001. ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika. Certifikat za javnu nabavu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dobila je 2019. Inače, 2012. izabrana je u zvanje predavača na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ante Šušnjar – ministar gospodarstva

O obrazovanju ministra Šušnjara u službenoj biografiji nema puno – tek je navedeno da je 2006. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na stranicama Vlade stoji da je karijeru započeo 2010. kao samostalan odvjetnik, od 2012. bio je odvjetnik – partner u odvjetničkom društvu Potočnjak & Šušnjar d.o.o., a od 2020. pored odvjetničkih poslova obavlja poslove stečajnog upravitelja.

Gordan Grlić Radman – ministar vanjskih i europskih poslova

Gordan Grlić Radman dolazi iz Prisoja kod Tomislavgrada u BiH, gdje je završio prva dva razreda osnovne škole, a kasnije se preselio u Sesvete. U Zagrebu je pohađao XIV. gimnaziju, a 1982. postao je agrarni ekonomist diplomiravši na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. U Bernu u Švicarskoj na Institut für Kaderschule završio je studij menadžmenta, a onda nakon toga poslijediplomski studij u području međunarodnih odnosa na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Na istom je fakultetu obranio doktorsku disertaciju pod nazivom ‘Neutralnost i nova europska sigurnosna arhitektura’, a na FPZG-u je 2010. izabran za znanstvenog suradnika. Kad se je 1991. iz Švicarske vratio u Hrvatsku, radio je na mjestu poslovnog tajnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu čiji je dekan tada bio njegov prijatelj Mate Granić.

Tomislav Ćorić – potpredsjednik Vlade i ministar financija

Bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja, sada ministar financija, diplomirao je ekonomiju u Zagrebu 2003., potom je 2007. isto magistrirao, a 2011. doktorirao ekonomske znanosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2011. bio je asistent na tamošnjoj Katedri za financije, potom do 2013. viši asistent, a od 2013. do 2016. bio je docent. No, prije svega toga završio je gimnazijski smjer Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločama, prenio je Večernji list, a u istom je gradu pohađao i osnovnu školu.

David Vlajčić – potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Najmlađi ministar u Plenkovićevoj Vladi, Vlajčić, završio je smjer upravni referent u Ekonomskoj školi Vukovar, a onda 2011. godine i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je postao sveučilišni magistar prava. Jedno vrijeme radio je i kao tajnik škola – Srednje strukovne škole Marko Babić, Gimnazije Vukovar i Osnovne škola Mitnica. Zanimljiva je crtica iz njegovog školovanja da je javno u srednjoj školi žicao da mu drugi praktički napišu iz kemije o zemnom plinu, o čemu je ostavio trag na internetu.

Branko Bačić – potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Branko Bačić završio je gimnazijski smjer Srednje škole ‘Ivo Padovan’ u Blatu na Korčuli, prenosi net.hr. U biografiji na webu Vlade i njegova resornog ministarstva navedeno je još da je 1982. diplomirao na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao naziv diplomirani inženjer geodezije.

Ivan Anušić – potpredsjednik Vlade i ministar obrane

O srednjoškolskom obrazovanju ministra Ivana Anušića jedino je u službenoj biografiji poznato da je ožujku 1991. godine sa 17 godina napustio srednju školu u trećem razredu kako bi se priključio dobrovoljačkim odredima. Kasnije se vratio u svoju osječku školu i završio je. Još 2021. završio je preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Kada je 2023. postao ministar, Jutarnji je otkrio da je na istoimenom diplomskom studiju apsolvent. Prvo je tvrdio da neće zamrznuti studentski status kad je izabran za ministra, a onda je to ipak učinio.

– Nakon objave članka o mom studiju, uvidio sam da će moja ministarska funkcija ipak izazvati veliki interes i potencijalno stvarati pritisak profesorima fakulteta na kojem studiram, stoga sam odlučio zamrznuti studentski status. Želim i fakultet i profesore rasteretiti pritiska i interesa zbog dužnosti koju trenutačno obnašam, napisao je tada Anušić.

Oleg Butković – potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture

Ministar Butković završio je Pomorsku školu u Bakru, a potom 2002. godine diplomirao nautiku na Pomorskom fakultetu u Rijeci. U starijoj biografiji na stranicama Sabora stoji mu da je 2008. upisao doktorat na Pomorskom fakultetu u Rijeci, ali nije poznato u kojem je statusu na tom studiju. Između 2004. i 2005. bio je znanstveni novak na Pomorskom u Rijeci, a jedno vrijeme i predavač za izobrazbu pomoraca u Rijeci.

Davor Božinović – potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u području međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Uz to je završio ‘Leaders for the 21st Century’ program na George C’ Marshall European Center for Security Studies u Garmisch-Partenkirchenu te ’21st Century Governance Critical Skills for Leading & Sustaining Innovative Organization’ na Harvard Kennedy School Executive Education.

U biografiji mu piše da je predavač na poslijediplomskom studiju iz diplomacije na Sveučilištu u Zagrebu, diplomskom i doktorskom studiju iz međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas u Zagrebu te na diplomskom studiju iz javne uprave na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću. Stoji i da je predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i Ratnoj školi Ban Josip Jelačić.

Tomo Medved – potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja. Zapovjedno-stožernu školu ‘Blago Zadro’, smjer operativna i taktička razina planiranja i zapovijedanja, završio je 1996. Potom je 2005. krenuo u Ratnu školu Ban Josip Jelačić koju je završio 2006. i to za strateško i operativno planiranja. 2008. završio je i Visoku poslovnu školu za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić.