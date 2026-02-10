Učenik Đuro ide po titulu 'milijunaša': 'Oko mature imam okladu, profesori se znaju žaliti da sam nemiran'

Ekrani su se ugasili, ali iznimno pozitivan dojam je ostao. U nekoliko mirnih i sigurnih odgovora jedan je zagrebački maturant osvojio gledatelje kviza Tko želi biti milijunaš? i pokazao da se znanje i skromnost itekako primijete. Njegovo ime je Đuro Hameršak, a dok čekamo hoće li postati drugi ‘milijunaš’ u povijesti domaćeg izdanja ovog kviza, za srednja.hr otkriva ponešto o sebi, kako je završio u Milijunašu, ali i svom obrazovnom putu.

– Ovo ćete pamtiti cijeli život. Oduševili ste nas pristupom i nastupom, a kako god ovo završilo, već ste pobrali simpatije publike – sutra ćete o sebi čitati po portalima, a tek u školi, tim je riječima Tarik Filipović zatvorio prošlotjednu epizodu kviza Tko želi biti milijunaš?.

Sa suprotne strane stola sjedio je Đuro Hameršak, ovih dana vjerojatno najpoznatiji maturant u državi. Đuro je, sada to već znaju mnogi, učenik Klasične gimnazije u Zagrebu. Njegovim nastupom nisu bili oduševljeni samo u studiju HRT-a na Prisavlju, zapanjeni su ostali i gledatelji pred malim ekranima. No, najveći zanos vladao je u četvrtak u prostorijama jednog restorana, gdje su učenici i profesori Đurine škole uzbuđeno pratili čitavu epizodu. Đuro je s rješavao jedno po jedno pitanje, džokeri koje je iskoristio bili su mu od pomoći pa je tako završio kviz točnim odgovorom na 13. pitanje za 34.000 eura. Drugim riječima, na dva je koraka od glavne nagrade, one od 150.000 eura.

Đuro Hameršak: ‘Ušao u to s mišljenjem da mi je prolazak najbržeg prsta dovoljan’

Dok čekamo novu epizodu, pronašli smo Đuru i odlučili doznati sve o njegovoj ljubavi prema kvizovima, ali i tome kakav je u školi. Odmah u uvodu ističe – još od malena je maštao da će sjesti u ‘vruću stolicu’ ovog popularnog kviza.

– Kad sam bio mlađi, volio sam gledati Milijunaša i imao sam ideju da ću se prijaviti čim napunim 18 godina. Nakon nekog vremena sam zaboravio na tu ideju i nisam uopće o tome razmišljao dok se moja rodica Tonka nije natjecala u Potjeri. Dovela me kao pratnju na snimanje Potjere i to me potaknulo da se ja prijavim čim budem mogao, odgovara nam Đuro na pitanje kako je došlo do toga da se prijavi na kviz.

Uoči nastupa nije imao nikakve ideje oko toga koliko će daleko dogurati u kvizu.

– Naravno, nadao sam se što većem rezultatu, ali sam ušao u to s mišljenjem da mi je prolazak najbržeg prsta dovoljan, navodi naš sugovornik.

Osim što je gledatelje osvojio svojim znanjem, oduševio ih je i simpatičnošću, ali i opuštenim pristupom pa konstatiramo da je izgledao kao da uopće nema tremu.

– Treme je naravno bilo, drago mi je ako se stvarno nije primijetila. Imam osjećaj da mi je više utjecala na govorne sposobnosti nego na razmišljanje, replicira Đuro.

‘Profesori se znaju žaliti da sam nemiran na satu’

Neki natjecatelji itekako se pripremaju za ovakve kvizove, najčešće kroz starija pitanja ili skripte s mnoštvom informacija iz raznih područja. Đurin pristup bio je malo drugačiji, a pitali smo ga i odakle mu ovako opširno znanje u 4. srednje.

– Nisam imao neke veće pripreme jedino sam ponovio neke stvari iz sporta za koje sam mislio da bi mi mogle biti korisne. Ne bi rekao da je mi je znanje nešto naročito opširno, pitanja su većinom bila stvari koje su usko povezane s onim što sam radio kroz svoje školovanje, kaže Đuro za srednja.hr.

Inače ne nastupa puno na kvizovima. Kaže, bio je na jednom pub kvizu sa sestrom i njenim frendom, ali nisu se – to su njegove riječi – ‘baš proslavili’. Čitatelje vjerojatno neće iznenaditi da je Đuro odlikaš i u školi. Kaže da nema neki poseban razlog zašto je upisao baš Klasičnu – majka i sestra su ga nagovarale pa je pristao.

– Drago mi je da jesam, jer mislim da je Klasična najbolja škola što se tiče toga koliko te pripremi, a da još uvijek imaš puno vremena za svoje stvari i izlaske. Imam u redu ocjene, nešto iznad 4.5, jedino što se znaju profesori žaliti da sam nemiran na satu, kaže Đuro.

Oko mature ima okladu, upisat će Pravni, a jedno bi mijenjao u obrazovanju

Kao i tisuće vršnjaka, Đuru za nekoliko mjeseci čekaju važni ispiti – državna mature. Prijave ispita se već bliže kraju, a naš sugovornik namjerava pisati sve obvezne predmete na A razini. Kao izborni je prijavio Povijest.

– Od mature nemam neka veća očekivanja po pitanju rezultata. Osim za Matematiku, jer za nju imam okladu s prijateljem i stvarno je ne želim izgubiti, kaže Đuro za srednja.hr.

Zna i da će upisati Pravni fakultet.

– Još uvijek ne znam što ću raditi u životu, ali mislim da će mi pravo, čime god se bavio, biti korisno, smatra naš sugovornik.

Đuri je nedavno uručena 3. nagrada za najbolju kratku priču o Domovinskom ratu koju dodjeljuje Ministarstvo branitelja. No, kada je riječ o natjecanjima, ističe da je najponosniji na 1. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti, koje je osvojio u 2. razredu. Uložio je puno truda u pripreme za njega pa mu je posebno drago da se to isplatilo. Inače, hobiji su mu streljaštvo i hrvanje, a u slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima. Većinu izvrsnih učenika s kojima razgovaramo volimo pitati i što bi mijenjali u našem obrazovanju.

– Za obrazovni sustav bi jedino možda promijenio da se fokus makne s ocjena, nego da ima više ispita na nacionalnoj razini, veli Đuro.

Hoće li zagrebački maturant postati drugi ‘milijunaš’ u Hrvatskoj nakon nastavnice Mire Bićanić 2003. godine, doznat ćemo u novoj epizodi koja se zbog Dore emitira 19. veljače. Đuro nam, dakako, nije mogao otkriti koji je iznos osvojio, ali već sada zna što će s osvojenim novcem.

– Veliku većinu ću uložiti. Ostatak planiram potrošiti na to da sebi i bližnjima kupim nešto ili ih počastim, odgovara nam Đuro Hameršak za kraj.