Do kad vam treba stići rješenje za povrat poreza u 2026. i treba li slati zahtjev? Izašao vodič

Isto kao i prethodnih godina, i u 2026. nastavlja se mjera prema kojoj mladi do 25 godina dobivaju povrat poreza u punom uplaćenom iznosu, a onima do 30 država će vratiti 50 posto. No, prije nego ugledaju novac na računima, na kućnu adresu stići će im rješenje. Porezna uprava objavila je odgovore na najčešća pitanja oko povrata poreza u 2026.

Kako smo nedavno izvijestili, i u 2026. godini, a za prethodnu, mlade osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, a oni do 30 godina imaju pravo na 50 posto povrata. Visina povrata poreza ovisi o visini uplaćenog poreza, a kako se koristi kalkulator za izračun objasnili smo ovdje. To pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa jer oni dobivaju naknadu. Porezna uprava otkrila nam je da se početak izvršavanja povrata očekuje u svibnju.

Treba li slati zahtjev za povrat poreza u 2026.?

Često pitanje mnogih je – je li potrebno podnositi zahtjev za povrat poreza? Porezna uprava u odgovorima je na najčešća pitanja jasno navela da to u većini slučajeva nije potrebno, jer automatski rade poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na temelju podataka kojim raspolažu. To pravilo odnosi se konkretno na mlađe od 30 godina koji ostvaruju plaću, dakle, oni ne moraju slati dodatne zahtjeve.

– Ako se žele prijaviti podaci koji u Poreznoj upravi nisu evidentirani (npr. uzdržavani članovi, dana darovanja, plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu itd.) tada je potrebno podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ​ZPP-DOH​) do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Također, Obrazac ZPP-DOH predaju i porezni obveznici – nasljednici u ime umrle osobe. Obrazac ZPP-DOH se može podnijeti putem sustava ePorezna, putem mobilne aplikacije mPorezna odnosno osobno ili poštom nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu, navode iz Porezne.

Kad ćete dobiti rješenje za povrat poreza?

Većini je već poznato i da isplati prethodi obavijest o tome imaju li pravo na povrat, kao i rješenje. Pa je jedno od češćih pitanja građana do kada im mora stići rješenje o povratu poreza.

– Obavijest o privremenim poreznim rješenjima u svezi povrata poreza građani dobivaju u svoje Korisničke pretince u sustavu eGrađani od travnja, dok će rješenja dobiti na adrese prebivališta/uobičajenih boravišta tijekom svibnja i u mjesecima koji slijede. Većina povrata se izvrši kroz mjesec svibanj. Ako ne zaprimite privremeno porezno rješenje ni uplatu do 30. lipnja, molimo da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta/boravišta, navela je Porezna uprava.

Možete li promijeniti račun na koji će vam se isplatiti povrat poreza?

Račun za izvršenje povrata poreza bit će vam naveden na rješenju koje stigne. Njega je Porezna utvrdila na temelju podataka iz Jedinstvenog registra računa koji su joj dostupni. Što ako želite promijeniti račun na koji će vam se isplaćivati povrat poreza?

To možete obaviti do kraja veljače, a u tom slučaju na Obrascu ZPP – DOH potrebno je dostaviti podatke o računu na koji se želi izvršiti isplata povrata poreza. Moguće je to obaviti i kroz elektronički kroz sustav ePorezna i aplikaciju mPorezna poštom ili osobnim dolaskom u Poreznu upravu. Inače, povrat poreza moguće je izvršiti na račun otvoren u Revolut Bank UAB, o čemu se Porezna uprava ranije očitovala.

Izdvojeni članak VIDEO Kako izračunati povrat poreza?

Imate li pravo na povrat kao podstanar i što ako vam je preminuo roditelj?

Mnogi mladi stanuju kao podstanari za što mjesečno izdvajaju određeni iznos najamnine. Pa je često pitanje i mogu li ostvariti povrat za plaćenu najamninu. Na njihovu žalost, prema važećim propisima, Zakonom i Pravilnikom poreza na dohodak – nisu predviđena uvećanja osobnog odbitka za stambene potrebe.

U slučajevima u kojima je preminuo roditelj, otac ili majka, za preminulu osobu nasljednici mogu podnijeti ZPP-DOH obrazac u ime ostavitelja putem sustava ePorezna/mPorezna, poštom ili osobno u ispostavu Porezne uprave.

Što ako je poslodavac u blokadi?

Protekle godine javili su nam se mladi koji nisu dobili povrat poreza u roku u kojem je on isplaćen njihovim vršnjacima. Doznali su tada da je njihov poslodavac bio u blokadi. Kako je Porezna uprava objavila, ako je poreznom obvezniku tijekom poreznog razdoblja, predujam poreza na dohodak obračunat i obustavljen, ali nije uplaćen, Porezna uprava neće po godišnjem obračunu utvrđenu razliku za povrat poreza isplatiti poreznom obvezniku sve dok dužne obveze za javna davanja raspoloživim mjerama ne naplati od njegovog poslodavca.