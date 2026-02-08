Bilo joj je 17, a instruktor vožnje je pred njom komentirao spolne odnose sa ženama: 'Obuzme te šok'

Ana je tijekom obuke iz vožnje od instruktora u autoškoli slušala usporedbe mjenjača i muškog spolnog organa. Iako joj je tada bilo samo 17 godina, pred njom je komentirao stražnjice slučajnih prolaznica, ali i svoje seksualne odnose sa ženama. Tražio je da sate vožnje potpisuje isključivo na njegovom krilu. Nakon prvobitnog šoka, svoje je iskustvo podijelila s kolegama iz razreda, ocem, ali i vlasnikom autoškole.

Tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole veliki se broj učenika odvaži na pohađanje autoškole. Nakon ispita iz prometnih propisa i prve pomoći, čeka ih najmanje 35 sati vožnje prije ispita iz upravljanja vozilom, no za neke se kandidate i kandidatkinje tih 35 sati pretvori u pravi horor. Jedna od njih je djevojka čiji je identitet poznat našoj redakciji, a koju ćemo za potrebe ovog članka nazvati Ana – koja nam se javila sa strašnim iskustvom koje je s instruktorom vožnje prošla na satima obuke.

Seksualno nasilje u autoškoli

Ana je tada pohađala treći razred srednje škole. Neugodne situacije počele su se nizati već na poligonu.

– Govorio mi je stvari poput ‘moraš biti nježna prema mjenjaču, kao što si nježna prema dečkima‘. Kad bih zakočila uvijek bi zastenjao i govorio ‘joooj što si gruba, pa ne možeš tako, zar si takva prema dečkima’. Za vrijeme vožnje bi se često dopisivao, čak mi je prepričavao nekad s kim se dopisuje, ja sam uglavnom šutjela, nisam govorila ‘ne zanima me’, očekivala sam da će sam prepoznati da može zašutjeti i da me ne zanima. Pričao mi je o jednoj kandidatkinji srednje dobi, imala je više od 30 godina, da se ona zaljubila u njega i da su imali odnose. Ja u tom trenutku imam 17 godina i on meni govori o odnosima, priča nam Ana.

Njegove priče uglavnom je ignorirala ili pak na njih odgovarala s ‘ok’, no komentari su se nastavljali.

– Često je znao komentirati guzice kandidatkinja koje prolaze na poligonu ili pješakinja, što mi je odurno, znači da to radi i pred drugim kandidatima i da apsolutno svima gleda u guzice i to javno govori, prisjeća se Ana.

Ni uobičajeni dijelovi obuke, poput ispunjavanja i potpisivanja dnevnika vožnje, nisu uspijevali proći bez incidenata.

– Pružila bih ruke da mi da dnevnik vožnje kada bih ga morala potpisati, ali on bi mi dao samo kemijsku i očekivao da potpišem dok on drži, a što mislite, gdje drži taj dnevnik? Malo iznad svog krila. I čeka da se naslonite da potpišete da ste odvozili. I ironično, uvijek je govorio ‘pa ti si maloljetna, ne smijem ti to pričati’. Kad sam napunila 18 je doslovno rekao ‘a čekaj, pa ti si punoljetna, mogu ti ovo pričati’. U obje situacije je pričao štogod je htio, objašnjava Ana.

‘I ja sam mislila da mogu odmah reagirati…’

Ove situacije u početku je dijelila samo s kolegama iz srednje škole, koji su joj savjetovali da ‘istrpi još malo’ ili se prebaci kod drugog instruktora. Ipak, nakon pada ispita shvatila je da, kako kaže, zaista ne zna voziti, a sve što zna je instruktorov životopis. Potom se prebacila kod jedne instruktorice.

– Ocu sam tad rekla da hoću promijeniti instruktora jer on samo priča o svom ljubavnom životu i neke irelevantne gluposti. Zatim me nazvao vlasnik autoškole i pitao me za razlog prebacivanja, rekla sam mu kako je. Mislim da su smatrali da lažem, jer se nisam prebacila nakon pet, šest sati već nakon 50. Ne znam. Mislim da njega nisu sankcionirali, prvenstveno zbog moje kasne reakcije. I ja sam mislila da mogu odmah reagirati jer sam takvog karaktera, ali te jednostavno obuzme šok, šutiš i trpiš. Kasnije sam ocu priznala da je bio takav instruktor, autoškola me prebacila kod žene, platili su mi tri sata vožnje i odmah sam položila, ističe Ana.

Anin tata kao da je znao o čemu je riječ, odnosno da se u pozadini cijele priče nalazi seksualno nasilje u autoškoli.

– Moj otac je rekao ‘Znao sam, i takvi su ti svi muškarci bez djece, čak i oni s djecom. Bolesnici. Znao sam odmah da tu nešto ne valja i čekao sam’. Rekla bih da je najgore to što ga se svaki put kad sjednem u auto sjetim i obuzme me bijes. Znam da ima sigurno puno cura koje nisu istupile i reagirale, neke su sigurno samo tražile prebačaj i to je to, zaključuje Ana.

‘Rang liste’ kandidata po spolu

Inače, Anu su zaposlenici autoškole pitali želi li nekog određenog instruktora, a ona je sama rekla da bi voljela muškarca, ‘vodeći se pričama iz sela da su muškarci bolji vozači’. Upravo tu priču šire i neki instruktori vožnje. Naša druga sugovornica, koju ćemo za potrebe ovog članka nazvati Ivana, priča nam da ju je instruktor od samih početaka obuke ‘gledao kao ženu, a ne polaznika autoškole’.

– Odmah me označio ‘ženskim polaznikom’ i uspoređivao moje sposobnosti sa sposobnostima drugih (ženskih) polaznika autoškole. Komentirao je da sam mu ja ‘najbolji ženski kandidat’, a na moj upit gdje stojim na rang listi svih polaznika rekao je da nije isto jesu li za volanom žene ili muškarci, odnosno da se to ne može usporediti. Iskreno, nikad mi nije bilo jasno zašto je on svoje kandidate strogo odvajao na muške i ženske te stvarao u svojoj glavi ‘rang liste’ po spolu. Kasnije sam tijekom sati vožnje shvatila da sa ženskim osobama ima puno prisniji, topliji odnos nego s muškima, s kojima je nekad znao biti i grublji, bezobrazniji. U principu, doživjela sam klasične stereotipe da su muškarci od samih početaka svoje ‘vozačke karijere’ bolji od žena i valjda rođeni s dodatnim genom vozačkih sposobnosti, zaključuje Ivana.