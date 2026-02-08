Učenik Filip objasnio kako izgleda srednja škola za CNC operatera: 'Radimo 3D modele'

Za CNC operatera se posljednjih nekoliko godina učenici mogu obrazovati u srednjim strukovnim školama. No, kako izgleda to zanimanje i što uopće znači CNC? Sve nam je detaljno objasnio učenik Filip Novoselec iz Industrijsko strojarske škole u Zagrebu kojeg smo sreli na Zagrebačkom obrtničkom sajmu. Ondje nam je pokazao kako funkcionira njihov stroj koji je, kaže, jedan od manjih koji su uspjeli donijeti na sajam.

Svi znaju što radi automehaničar, stolar, mesar, električar – a znate li što radi CNC operater? Već se posljednjih desetak godina učenici u Hrvatskoj mogu školovati za CNC operatera u srednjim strukovnim školama, a jedan od njih nam je objasnio sve o svom smjeru.

– CNC znači ‘Computer Numerical Control’. Imamo alate, a na praksi koristimo velike strojeve koji su veći od mene. Imamo i program u kojemu radimo 3D modele i onda ih printamo i na 3D printeru, objasnio nam je učenik Industrijsko strojarske škole u Zagrebu, Filip Novoselec.

Pokazao nam je i kako jedan manji CNC stroj radi. U programu se napravi 3D model, unesu se numerički podaci u CNC stroj koji izradi model od određenog materijala – od drveta do metala. Iako se čini da za taj smjer treba dobro baratati matematikom, Filip nas je uvjerio da to i nije toliko komplicirano kako možda zvuči

– Što se može raditi s tom školom? Mogu ići za CNC operatera baš ili mogu negdje privatno na 3D printanje ili takve neke slične stvari, mogu čak i online 3D modelirati ili raditi programe za druge ljude. Volim kompjutere, volim 3D modeliranje, volim programe raditi. Upišite se, super je modeliranje je super zabavno, a programiranje je još bolje, istaknuo je učenik Filip.

Kako izgleda stroj i program za CNC operatere možete pogledati u videu ispod.