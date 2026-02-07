Naši znanstvenici dobili prestižni grant od 2 milijuna eura: Otkrili nam na što će potrošiti iznos

ERC Consolidator Grant, takozvani ‘znanstveni Oskar’ ‘težak’ čak dva milijuna eura dodijeljen je čak petero hrvatskih znanstvenika. Borja Martinović sa Sveučilišta Utrecht, Tomislav Dragičević s Danskog tehničkog sveučilišta u Kopenhagenu i Ivan Dokmanić sa Sveučilišta u Baselu podijelili su s nama čime će se baviti u projektu i kako će potrošiti izdašan iznos koji su dobili za istraživanje.

Objavljeni su dobitnici prestižnog ERC Consolidator Granta, tako zvanog ‘znanstvenog Oskara’, a među znanstvenicima kojima je Europsko istraživačko vijeće odlučilo financirati projekt s veoma izdašnim iznosom našlo se pet hrvatskih znanstvenika. Karin Doolan jedina je od njih koja radi na fakultetu u Hrvatskoj, a u intervjuu nam je otkrila čime se bavi njezin projekt.

Grant su dobili i Borja Martinović sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj, Tomislav Dragičević s Danskog tehničkog sveučilišta u Kopenhagenu, Ivan Dokmanić sa Sveučilišta Basel u Švicarskoj te Berislav Buča sa Sveučilišta Paris Saclay u Francuskoj.

Grant je ‘težak’ dva milijuna eura i dodjeljuje se za period istraživanja od pet godina, no ako se pojave dodatni troškovi predviđeno je dodatnih milijun eura. Znanstvenici su nam otkrili čime će se njihov projekt baviti i kako će upotrijebiti dodijeljeni novac.

Profesorica Martinović proučavat će odnose migrantskih manjina

Profesorica Borja Martinović bavila se uglavnom proučavanjem odnosa između većinskog stanovništva i etničkih ili religijskih manjina imigrantskog podrijetla. INTER-MIN projekt za koji je dobila grant bavit će se odnosima između različitih migrantskih skupina u zemljama zapadne Europe.

– Ta tema je sada iznimno bitna jer je manjinsko stanovništvo u državama poput Nizozemske, Njemačke i Engleske postalo ne samo brojno, nego i raznoliko po pitanju zemlje porijekla, boje kože, etničke pripadnosti, religije, te migracijskog motiva i socijalno-ekonomskog statusa. Ako želimo imati uvid u stupanj društvene kohezije, moramo znati i kako članovi tih manjinski grupa gledaju jedni na druge, te koje od gore navedenih karakteristika manjinskih grupa zbližavaju ljude a koje predstavljaju barijeru i potiču konflikte, priča nam profesorica Martinović.

Naglašava da će ovo biti prvi projekt u Europi koji će otkriti kakvi su odnosi među manjinama imigrantskog porijekla. Prikupljat će se podaci o demografskim, sociološkim i psihološkim karakteristikama sudionika u anketi, što će znanstvenicima omogućiti da saznaju koji tip ljudi manjinskog porijekla je više sklon predrasudama a koji prihvaća i druži se s članovima drugih manjina. Osim kvantitativnog dijela, projekt uključuje i kvalitativne metode, diskusije s migrantima u sklopu fokus grupa u kojima će sudionici imati dodatnog prostora za opisati i artikulirati svoje stavove prema drugim manjinama.

– Ovaj projekt je meni osobno veliko priznanje za dugogodišnji znanstveni rad na visokoj razini kao i za vrijeme i trud uložen u znanstvenu karijeru. Prije devet godina sam bila dobila ERC Starting Grant, što mi se tada činilo nevjerojatnim, ali tek sad je nevjerojatno da sam u tako kompetitivnom okruženju uspjela osigurati i Consolidator Grant, priča nam profesorica.

Financirat će tri doktoranda i jednog postdoktoranda

Projekt će joj pružiti mogućnost da s timom da odgovore na nova i neistražena pitanja koja su, kako kaže, ne samo znanstveno inovativna, nego i relevantna za današnju etnički sve raznovrsniju Europu.

– Projekt je financiran u iznosu od 2.3 milijuna eura i taj iznos će se potrošiti na skupljanje podataka na reprezentativnim uzorcima manjina u tri europske države te na financiranje tri doktoranda i jednog postdoktoranda, te djelomično oslobađanje mene od nastave i administrativnih dužnosti u periodu od pet godina tako da se mogu posvetiti projektu, rekla je za kraj.

Profesor Dragičević radi ‘pametne motore’

Profesor Tomislav Dragičević radi u području energetske elektronike i električnih pogona. Fokus njegovog istraživanja ukratko je na tome kako pretvarači i motori koji već postoje u industriji mogu pomoći da elektroenergetski sustav s velikim udjelom obnovljivih izvora ostane stabilan i pouzdan.

– Projekt za koji sam dobio ERC grant zove se ARTEFACT. Polazi od jednostavne, ali često zanemarene činjenice: električni motori pokreću pumpe, ventilatore i kompresore u vodoopskrbi, grijanju, hlađenju, ventilaciji i industriji, i troše više od polovice svjetske električne energije. Ako bismo njima upravljali malo pametnije i fleksibilnije, mogli bismo u određenim trenucima privremeno povećati ili smanjiti njihovu potrošnju – i tako pomoći u balansiranju mreže kad vjetar ili sunce naglo porastu ili padnu, opisuje svoj projekt Dragičević.

Htio bi inovaciju ponuditi tržištu električne energije

Objašnjava da je danas problem u tome što operateri gotovo nikad ne koriste tu fleksibilnost, jer nemaju pouzdan način da procijene koliko daleko se neka pumpa ili ventilator smije ‘pogurnuti’, a da se ne poremeti proces (npr. kvaliteta vode, udobnost u zgradi ili industrijska proizvodnja). Trenutačna rješenja zahtijevaju puno ručnog inženjerskog rada i centralizirano prikupljanje osjetljivih podataka, što je skupo, teško skalabilno i sve više ograničeno pravilima kibernetičke sigurnosti, no Dragićevićev tim misli da može doći do rješenja.

– ARTEFACT zato pokušava razviti metode kojima će svaki motorni pogon sam naučiti koliko je fleksibilan, koristeći kombinaciju fizikalnih modela i umjetne inteligencije koja radi direktno u pretvaraču. Ideja je da elektronika koja već danas upravlja motorom – bez slanja sirovih podataka u oblak – iz signala koje ionako mjeri može izračunati ‘koliki manevarski prostor’ postoji: koliko se potrošnja može mijenjati, koliko dugo i s kolikom sigurnošću da neće biti problema u procesu. Ta se informacija zatim može standardizirano ponuditi tržištu električne energije, kao svojevrsni ‘virtualni baterijski kapacitet’ iz motora koji već postoje diljem društva, priča nam profesor Dragičević.

Grant će mu dati priliku za isprobavanje rizičnih ideja

Kaže da je za njega grant ne samo osobno priznanje, već prije svega velika prilika i odgovornost. Kaže da je to potvrda da se njegov dugogodišnji rad na ovoj temi, od FER-a preko Danske do suradnje s industrijom prepoznaje na najvišoj europskoj razini. Financije će mu dati pet godina relativno slobodnog istraživačkog prostora za isprobavanje ideja koje su, kako kaže, rizične, ali potencijalno vrlo utjecajne.

– Sredstva ću prije svega koristiti za izgradnju istraživačkog tima: zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada, te jačanje laboratorijske infrastrukture za eksperimentiranje s pretvaračima i motorima u realnim uvjetima. Dio sredstava ide i na suradnju s operatorima mreže i industrijskim partnerima, kako bismo metode testirali na stvarnim postrojenjima, a ne samo u simulacijama. Cilj je da na kraju projekta ne ostanu samo znanstveni radovi, nego i konkretne tehnologije koje se mogu ugraditi u buduće generacije pretvarača i sustava za upravljanje fleksibilnošću, zaključio je profesor Dragičević.

Profesor Dokmanić stvara ‘bolju umjetnu inteligenciju za znanost’

Ivan Dokmanić projekt imena PHASESHIFT – Phase‑Space Foundations for Scientific Machine Learning provest će na Sveučilištu u Baselu u Švicarskoj. Plan je razviti ‘umjetnu inteligenciju za znanost‘, koja je pouzdanija, stabilnija i lakša za objasniti od postojećih modela.

– U mnogim znanostima ne mjerimo ono što nas zanima izravno. U tomografiji (CT ili elektronskoj tomografiji) ne ‘vidimo’ odmah 3D strukturu, nego skupljamo mnoštvo 2D projekcija i iz njih rekonstruiramo volumen. U seizmologiji ne ‘vidimo’ potres, nego čitamo zapise valova na mreži postaja. Klasični pristup je opisati takve probleme jednadžbama fizike: transparentno je i provjereno, ali često presporo ili osjetljivo kad su podaci šumoviti i nepotpuni. Suprotno tome, moderni modeli strojnog učenja mogu biti impresivno točni, ali su često ‘crne kutije’: teško je znati na što se oslanjaju, a u nekim situacijama mogu i ‘izmišljati’ detalje. U znanosti je to problem, jer pogreška može izgledati uvjerljivo, priča nam Dokmanić.

U planu su tri područja testova

Ključna ideja njegovog projekta je rad u tako zvanom fazičnom prostoru. Umjesto da sustav opisuju samo s ‘gdje je nešto’ dodat će ‘u kojem se smjeru i koliko brzo kreće’, što je logika koju će umjetna inteligencije lakše pratiti, smatra Dokmanić. On navodi da modeli napravljeni na tom principu obično trebaju manje podataka, rade brže i stabilniji su na promjene uvjeta.

– Te ideje testirat ćemo na tri područja. Prvo je kriogena elektronska tomografija (Cryo‑ET), metoda za 3D ‘snimanje’ stanica iz vrlo šumovitih i nepotpunih mjerenja. Cilj je ubrzati i poboljšati rekonstrukcije kako bismo mogli vidjeti biološke strukture unutar stanice gotovo na atomskoj razini. Drugo je modeliranje seizmičkih signala s više postaja: isti potres izgleda različito na svakoj postaji zbog lokalne geologije i instrumenata, pa želimo bolje razdvojiti ‘što dolazi od izvora’ od ‘što je efekt postaje’. Treće su tokovi zrnastog materijala – odroni, lavine i vulkanski tokovi – gdje se materijal može ponašati i kao kruto tijelo i kao tekućina. Tu želimo učiti jednostavna, objašnjiva pravila koja opisuju kako se takav sustav mijenja kroz vrijeme, objašnjava profesor Dokmanić.

‘Planiramo javno objavljivati kod’

Grant za njega znači da se program neće svesti na niz kratkih pokušaja, već će se bez straha moći posvetiti sustavnom radu tijekom pet godina i to s vrhunskim timom. Dodijeljena sredstva prvenstveno će uložiti u ljude.

– Planiramo zaposliti troje doktoranada i dvoje poslijedoktoranada, te osigurati računalne resurse i rad s velikim skupovima podataka. Važno mi je i da rezultati budu dostupni zajednici: planiramo javno objavljivati kod, modele i testne skupove, kako bi ih mogli koristiti i istraživači bez velikih računalnih resursa, zaključio je Dokmanić.