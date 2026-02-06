Država je osnovala tijelo koje bi, kao, trebalo predstavljati mlade u Hrvatskoj: Puno je HDZ-ovaca

Savjet mladih RH trebalo bi biti neovisno predstavničko tijelo mladih na razini cijele države, međutim čak 12 od 15 članova povezani su s političkim strankama, a od toga su ih 11 članovi ili povezani s HDZ-om. Kritike ovom tijelu uputila je Mreža mladih Hrvatske, iz koje upozoravaju da to otvara prostor da tijelo djeluje kao ‘produžena ruka stranačkih interesa’, te da ovakav sustav izbora nikako nije reprezentativan niti u interesu mladih.

Mladi u Hrvatskoj imaju novo predstavničko tijelo, barem tako tvrdi naša Vlada. U četvrtak, 5. veljače, održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Republike Hrvatske, koji je zamišljen kao tijelo koje će koordinirati sve savjete mladih. Savjeti mladih zamišljeni su kao predstavnička tijela koja se formiraju na razini županije i za sad postoje u 15 od 21 županije.

– Savjet mladih mora biti odgovoran, konstruktivan i samostalan glas mladih u procesima donošenja odluka, a Ministarstvo ostaje snažna podrška njegovu radu, rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs na sjednici kojom je konstituirano ovo tijelo.

Predsjednica, zamjenica i tajnik su HDZ-ovci

Članove savjeta čine predstavnici iz 15 županijskih savjeta mladih. Za predsjednicu Savjeta većinom glasova članova izrabana je Lara Mandić iz Požeško-slavonske županije, za njenu zamjenicu Ivana Markulin iz Splitsko-dalmatinske županije, a za tajnika Tomislav Karaula iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

– U novom sazivu nastavljamo raditi na tome da Savjet mladih ostane relevantan i snažan sugovornik u politikama za mlade, uz ravnomjernu zastupljenost mladih iz svih krajeva Hrvatske, izjavila je predsjednica Savjeta Lara Mandić.

Međutim pitanje je koliko je novo tijelo doista samostalno, jer većina njegovih članova pripada političkim strankama. Predsjednica tijela je članica Županijskog odbora mladeži HDZ-a Požeško-slavonske županije, njena zamjenica također je članica HDZ, a tajnik Savjeta bio je predsjednik daruvarske organizacije Mladeži HDZ.

Gotovo svi članovi su pripadnici političkih stranaka

Od članova 15 članova Savjeta mladih RH za samo troje nismo mogli pronaći dokaze stranačke pripadnosti, Luka Kamenečki pripada tematskoj grupi Mladi Možemo (mladež političke platforme Možemo!), dok je čak 11 članova HDZ-a, mladeži ili ih je HDZ predložio za predstavnike županijskih savjeta.

Željka Rukavina 2023. godine bila je izglasana za tajnicu Mladeži HDZ-a Ličko-senjske županije. Stipo Filakov član je mladeži HDZ-a Osječko-baranjske županije. Lara Mandić članica je Županijskog odbora mladeži HDZ-a. Doris Grgurić članica je Mladeži HDZ-a Primorsko-goranske županije. Renato Komarica član je Mladeži HDZ-a Petrinja. Anđela Širinić predsjednica je Županijskog odbora mladeži HDZ-a Šibensko-kninske županije. Luka Antončić 2024. godine bio je član Međunarodnog odbora mladeži HDZ-a. Lorena Holik članica je Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci. Mladež HDZ-a na Facebooku je objavila da je Ivana Markulin izabrana za zamjenicu predsjednice Savjeta mladih RH, što pokazuje da je i ona u Mladeži ili povezana s njome.

Helena Car prije je objavljivala fotografije sa skupova Mladeži HDZ-a, no na internetu sad nismo uspjeli pronaći dokaze o njenoj povezanosti s političkim strankama. Nismo uspjeli pronaći poveznice s političkim strankama niti za Mihaela Glavaša i Ivu Lulić.

‘Šalje se poruka da je pristup rezerviran za politički umrežene’

O ovakvom ‘neovisnom’ predstavništvu oglasili su se i iz Mreže mladih Hrvatske, upozoravajući da se ovakav model ne temelji na načelu participacije i da novo osnovano tijelo ne može biti nazvano reprezentativnim.

– Problem nije u tome što su mladi politički aktivni ili članovi stranaka jer je političko sudjelovanje mladih legitimno i važno. Problem nastaje kada Savjet mladih RH, koji bi trebao biti neovisno i reprezentativno savjetodavno tijelo svih mladih, postane dominiran stranačkim kadrovima i logikom stranačke lojalnosti. U takvom kontekstu postoji realan rizik da članovi Savjeta djeluju kao produžena ruka stranačkih interesa, a ne kao autonomni predstavnici mladih. To potkopava povjerenje mladih u participativne mehanizme i šalje poruku da je pristup institucionalnoj participaciji rezerviran za one koji su politički umreženu, a ne za mlade iz civilnog društva, lokalnih inicijativa, neformalnih grupa ili marginaliziranih zajednica, rekao nam je Marin Capan, predsjednik Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske.

Savjet mladih bi trebao imati kritičku i savjetodavnu ulogu

Dodaje da se taj obrazac ponavlja već godinama, odnosno od prvog saziva Savjeta mladih RH i kroz različite razine savjeta mladih na županijskim i lokalnim razinama. Iz Mreže mlade Hrvatske smatraju da je stranačka dominacija postala strukturalna karakteristika sustava, što po njima ukazuje na problem samog modela izbora i nominacija, a ne pojedinaca. Naglašavaju da je veliki problem i to što je većina članova savjeta iz iste, vladajuće stranke.

– To je posebno problematično jer Savjet mladih RH mora imati kritičku, neovisnu i pluralnu ulogu prema Vladi i javnim politikama. Ako je većina članova iz vladajuće stranke, tada se briše linija između savjetodavnog tijela i političke strukture koju bi ono trebalo nadzirati, kritizirati i usmjeravati. Nije tu ni problem o kojoj se stranci trenutno radi već je problem što je Zakon o savjetima mladih stvorio preduvjete tako da tko god ima većinu glasova u županijskim skupštinama može birati predstavnike mladih. U hipotetskoj situaciji da bilo koja druga stranka u potpunosti zamijeni današnju na vlasti, njima bi Zakon o savjetima mladih omogućio da i oni osiguraju da imaju većinu mladih u Savjetu mladih RH što se ne može smatrati reprezentativnim, upozoravaju iz Mreže mladih.

‘Gubi se potencijal da savjeti budu korektiv vladajućima’

Smatraju da takav sastav stvara realan rizik za političku manipulaciju participacije mladih. U takvoj situaciji savjeti mladih gube potencijal da budu korektiv vladajućima i mogu postati instrument legitimiranja postojećih politika, umjesto platforma za zagovaranje promjena koje su nužne. Takva situacija još više smanjuje povjerenje u demokratske institucije koje je već izrazito nisko.

– Reprezentativno tijelo mladih treba se birati kroz jasne, transparentne i pluralne kriterije, snažnu uključenost organizacija mladih i za mlade, zastupljenost mladih iz različitih sektora, mehanizme sprječavanja sukoba interesa i slično. Članstvo u političkoj stranci samo po sebi ne bi smjelo biti zabranjeno, ali ne smije biti dominantni ili privilegirani kanal ulaska u savjete mladih, smatra Capan.

Što bi mogao biti alternativni kriterij izbora?

Navodi da bi ključni kriterij izbora trebao biti legitimitet u sektoru mladih, iskustvo rada s mladima i odgovornost prema mladima, a ne politička lojalnost. Upozoravaju i to da stranačka pripadnost predsjednika županijskih savjeta mladih nije problem, ali je problem to što politička pripadnost postaje glavni put prema funkcijama. Tako se stvara zatvoreni krug političke reprodukcije i slabi autonomija savjeta mladih na svim razinama, što je upravo suprotno od njihove svrhe.

– Stoga zaključujemo kako savjeti mladih ne smiju biti politički inkubatori stranaka, već demokratske platforme mladih. Ako želimo da mladi vjeruju institucijama, moramo im osigurati stvarnu, neovisnu i smislenu participaciju, a ne političku kulisu sudjelovanja.

Savjet mladih RH još nema službenu mail adresu, pa smo se za komentar javili Koordinaciji županijskih savjeta mladih RH. Međutim to novinarskog roka nam nisu odgovorili na pitanja.