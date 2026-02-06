Toni Milun prestaje biti profesor, otkrio nam što će raditi: ‘Pomislio sam si da mi je sada prilika'

Vijest da najpoznatiji profesor matematike odlazi iz obrazovnog sustava mnoge je iznenadila. Radi se o Toniju Milunu koji je u intervjuu za naš portal otkrio zašto odlazi iz sustava, ali ne baš u potpunosti iz obrazovanja. I dalje će snimati videe, ali fokus će mu najviše biti na osobnim financijama. Priznao nam je kako mu je bilo naporno raditi kao profesor i imati vlastitu firmu, a jedan razgovor s poznanikom mu je dao poticaj da se odmakne od ‘sigurnog zaposlenja’ i krene u ‘rizik’ s poduzetništvom.

– Nedavno sam pričao s poznanikom koji mi je bio jedan od poticaja za ovu odluku. Slična je situacija kod njega i kod mene. On je zaposlenik, a ima i privatnu firmu i dobro mu ide. I ja njega pitam zašto i dalje radi kao zaposlenik i razmišlja li raditi samo za sebe, dakle da ne bude ničiji zaposlenik. Na to mi je odgovorio da što ako se razboli pa će, između ostalog, kao privatnik imati male naknade za bolovanje. A meni je u mojoj glavi sinulo: a što ako se razbolim, a nisam radio upravo ono što ja želim raditi u svom životu?, otkrio nam je Toni Milun u intervjuu nakon objave da odlazi iz obrazovanja.

U obrazovnom sustavu radio je 25 godina. Bio je nastavnik matematike u šest škola gdje se zaposlio odmah nakon studija, ali to su bile zamjene u trajanju po dva, tri mjeseca. U jednom trenutku mu je došla ponuda da radi u visokom obrazovanju, što je prihvatio i u tom sustavu radio posljednjih 20 godina.

– Ja sam i prije imao svoju firmu, ali sam istovremeno bio i zaposlenik. Gurao sam dvije stvari istovremeno. Previše mi je to bilo posla. Nisam imao radno vrijeme, radio sam po cijele dane. Neću biti profesor sada neko vrijeme, uzet ću malo pauzu da odmorim od toga pa ću vidjeti. Ja ću i dalje ostati u obrazovanju kao takvom, ali to će biti više u smjeru financija. Pisat ću knjige, raditi aplikacije i slično. I dalje ostajem u području matematike, obrazovanja i financija, ali teško mi je istovremeno biti zaposlenik i imati nešto svoje, rekao nam je Toni.

‘Isto pitanje je mojem poznaniku dalo jedan odgovor, a meni drugi – idi u rizik jer nemaš više što čekati’

Iako mu je, kaže, bilo lijepo biti profesor u školi, ipak je odlučio posvetiti se drugim stvarima. Do sada se, ističe, morao odreći puno projekata koji su mu bili zanimljivi, ali za njih jednostavno nije imao vremena.

– Pomislio sam si da mi je sada prilika, a ne dok ću imati 70. Jer što ako se razbolim, a nisam napravio neke projekte koje sam htio? Znači isto pitanje je mojem poznaniku dalo jedan odgovor – da ostane u sigurnosti kao zaposlenik, a meni je dalo drugi odgovor – idi u rizik jer nemaš više što čekati, nemaš što izgubiti, idi tamo gdje te srce vuče, ako želim isprobati projekte, imati više vremena za neke druge stvari, osmišljati nove edukacije iz područja financija i tako, objašnjava Milun.

Na pitanje hoće li i dalje nastaviti snimati videe iz matematike, Toni odgovara da je glavni dio za to već snimio i da u tom smislu nekada zna objaviti nešto na TikToku. I dalje će snimati, ali ne o matematici, nego više o osobnim financijama.

– Snimanje zahtijeva jako puno vremena. Meni bi bilo drago da se pojavi netko i iz drugih predmeta, čak i iz matematike isto. Ali to je jednostavno puno vremena i pitanje žele li možda ljudi i zaraditi nešto od toga. Pitanje je je li im to isplativo. Mi smo imali nekoliko pokušaja, nekoliko profesora je snimalo i Hrvatski i Kemiju, međutim oni odustanu jer na početku ih vuče entuzijazam, ali malo ljudi ima tu upornost i da tri godine svaki tjedan odvoji dva dana i snima. To je jako veliko odricanje, navodi Toni.

Kada je tek krenuo objavljivati videe s lekcijama iz matematike na YouTubeu, snimao je dva dana po 5 do 6 sati, a nekada i više. Takav intenzitet je imao svaki tjedan skoro pune tri godine, ali zato je uspio napraviti sve što je želio.

‘Nisam baš osoba koja ima ambicije biti ministar’

S obzirom na to da je Milun radio i u školstvu i u visokom obrazovanju i to dosta dugo te je upoznat s obrazovnim sustavom, pitali smo ga vidi li se možda u budućnosti na poziciji ministra obrazovanja. Naime, upravo to iskustvo u učionicama mnogi ističu kao kvalitete koje bi ministar obrazovanja trebao imati.

– Ja nemam želju biti ministar i općenito volim raditi u manjim grupama. Ministar je odgovoran za cijelo školstvo. Ja nisam taj tip koji voli imati toliko ljudi ispod sebe. Imam nekoliko svojih sjajnih suradnika i ja s njima odlično surađujem, to je krug od 5-6 ljudi i ja tako volim raditi. Mi zajednički stvaramo video sadržaj, predavanje, TV emisije… Ja nisam baš osoba koja ima ambicije biti ministar. Imam ambicije i dalje ostati u obrazovanju snimajući, raditi radionice, edukacije za skupine ljudi do stotine i tako. I imati nekoliko suradnika, tu osjećam da dajem najveći doprinos, priznao je Toni.

‘Jako je bitno biti prilagodljiv novim generacijama. Ja sam se uspio prilagoditi, ali bez da spuštam puno kriterije’

Opisao nam je kako se snašao s novim generacijama studenata kojima je do sada predavao na Sveučilištu Algebra Bernays, ali i što misli o plaći nastavnika, kako u školstvu, tako i u visokom obrazovanju.

– Nastavnici su prije, kad sam ja počeo raditi, bili jako loše plaćeni. Sad je bolje, ali trebalo bi biti još bolje. Jako je bitno biti prilagodljiv novim generacijama. Ja sam se uspio prilagoditi, ali bez da spuštam puno kriterije. Malo jesam spustio moram priznati, ali nisam puno. U zadnje dvije godine sam na Algebri uveo projektnu nastavu iz Matematike što su mislili da je to nemoguće. Svaki je student dobio svoj projekt, na primjer dobio je svoj investicijski fond i mora izračunati što bi bilo da svaki mjesec redovito ulaže tipa 100 eura, plaća porez, plaća ulazne naknadne, upravljačke, izlazne naknade i onda to uspoređuje s eksponencijalnom funkcijom i slično. Znači, primjena matematike u ekonomiji. To je jedan od projekata koje smo radili, rekao je Milun.

Najviše je ponosan na projekte koje je napravio sa svojim studentima

Po njemu je budućnost nastave upravo na projektima. Posebno je ponosan na svoj projekt koji je nastao u radu sa studentima, a koji je zaživio u obliku prave, besplatne aplikacije za sve građane.

– To je kalkulator Popodica, on se nalazi aplikaciji Toni Milun. To je jako korisno. Ljudima pomaže da izračunaju povrat poreza i da vide imaju li pravo na povrat poreza i odmah ih vodi što učiniti, kako da ga dobiju. Popodica je aktualna do kraja veljače jer se do tada može zatražiti povrat poreza za prethodnu godinu. To je bio projekt sa studentima. Roditelji bi trebali znati izračunati kako podijeliti djecu na poreznim karticama da plate onaj optimalan porez, da ne plaćaju više, a ljudi to ne znaju. I ja sam sa studentima napravio projekt gdje smo mi napravili aplikaciju, ljudi ubace koliko su zarađivali prošle godine, koliko imaju djece i onda aplikacija provjeri imaju li pravo na povrat poreza i ako imaju tu su četiri videa kako zatražiti, kako u sustavu unijeti, sve je lijepo objašnjeno.To je jedan od primjera na koji sam ponosan, i na studente i na sebe što smo uspjeli napraviti tako jednu korisnu stvar za društvo, istaknuo je Toni.

A da mu je raspored itekako popunjen već unaprijed pokazuje i njegova konferencija o financijskoj pismenosti u svibnju. Na toj konferenciji pokrit će tri ključne teme: kako trošiti pametnije, kako zarađivati više i treća je kako investirati, a studenti i učenici imaju popust na ulaznice. Također je prošle godine izdao i knjigu Budi financijski fit koja je, kaže, jako popularna.

– U nekim knjižarama je najprodavanija knjiga prošle godine. Od kad smo ju izdali u lipnju 2025. ljudi to stvarno kupuju i poklanjaju jedni drugima, znači pisali smo ju pitko, čitko. Može se kupiti u knjižarama ili online, poručio je Toni.