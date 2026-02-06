Tko kaže da je u školi dosadno? Učenici i učitelji zamijenili uloge, 'palo' i ispitivanje

Učenici i učitelji Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka zamijenili su uloge, a za sve je ‘kriv’ učenik Albion Haxhijaj. Na njegovu inicijativu učenici su održavali određene nastavne sate, a neki su se toliko uživjeli i ulogu učitelja da su ispitivali znanje, stišavali buku i davali dopuštenja za odlazak na toalet. Svi redom bili su oduševljeni ovom idejom te su poželjeli da se češće provodi.

‘Va učiteljevim postolih’ naziv je projekta koji je u svojoj školi, Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka, osmislio i proveo učenik Albion Haxhijaj. Učenici su tako zamijenili uloge sa svojim učiteljima i održali nekoliko nastavnih sati. Pripremali su materijale za nastavni sat i prenosili znanje ostalim kolegama, a učitelji su malo odahnuli.

Učenici i učitelji zamijenili uloge, ‘palo’ i ispitivanje

Predmetnog nastavnika mogao je mijenjati jedan učenik.

– Sve počinje time da se nastavnik dogovori s učenicima tko će od učenika obraditi i prezentirati odabrano gradivo, a nakon toga, u zadanom roku, nastavnici zapišu u tablicu kada bi imali sat održan od strane učenika. Nakon toga, učenik bira na koji će način održati sat – prezentacija, klasično predavanje s pločom, kviz, ispitivanje – te ga provodi u razredu dok nastavnik sluša predavanje, ali se u njega ne uključuje, priča nam Albion.

Najzanimljivije im je bilo kada bi se učenici predavači toliko uživjeli u ulogu nastavnika da bi odjednom počeli ispitivati učenike, opominjati ih kada ne bi izvršavali zadatke, utišavati ih, davati im dopuštenja za kratki izlazak sa sata nakon što bi učenik zamolio i slično. Predavanja su održali iz mnogo predmeta.

– Na školskim satima Matematike učenici su objašnjavali trigonometrijske identitete, na Geografiji smo saznali više toga o modernoj i suvremenoj poljoprivredi u Hrvatskoj i svijetu, na Povijesti nam je bila pobliže približena grčka kultura i vlast, na Engleskom jeziku nam je objašnjeno što je to neupravni govor, na Biologiji smo saznali kako možemo mijenjati naše gene, Hrvatski jezik bio je posvećen Krleži i Mažuraniću, Fizika nam je objasnila titranje na opruzi, Kemija ponovila ugljikohidrate, Glazbena umjetnost nas je uvela u svijet pretklasicizma, Latinski jezik pojasnio dio gramatike i povijesne latinske careve i Talijanski jezik nam je ispričao priču o prijateljstvu, navodi Albion.

Svi su izrazili želju da se projekt češće provodi

Nakon svakog predavanja svi su učenici ispunjavali anketu o zadovoljstvu predavačem, a nakon što je projekt završio, anketu za ocjenu projekta dobili su i nastavnici koji su bili uključeni u projekt, kao i sami učenici predavači.

– Svi anketirani sudionici su sve elemente projekta ocijenili odličnima: od same ideje, koncepta, provedbe, kvalitete predavanja i materijala itd. Komentari na projekt bili su pozitivni te su svi izrazili želju da se projekt češće provodi, zaključuje Albion.

Nakon što je osmislio projekt, Albion ga je putem Vijeća učenika škole predložio Nastavničkom vijeću, koje ga je prihvatilo i uvrstilo u Školski kurikulum.

– Učenici često, u sklopu nastave, izrađuju prezentacije i obrađuju dodatne teme te smo bili stava ‘zašto to isto ne preslikati na svakidašnje redovno gradivo i vidjeti kako je biti u ulozi nastavnika’. Aktivnost se ove godine prvi put službeno provodila na razini škole i bila obuhvaćena Školskim kurikulumom za školsku godinu 2025./2026. Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, rekli su nam iz škole.