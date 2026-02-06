Ovo je 10 škola čiji su učenici najbolje napisali maturu iz Engleskog: Na prvom mjestu matematička gimnazija

Prošle godine mature iz Engleskog najbolje su riješili učenici zagrebačkih gimnazija, a na prvom mjestu našao se MIOC, pokazuju to novoobjavljeni podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Nacionalni prosjek rješenosti A razine bio je 3,71, B 3,49, a učenici ove gimnazije u prosjeku su dobili ocjenu 4,61. Briljirali su na ovom predmetu i učenici nekih zagrebačkih srednjih škola u Zadru, Rijeci i Splitu.

Mnogi učenici maturu iz Engleskog jezika smatraju najlakšim od ispita državne mature. Stoga se mnogi opredijele na pisanje više razine. Ispit se u oba slučaja sastoji od tri cjeline, čitanja s razumijevanjem, testa slušanja i pisanja. Na višoj razini maturanti pišu esej na danu temu, a na osnovnoj razini pišu kraći strukturiran tekst u skladu sa zadanim kontekstom.

Prosjek na višoj razini 3,71, a na osnovnoj 3,49

Kako bi položili ispit maturanti su morali točno riješiti barem 30 posto ispita. Protekle godine Engleski je na maturi polagalo 24.292 učenika u 401 školi. Prosječna ocjena na maturi iz Engleskog na A razini bila je 3,71, a na B razini 3,49. Ti isti učenici, prošlogodišnji maturanti, u 4. razredu srednje škole iz Engleskog su imali prosječnu ocjenu 4,09, a u 8. razredu osnovne škole 4,40.

No, neki su školarci maturu iz Engleskog riješili daleko bolje od nacionalnog prosjeka. U Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dostupni su podaci o rezultatima pojedinačnih škola na sva tri obvezna predmeta, pa smo izdvojili deset najboljih rezultata na Engleskom.

Na prva tri mjesta zagrebačke gimnazije

Na listi su škole u kojima je maturu pisalo više od 20 učenika. Za razliku od mature iz Hrvatskog, ovdje su dominaciju ipak pokazale škole u Zagrebu. Najbolje rezultate ostvarili su učenici XV. gimnazije u Zagrebu (MIOC) s prosječnom ocjenom 4,61. Na drugom mjestu bili mjestu bili su učenici XVI. gimnazije u Zagrebu s prosječnom ocjenom 4,56. Prva tri mjesta zauzele su gimnazije u Zagrebu, a treća je bila IV. gimnazija s prosjekom 4,44.

Tek neznatno slabije, s prosjekom od 4,43, maturu su riješili učenici V. gimnazije, s time da su svi učenici ove škole pisali višu razinu mature iz Engleskog. Na petom mjestu i posljednjem kojeg izdvajamo u tekstu bili su učenici Gimnazije Jurja Barakovića u Zadru, s prosjekom riješenosti 4,40.

