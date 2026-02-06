S koliko godina je najbolje prvi put otići ginekologu? 'Dolazi do mitova, strahova i krivih informacija'

Svaka žena, djevojka, prvi put ginekologu je išla u različitim godinama. Nema nekog ‘pisanog’ pravila kada je najbolje prvi put otići ginekologu, a najčešće se odlazi tek kada se pojavi neki veći problem. S ginekologinjom Petrom Kejlom smo u našem podcastu razgovarali o tome s koliko je godina najbolje otići prvi put kod ginekologa. Istaknula je da bi prvi put trebalo posjetiti ginekologa koju godinu nakon prve menstruacije, ali to ne znači da se tada treba obaviti i prvi pregled.

‘Ako odeš ginekologu prije spolnog odnosa, pregled se radi rektalno, stoga je bolje otići na prvi pregled nakon prvog spolnog odnosa’ – ako ste i vi čuli ovaj mit, niste jedini. To su čule mnoge djevojke još u djetinjstvu, otprilike kada su dobile prvu menstruaciju nakon čega su krenuli prvi razgovori s roditeljima (mamom) o intimnom zdravlju.

‘Po mogućnosti bi trebalo doći nekad u mlađoj životnoj dobi, koju godinu nakon prve menstruacije’

Upravo se ti mitovi i pogrešne informacije nenamjerno prenose već generacijama, a ovaj o rektalnom pregledu je samo jedan od njih. O tome smo pričali s ginekologinjom Petrom Kejlom u našem podcastu. Odgovorila nam je na pitanje s koliko godina je zapravo najbolje otići ginekologu.

– Apsolutno treba otići prije prvog spolnog odnosa. Po mogućnosti bi trebalo doći nekad u mlađoj životnoj dobi, koju godinu nakon prve menstruacije kako bi se djevojka upoznala s ginekološkom ordinacijom i stekla neko povjerenje, tako da kad sljedeći put dođe se može stvarno obaviti pregled. A ne da se prvi put vidimo i onda se pregledavamo na način koji je većini žena nelagodan, rekla je ginekologinja Kejla.

‘Žena bi trebala definitivno znati i čuti nešto o tome od stručnjaka, a ne od interneta i susjeda’

Dakle, prvi odlazak ginekologu trebao bi biti informativnog tipa i da se djevojka upozna sa svojim liječnikom. Prvi pregled je, kako je istaknula Kejla, nužan prije prvog spolnog odnosa zbog jednog problema koji može stvarati probleme u budućnosti.

– Da se otkloni mogućnost nekakvog neprobojnog himena, to je prvo, a drugo da se može provesti edukacija i o spolnim bolestima i o kontracepciji i o svim drugim stvarima koje bi žena trebala definitivno znati i čuti nešto o tome od stručnjaka, a ne od interneta i susjeda. Iako je super imati dobre susjede, sjajno je imati roditelje koji žele s tobom razgovarati, ali ne možemo to očekivati od svih roditelja i od svih susjeda i od svih prijatelja. Naprosto ljudi nisu dovoljno educirani da bi to znanje adekvatno prenijeli. I onda tu dolazi do kolanja raznoraznih mitova, strahova i krivih informacija, objasnila je ginekologinja.

Ginekologinja Kejla nam je u podcastu odgovorila i na razna druga pitanja, poput:

je li normalno da ženski spolni organ ima miris

je li normalno da postoji iscjedak

kako ju uopće pravilno prati

smiju li se dlake brijati ili depilirati

Cijeli podcast s odgovorima na ova, ali i druga bitna pitanja o ženskom spolnom zdravlju, pogledajte u podcastu s ginekologinjom Kejlom na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.