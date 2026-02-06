Totalni delirij u zagrebačkoj gimnaziji: Učenici i profesori gledali Milijunaša, njihov maturant oduševio Hrvatsku

Potpuni delirij zavladao je sinoć među učenicima i profesorima Klasične gimnazije u Zagrebu nakon što je maturant Đuro Hameršak u kvizu Tko želi biti milijunaš? osvojio 34.000 eura. Kviz su naime u jednom restoranu gledali i učenici i profesori škole. Đuro je fantastičnom igrom stigao na samo dva koraka od glavne nagrade od 150.000 eura.

‘Đuro je pokazao nevjerojatnu hrabrost, znanje i smirenost’

Na dva je koraka do glavne nagrade od 150.000 eura, putovanje nastavlja u idućoj emisiji, a profesori i učenici kviz su sinoć pratili u školi.

– S velikim ponosom i uzbuđenjem pratili smo nastup našeg učenika Đure Hameršaka u kvizu ‘Tko želi biti milijunaš?’. Đuro je pokazao nevjerojatnu hrabrost, znanje i smirenost, došavši do sjajnih 34.000 eura, a priča još nije gotova! Posebno nas veseli što su mu podršku na zajedničkom gledanju pružili naši učenici i profesori, koji su navijali iz petnih žila. Cijela škola stoji uz tebe, Đuro! Jedva čekamo nastavak i držimo fige za iduća dva pitanja do kraja! Vidimo se i navijamo sljedeći četvrtak, poručili su iz škole.

Rizik se isplatio

Đuro se predstavio u uvodu kviza, a osim što je izvrstan u školi, bavi se streljaštvom i hrvanjem, a slobodno vrijeme provodi s prijateljima. Prvog je džokera ‘pola-pola’ zatražio na sedmom pitanju, prenosi HRT. Nakon toga je točno odgovorio na pitanje da se kip Cabota nije našao na Spomeniku otkrićima u Lisabonu. Idući je džoker koristio na pitanju za 5.000 eura. Pitanje je glasilo: Na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi se Barnardova… U ponudi su bili zvijezda, maglica, praznina i galaktika. Njegov otac Filip znao je da je riječ o zvijezdi pa je Đuro Hameršak prošao dalje.

Stiglo je i 12. pitanje na kojem je Đuro ponovno iskoristio jedini preostali džoker, ‘pitaj publiku’. Nije bio siguran koji dubrovački pjesnik i političar nije obnašao dužnost kneza Dubrovačke Republike. U ponudi su bili Šiško Menčetić, Nikša Ranjina, Ivan Gundulić i Ivan Bunić Vučić. Najviše glasova publike dobio je Gundulić, a maturant je publici odlučio povjerovati, kazavši da ‘s 18 godina 10.000 eura je puno, ali i 5.000 eura je dosta’. Ipak, odgovor je bio točan, što je izazvalo veliko oduševljenje u studiju.

Iako nije bio siguran u odgovor, Đuro je, na 13. pitanju odlučio riskirati i nastaviti igru. I na to je pitanje odgovorio – točno! I publika i Tarik potpuno su bili oduševljeni.

– Ovo ćete pamtiti cijeli život. Oduševili ste nas pristupom i nastupom, a kako god ovo završilo, već ste pobrali simpatije publike – sutra ćete o sebi čitati po portalima, a tek u školi, poručio je Tarik na kraju emisije.

Đuro svoj nastup nastavlja u idućoj emisiji, u kojoj će otvoriti pretposljednje, 14. pitanje za 68.000 eura. Dok čekate, novu epizodu, probajte i vi odgovoriti točno na Đurino 13. pitanje.

U prvoj verziji članka stajalo je da se je kviz gledao u školi, međutim naknadno smo doznali da je za tu prigodu Đuro organizirao gledanje u jednom restoranu, pa je informacija naknadno ispravljena.