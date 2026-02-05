U gimnaziji u Zagrebu 'opsadno stanje', za sve zaslužna jedna profesorica: 'Doista vole ovaj predmet'

X. gimnazija Ivan Supek u Zagrebu danas je ‘okupirana’, priča nam pedagoginja Marta Basch. Naime na natjecanje iz Logike izašlo je čak 122 učenika. Za rekordnu motivaciju gimnazijalaca zaslužna je profesorica Logike, Filozofije i Njemačkog Matea Čendeš, koja je prošle godine bila mentorica prvakinje državnog natjecanja B razine. Profesorica Čendeš kaže da je ključna motivacija učenika, ali da profesori svakako mogu biti ti koji će ih potaknuti.

Danas su u školama diljem Hrvatske održana školska natjecanja iz Logike i Filozofije. U X. gimnaziji Ivan Supek u Zagrebu na natjecanju iz Logike sudjelovalo je čak 122 učenika, zbog čega je, kako nam priča pedagoginja škole Marta Basch, škola bila ‘okupirana’. Natjecanje se pisalo u kino dvorani škole i u tri predavaonice u podrumu zgrade.

Natjecanje se provodi na dvjema razinama, na razini A sudjeluju učenici prirodoslovno-matematičkog smjera, a na B idu učenici općeg smjera. Iako je interes za natjecanje iz Logike i prošle godine bio velik, ove godine postignut je rekord.

Učenici Logiku često zovu ‘Matematikom u malom’

Za takvu motivaciju učenika zaslužna je profesorica Matea Čendeš, koja osim Logike u školi predaje i Filozofiju, Etiku i Njemački jezik. Kaže nam da se u gimnazijama sad pretežno predaje matematička logika, s kojom se učenici kasnije susreću studirajući u STEM području. Budući da je velik interes za studiranjem tog područja, gimnazijalci su se ‘pomamili’ i za ovim predmetom.

– Mislim da učenici doista vole ovaj predmet te Logiku često nazivaju ‘Matematikom u malom’, a osobito ju vole učenici prirodoslovno-matematičkog smjera. U Logici je važno, kao i u svakom matematičkom predmetu, učenicima što jasnije objasniti različite metode rješavanja zadataka. Kada doista razumiju građu, tada uspijevaju uspješno rješavati zadatke različitih težina, a to u njima budi pozitivne emocije. Logika je kao igra – jednom kada naučiš pravila igre, sve postaje moguće. Upravo je ovo osnovni moto moje nastave Logike i mislim da zato vrlo brzo zavole ovaj predmet, priča nam profesorica Čendeš.

Prošle godine pet učenika iz X. gimnazije bilo na državnom natjecanju, dvoje na A razini, a troje na B, a na B razini tadašnja maturantica Dora Drenški osvojila je prvo mjesto. Profesorica Čendeš naglašava da je to ogroman uspjeh i da je izrazito ponosna na svoju učenicu. Na A razini natjecanja iz Logike prošle godine prvo mjesto je osvojio Hrvoje Valent iz Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

‘Ključna je motivacija učenika’

Profesorica Čendeš sama priprema učenike za svaku razinu natjecanja. Kaže da to iziskuje velik angažman i od nje i od učenika, no da je ipak ključna motivacija učenika. Nastavnik ipak može potaknuti učenike i razviti njihovu motivaciju, a tu profesorica Čendeš vidi svoju ključnu ulogu u odgoju i obrazovanju novih naraštaja.

– Učenicima uvijek kažem da je najbitnije da oni daju sve od sebe te da budu zadovoljni sami sa sobom. Cijeli taj proces pripreme za različite razine natjecanja ne uključuje samo učenje i rješavanje zadataka, već se učenici, okupljanjem oko istog cilja, druže, dijele iskustva i tako grade nova prijateljstva, zaključila je profesorica.

Županijsko natjecanje iz Logike održat će se 10. ožujka, a državno natjecanje od 15. do 17. travnja. Iste dane održava se i natjecanje iz Filozofije.