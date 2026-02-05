Dio učenika će i ove godine u školi učiti profesionalne vještine: Bili smo na jednoj radionici, evo kako izgleda

Učenici završnih razreda strukovnih škola dobili su i ove školske godine priliku naučiti vještine koje im trebaju za zaposlenje, a koje su sami procijenili da im nedostaju. Započelo je još jedno izdanje projekta JobLab kojeg provodi Telemach u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i portalom srednja.hr. Posjetili smo Strojarsku tehničku školu Fausta Vrančića u Zagrebu gdje je krenuo novi ciklus radionica, a učenici su se na kreativan i zabavan način pripremali za promjenu koja ih čeka kad završe školovanje.

Započelo je još jedno izdanje JobLaba, projekta koji učenike strukovnih škola uči praktične vještine poput komuniciranja, organiziranja vremena i predstavljanja na razgovoru za posao. Provodi ga Telemach, a partneri projekta su Hrvatska gospodarska komora (HGK), Udruga Dobar dan, Odjel ljudskih potencijala Telemacha i portal srednja.hr.

Dio učenika je tako i ove godine dobio priliku steći vještine koje su sami procjenili da im nedostaju, ali i koje poslodavci prepoznaju kao ključne kod budućih zaposlenika. Istraživanje koje su proveli iz HGK pokazalo je kako poslodavci najviše traže komunikacijske vještine, emocionalnu zrelost te sposobnost rješavanja problema.

U isto vrijeme, učenici smatraju kako im nedostaju upravo vještine komuniciranja i međuljudske vještine, a tek svaki treći srednjoškolac smatra se spremnim za izlazak na tržište rada. Riječ je o rezultatima ankete koje je srednja.hr prošle godine provela s više od 400 učenika iz cijele Hrvatske.

‘Naučite vještine koje AI ne može’

Telemachov projekt JobLab odgovor je na ovaj jaz između potreba tržišta rada i vještina koje učenici trenutno imaju. U prvom izdanju projekta sudjelovali su učenici Medicinske škole Bjelovar. U šest radionica sudjelovalo je 110 učenika, a projekt se ove školske godine nastavlja u Strojarsko tehničkoj školi Fausta Vrančića u Zagrebu.

Učenike je na početku radionice pozdravio ravnatelj Dubravko Diklić, poručivši im kako su prijateljstva najvrijednije što mogu ponijeti iz škole.

– U školi stvarate mrežu poznanstava koja će vam pomoći dalje u životu. Da bi se ta mreža održala, trebate znati komunicirati. Trebate znati što trebate reći, kad to trebate reći i koliko dugo trebate pričati. Tu ste da dobijete smjernice. Morat ćete ih sami naučiti, ali tu smo da vas malo poguramo u pravom smjeru, rekao je ravnatelj Diklić.

Osim komunikacijskih vještina koje su ključne za razvoj uspješne karijere, učenici kroz Job Lab uče i niz drugih praktičnih vještina poput pisanja životopisa, predstavljanja na razgovoru za posao i postavljanja realnih ciljeva. Bave se emocionalnom inteligencijom, mentalnim zdravljem i stresom, kao i poduzetničkim vještinama koje će im trebati da jednog dana pokrenu vlastiti posao.

Igor Duić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha, istaknuo je kako će znanja koja stječu na radionicama učenicima koristiti i u životu, a ne samo na poslu.

– Ovaj program pomoći će vam da ne lutate. Da se ne pitate ‘što i kako’ kad završite školu u petom mjesecu. Naučit ćete vještine koje ćete moći primijeniti ne samo na razgovoru za posao ili na poslu, već i u svakodnevnom životu. Neki od vas će imati priliku vidjeti kako postati poduzetnik, drugi će naučiti kako se pripremiti i obući za razgovor za posao, kako ostvariti prednost na natječaju. Poanta JobLaba je da naučite vještine s kojima nećete imati tremu za onaj veliki korak u životu, a to je izlazak na tržište rada. Moto projekta je ‘Nauči vještine koje AI ne može’, objasnio je Duić.

Vještine za karijeru, ali i svakodnevni život

Marko Matijević, glavni urednik portala srednja.hr, nadovezao se te istaknuo kako je sasvim normalno što se puno učenika ne osjeća spremno za izlazak na tržište rada, ali i da je JobLab prilika da se to promijeni.

– U anketi koju smo provodili sa srednjoškolcima tek je trećina učenika rekla da je spremna da idu raditi, sami ili za nekoga. To je posve normalno. Zašto bi razmišljali o tome ako imate još godinu ili dvije do završetka škole, ili više ako idete studirati? Međutim, ovaj projekt je super za početi razmišljati o tome kako se prezentirati, kako komunicirati. Ispitanici u anketi su prepoznali da im je problem biti u timskom okruženju s ljudima koji su karakterno drugačiji od njih. Naučit ćete i to, kako se prilagoditi drugoj osobi, iskomunicirati što želite i koja su vaša očekivanja, sažeo je Matijević dio vještina o kojima će učenici učiti na prvoj radionici.

Prva radionica na kojoj su sudjelovali učenici trećeg razreda smjera CNC operateri, a koju je vodila Renata Ćurković, stručnjakinja za profesionalni i osobni razvoj, bavila se vještinama komunikacije, emocionalnom inteligencijom i mentalnim zdravljem, ali i upravljanjem vremenom i svojim ciljevima. Na budućim radionicama susrest će se s temama vezanim uz potragu za poslom i zapošljavanjem, kao i poduzetništvom.

Svaka radionica traje četiri školska sata. Potpuno su interaktivne – učenici razgovaraju s voditeljima, uče kroz timski rad i kreativno izražavanje koristeći pastele i šarene flomastere. Nakon završetka edukacije u Strojarsko tehničkoj školi Fausta Vrančića, projekt se nastavlja u drugim školama iz cijele Hrvatske.